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Низкий уровень коррупции в Грузии подтверждают рейтинги – премьер
Низкий уровень коррупции в Грузии подтверждают рейтинги – премьер
Sputnik Грузия
Антикоррупционному бюро в Грузии исполнился ровно год 31.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-31T13:28+0400
2024-03-31T13:28+0400
2024-03-31T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов нынешней власти, и успехи Грузии в этом плане подтверждаются международными рейтингами, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе до начала презентации первого ежегодного отчета Антикоррупционного бюро. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Антикоррупционное бюро было создано в Грузии ровно год назад. Новое ведомство было создано согласно одному из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Страна получила статус в декабре 2023 года. Среди главных приоритетов властей Кобахидзе назвал также подотчетность перед обществом, то есть защиту принципов прозрачности, а также максимальную включенность общества в принятие решений. В этом направлении, по его словам, за год был сделан не один важны шаг. В качестве доказательства того, что Грузия достигла успехов в борьбе с коррупцией, глава правительства привел конкретные примеры. Согласно рейтингу контроля коррупции, Грузия по 100-процентной шкале получила 73% и опередила 14 стран ЕС и НАТО, а заняла первое место на Кавказе и в Черноморском регионе. Грузинский народ не разделяет идеи Фукуяма – Цулукиани о критике властей Грузии>>В рейтинге эффективного управления показатели Грузии улучшились и она оказалась в числе 40 лучших стран, опередив восемь членов ЕС. В глобальном индексе коррупции Грузия получила статус страны с низким уровнем коррупции и является лидером в регионе. В глобальном индексе добросовестности Грузия показала новый исторический максимум - по десятибалльной шкале получила 7,56 балла, и переместилась на 29 место.В индексе свободы суда от коррупционных решений Грузия находится среди 40 лучших стран и является безусловным лидером в регионе. Зарубежные организации оказывают давление на суд в Грузии – Папуашвили>>Согласно индексу свободы от вмешательства властей в правосудие Грузия на 27 месте в мире и на девятом месте в Европе. В индексе независимости Верховного суда Грузия получила положительную модельную оценку. Грузия опережает три страны Евросоюза и шесть стран НАТО и является лидером в регионе. По словам Кобахидзе, такими результатами можно гордиться, но останавливаться на этом нельзя.По его словам, цель хоть и достаточно амбициозная, но вполне достижимая, если на то есть политическая воля, а таковая есть. "Для этого делается все необходимое", - отметил Кобахидзе.Премьер поздравил Антикоррупционное бюро с юбилеем, и отметил, что за год оно было обеспечено всем необходимым - правовыми и институциональными гарантиями. "Постоянное усиление бюро останется одной из главнейших наших задач. С этой целью в парламенте Грузии и сейчас осуществляются законодательные изменения и в будущем, конечно, мы будем очень внимательно относиться к этой важной задаче", - сказал Кобахидзе.Глава Антикоррупционного бюро в Грузии станет неприкосновенным>>Отчет о работе Антикоррупционного бюро за год представил лично глава ведомства Ражден Купрашвили. На мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, мэр Тбилиси, председатель Конституционного суда и представители дипломатического корпуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, черноморский регион, европа, ираклий кобахидзе, антикоррупционное бюро, нато, евросоюз
грузия, новости, черноморский регион, европа, ираклий кобахидзе, антикоррупционное бюро, нато, евросоюз
Низкий уровень коррупции в Грузии подтверждают рейтинги – премьер
13:28 31.03.2024 (обновлено: 14:22 31.03.2024)
Антикоррупционному бюро в Грузии исполнился ровно год
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов нынешней власти, и успехи Грузии в этом плане подтверждаются международными рейтингами, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе до начала презентации первого ежегодного отчета Антикоррупционного бюро.
Антикоррупционное бюро было создано в Грузии ровно год назад. Новое ведомство было создано согласно одному из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Страна получила статус в декабре 2023 года.
Среди главных приоритетов властей Кобахидзе назвал также подотчетность перед обществом, то есть защиту принципов прозрачности, а также максимальную включенность общества в принятие решений. В этом направлении, по его словам, за год был сделан не один важны шаг.
"Напомню, мы, правительство, приняли решение об обнародовании всех распоряжений, что является нашей ответственностью перед обществом. Также показали не один хороший пример того, как общество должно быть включено в процесс принятия решения. И с этим настроем мы продолжим работу в дальнейшем", - сказал Кобахидзе.
В качестве доказательства того, что Грузия достигла успехов в борьбе с коррупцией, глава правительства привел конкретные примеры.
Согласно рейтингу контроля коррупции, Грузия по 100-процентной шкале получила 73% и опередила 14 стран ЕС и НАТО, а заняла первое место на Кавказе и в Черноморском регионе.
В рейтинге эффективного управления показатели Грузии улучшились и она оказалась в числе 40 лучших стран, опередив восемь членов ЕС.
В глобальном индексе коррупции Грузия получила статус страны с низким уровнем коррупции и является лидером в регионе.
В глобальном индексе добросовестности Грузия показала новый исторический максимум - по десятибалльной шкале получила 7,56 балла, и переместилась на 29 место.
В индексе свободы суда от коррупционных решений Грузия находится среди 40 лучших стран и является безусловным лидером в регионе.
Согласно индексу свободы от вмешательства властей в правосудие Грузия на 27 месте в мире и на девятом месте в Европе.
В индексе независимости Верховного суда Грузия получила положительную модельную оценку. Грузия опережает три страны Евросоюза и шесть стран НАТО и является лидером в регионе.
По словам Кобахидзе, такими результатами можно гордиться, но останавливаться на этом нельзя.
"Во время парламентского выступления я озвучил нашу амбициозную задачу, что мы хотим занять место в тройке лучших в Европе в плане низкого уровня коррупции", - заявил Кобахидзе.
По его словам, цель хоть и достаточно амбициозная, но вполне достижимая, если на то есть политическая воля, а таковая есть.
"Для этого делается все необходимое", - отметил Кобахидзе.
Премьер поздравил Антикоррупционное бюро с юбилеем, и отметил, что за год оно было обеспечено всем необходимым - правовыми и институциональными гарантиями.
"Постоянное усиление бюро останется одной из главнейших наших задач. С этой целью в парламенте Грузии и сейчас осуществляются законодательные изменения и в будущем, конечно, мы будем очень внимательно относиться к этой важной задаче", - сказал Кобахидзе.
Отчет о работе Антикоррупционного бюро за год представил лично глава ведомства Ражден Купрашвили. На мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, мэр Тбилиси, председатель Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.