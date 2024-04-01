https://sputnik-georgia.ru/20240401/bolee-20-tysyacham-grazhdan-gruzii-povysyat-goskompensatsii-287125967.html
Более 20 тысячам граждан Грузии повысят госкомпенсации
Более 20 тысячам граждан Грузии повысят госкомпенсации
Sputnik Грузия
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T22:15+0400
2024-04-01T22:15+0400
2024-04-01T22:15+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Повышенные государственные компенсации со 2 мая 2024 года получат более 20 тысяч граждан Грузии, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе. Комитет по здравоохранению и социальным вопросам рассмотрел и поддержал поправки в закон "О государственной компенсации и государственной академической стипендии" в третьем, окончательном чтении. Законодательную инициативу правительства Грузии на заседании комитета представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, главное в изменениях заключается в том, что впервые с 2006 года верхний потолок компенсации увеличен до 1 тысячи лари, а для тех, кто потерял кормильца, эта сумма составляет 1,2 тысячи лари. Ломинадзе назвал эту инициативу своевременной и необходимой. Согласно законопроекту, компенсации увеличат гражданам, ранее занимавшим различные должности в силовых структурах, бывшим судьям, прокурорам, членам парламента, а также работникам аппарата парламента, бывшим дипломатам, бывшим работникам гражданской авиации, бывшему генеральному аудитору, его заместителю и другим лицам, состоящим на государственной службе. Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари, а в случае смерти члена семьи (кормильца) размер ежемесячной компенсации составит 1,2 тысячи лари вместо 1 тысячи лари. В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии >>Кроме того, впервые с 2013 года увеличивается количество коэффициентов. Как известно, это один из важных коэффициентов при расчете государственной компенсации. В частности, для всех званий определен определенный коэффициент, который умножается на выслугу лет. Кроме того, прибавляется существующая базовая пенсия, в данном случае для младшего специального звания. Если до сих пор действовал коэффициент расчета компенсации в размере 2 лари, то в данном случае лимит увеличивается до 5 лари. Для среднего специального звания – от младшего лейтенанта до капитана – коэффициент удваивается и составит 10 лари, для лиц со старшим специальным званием – в том числе майора и полковника – увеличивался до 15 лари с 10 лари. Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста >>Для высшего специального звания речь идет о генерал-майоре, в том числе генерал- полковнике, если был лимит в 15 лари, то он увеличивается до 25 лари. Размер компенсации работникам гражданской авиации также увеличен с учетом соответствующего принципа. Верхний предел повышается для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, а также сотрудников аппарата парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, а также для бывшего генерального аудитора и его заместителя. Также постоянной проблемой для пожарных было учитывать тот период общей службы, когда спасательные и пожарные службы перешли в подчинение местных муниципалитетов. Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные >>Речь идет о десятилетнем разрыве, периоде 2005-2015 годов. Этот период им не засчитывается в службу, а только после того, как они перешли в подчинение МВД, их служба засчитывается. Бюджет законодательных поправок составляет около 45 миллионов лари. Закон вступит в силу 1 мая, а получатели со 2 мая получат повышенные компенсации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, парламент грузии, компенсация, мвд грузии
грузия, новости, общество, парламент грузии, компенсация, мвд грузии
Более 20 тысячам граждан Грузии повысят госкомпенсации
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Повышенные государственные компенсации со 2 мая 2024 года получат более 20 тысяч граждан Грузии, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе.
Комитет по здравоохранению и социальным вопросам рассмотрел и поддержал поправки в закон "О государственной компенсации и государственной академической стипендии" в третьем, окончательном чтении. Законодательную инициативу правительства Грузии на заседании комитета представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.
По его словам, главное в изменениях заключается в том, что впервые с 2006 года верхний потолок компенсации увеличен до 1 тысячи лари, а для тех, кто потерял кормильца, эта сумма составляет 1,2 тысячи лари.
"Довольно позитивные изменения, которые существенно помогут людям, получающим государственные компенсации. С 2006 года размер компенсаций не увеличивался. С мая повышенные компенсации получат более 20 тысяч граждан. Также очень важно, что к этому списку добавились пожарные, работавшие в 2005-2015 годах", – сказал Ломинадзе.
Ломинадзе назвал эту инициативу своевременной и необходимой.
Согласно законопроекту, компенсации увеличат гражданам, ранее занимавшим различные должности в силовых структурах, бывшим судьям, прокурорам, членам парламента, а также работникам аппарата парламента, бывшим дипломатам, бывшим работникам гражданской авиации, бывшему генеральному аудитору, его заместителю и другим лицам, состоящим на государственной службе.
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари, а в случае смерти члена семьи (кормильца) размер ежемесячной компенсации составит 1,2 тысячи лари вместо 1 тысячи лари.
Кроме того, впервые с 2013 года увеличивается количество коэффициентов. Как известно, это один из важных коэффициентов при расчете государственной компенсации.
В частности, для всех званий определен определенный коэффициент, который умножается на выслугу лет. Кроме того, прибавляется существующая базовая пенсия, в данном случае для младшего специального звания. Если до сих пор действовал коэффициент расчета компенсации в размере 2 лари, то в данном случае лимит увеличивается до 5 лари.
Для среднего специального звания – от младшего лейтенанта до капитана – коэффициент удваивается и составит 10 лари, для лиц со старшим специальным званием – в том числе майора и полковника – увеличивался до 15 лари с 10 лари.
Для высшего специального звания речь идет о генерал-майоре, в том числе генерал- полковнике, если был лимит в 15 лари, то он увеличивается до 25 лари. Размер компенсации работникам гражданской авиации также увеличен с учетом соответствующего принципа.
Верхний предел повышается для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, а также сотрудников аппарата парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, а также для бывшего генерального аудитора и его заместителя.
Также постоянной проблемой для пожарных было учитывать тот период общей службы, когда спасательные и пожарные службы перешли в подчинение местных муниципалитетов.
Речь идет о десятилетнем разрыве, периоде 2005-2015 годов. Этот период им не засчитывается в службу, а только после того, как они перешли в подчинение МВД, их служба засчитывается.
Бюджет законодательных поправок составляет около 45 миллионов лари. Закон вступит в силу 1 мая, а получатели со 2 мая получат повышенные компенсации.