https://sputnik-georgia.ru/20240331/nizkiy-uroven-korruptsii-v-gruzii-podtverzhdayut-reytingi---premer-287106117.html

Низкий уровень коррупции в Грузии подтверждают рейтинги – премьер

Низкий уровень коррупции в Грузии подтверждают рейтинги – премьер

Sputnik Грузия

Антикоррупционному бюро в Грузии исполнился ровно год 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T13:28+0400

2024-03-31T13:28+0400

2024-03-31T14:22+0400

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нато

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов нынешней власти, и успехи Грузии в этом плане подтверждаются международными рейтингами, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе до начала презентации первого ежегодного отчета Антикоррупционного бюро. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Антикоррупционное бюро было создано в Грузии ровно год назад. Новое ведомство было создано согласно одному из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Страна получила статус в декабре 2023 года. Среди главных приоритетов властей Кобахидзе назвал также подотчетность перед обществом, то есть защиту принципов прозрачности, а также максимальную включенность общества в принятие решений. В этом направлении, по его словам, за год был сделан не один важны шаг. В качестве доказательства того, что Грузия достигла успехов в борьбе с коррупцией, глава правительства привел конкретные примеры. Согласно рейтингу контроля коррупции, Грузия по 100-процентной шкале получила 73% и опередила 14 стран ЕС и НАТО, а заняла первое место на Кавказе и в Черноморском регионе. Грузинский народ не разделяет идеи Фукуяма – Цулукиани о критике властей Грузии>>В рейтинге эффективного управления показатели Грузии улучшились и она оказалась в числе 40 лучших стран, опередив восемь членов ЕС. В глобальном индексе коррупции Грузия получила статус страны с низким уровнем коррупции и является лидером в регионе. В глобальном индексе добросовестности Грузия показала новый исторический максимум - по десятибалльной шкале получила 7,56 балла, и переместилась на 29 место.В индексе свободы суда от коррупционных решений Грузия находится среди 40 лучших стран и является безусловным лидером в регионе. Зарубежные организации оказывают давление на суд в Грузии – Папуашвили>>Согласно индексу свободы от вмешательства властей в правосудие Грузия на 27 месте в мире и на девятом месте в Европе. В индексе независимости Верховного суда Грузия получила положительную модельную оценку. Грузия опережает три страны Евросоюза и шесть стран НАТО и является лидером в регионе. По словам Кобахидзе, такими результатами можно гордиться, но останавливаться на этом нельзя.По его словам, цель хоть и достаточно амбициозная, но вполне достижимая, если на то есть политическая воля, а таковая есть. "Для этого делается все необходимое", - отметил Кобахидзе.Премьер поздравил Антикоррупционное бюро с юбилеем, и отметил, что за год оно было обеспечено всем необходимым - правовыми и институциональными гарантиями. "Постоянное усиление бюро останется одной из главнейших наших задач. С этой целью в парламенте Грузии и сейчас осуществляются законодательные изменения и в будущем, конечно, мы будем очень внимательно относиться к этой важной задаче", - сказал Кобахидзе.Глава Антикоррупционного бюро в Грузии станет неприкосновенным>>Отчет о работе Антикоррупционного бюро за год представил лично глава ведомства Ражден Купрашвили. На мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, мэр Тбилиси, председатель Конституционного суда и представители дипломатического корпуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, черноморский регион, европа, ираклий кобахидзе, антикоррупционное бюро, нато, евросоюз