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Более 20 тысячам граждан Грузии повысят госкомпенсации
Более 20 тысячам граждан Грузии повысят госкомпенсации
Sputnik Грузия
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T22:15+0400
2024-04-01T22:15+0400
грузия
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компенсация
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Повышенные государственные компенсации со 2 мая 2024 года получат более 20 тысяч граждан Грузии, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе. Комитет по здравоохранению и социальным вопросам рассмотрел и поддержал поправки в закон "О государственной компенсации и государственной академической стипендии" в третьем, окончательном чтении. Законодательную инициативу правительства Грузии на заседании комитета представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По его словам, главное в изменениях заключается в том, что впервые с 2006 года верхний потолок компенсации увеличен до 1 тысячи лари, а для тех, кто потерял кормильца, эта сумма составляет 1,2 тысячи лари. Ломинадзе назвал эту инициативу своевременной и необходимой. Согласно законопроекту, компенсации увеличат гражданам, ранее занимавшим различные должности в силовых структурах, бывшим судьям, прокурорам, членам парламента, а также работникам аппарата парламента, бывшим дипломатам, бывшим работникам гражданской авиации, бывшему генеральному аудитору, его заместителю и другим лицам, состоящим на государственной службе. Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари, а в случае смерти члена семьи (кормильца) размер ежемесячной компенсации составит 1,2 тысячи лари вместо 1 тысячи лари. В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии &gt;&gt;Кроме того, впервые с 2013 года увеличивается количество коэффициентов. Как известно, это один из важных коэффициентов при расчете государственной компенсации. В частности, для всех званий определен определенный коэффициент, который умножается на выслугу лет. Кроме того, прибавляется существующая базовая пенсия, в данном случае для младшего специального звания. Если до сих пор действовал коэффициент расчета компенсации в размере 2 лари, то в данном случае лимит увеличивается до 5 лари. Для среднего специального звания – от младшего лейтенанта до капитана – коэффициент удваивается и составит 10 лари, для лиц со старшим специальным званием – в том числе майора и полковника – увеличивался до 15 лари с 10 лари. Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста &gt;&gt;Для высшего специального звания речь идет о генерал-майоре, в том числе генерал- полковнике, если был лимит в 15 лари, то он увеличивается до 25 лари. Размер компенсации работникам гражданской авиации также увеличен с учетом соответствующего принципа. Верхний предел повышается для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, а также сотрудников аппарата парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, а также для бывшего генерального аудитора и его заместителя. Также постоянной проблемой для пожарных было учитывать тот период общей службы, когда спасательные и пожарные службы перешли в подчинение местных муниципалитетов. Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные &gt;&gt;Речь идет о десятилетнем разрыве, периоде 2005-2015 годов. Этот период им не засчитывается в службу, а только после того, как они перешли в подчинение МВД, их служба засчитывается. Бюджет законодательных поправок составляет около 45 миллионов лари. Закон вступит в силу 1 мая, а получатели со 2 мая получат повышенные компенсации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, парламент грузии, компенсация, мвд грузии
грузия, новости, общество, парламент грузии, компенсация, мвд грузии

Более 20 тысячам граждан Грузии повысят госкомпенсации

22:15 01.04.2024
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Повышенные государственные компенсации со 2 мая 2024 года получат более 20 тысяч граждан Грузии, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе.
Комитет по здравоохранению и социальным вопросам рассмотрел и поддержал поправки в закон "О государственной компенсации и государственной академической стипендии" в третьем, окончательном чтении. Законодательную инициативу правительства Грузии на заседании комитета представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.
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По его словам, главное в изменениях заключается в том, что впервые с 2006 года верхний потолок компенсации увеличен до 1 тысячи лари, а для тех, кто потерял кормильца, эта сумма составляет 1,2 тысячи лари.

"Довольно позитивные изменения, которые существенно помогут людям, получающим государственные компенсации. С 2006 года размер компенсаций не увеличивался. С мая повышенные компенсации получат более 20 тысяч граждан. Также очень важно, что к этому списку добавились пожарные, работавшие в 2005-2015 годах", – сказал Ломинадзе.

Ломинадзе назвал эту инициативу своевременной и необходимой.
Согласно законопроекту, компенсации увеличат гражданам, ранее занимавшим различные должности в силовых структурах, бывшим судьям, прокурорам, членам парламента, а также работникам аппарата парламента, бывшим дипломатам, бывшим работникам гражданской авиации, бывшему генеральному аудитору, его заместителю и другим лицам, состоящим на государственной службе.
Согласно поправкам, максимальный лимит компенсации/государственной академической стипендии, который составляет 560 лари, будет увеличен до 1 тысячи лари, а в случае смерти члена семьи (кормильца) размер ежемесячной компенсации составит 1,2 тысячи лари вместо 1 тысячи лари.
В Грузии повышаются госкомпенсации и академические стипендии >>
Кроме того, впервые с 2013 года увеличивается количество коэффициентов. Как известно, это один из важных коэффициентов при расчете государственной компенсации.
В частности, для всех званий определен определенный коэффициент, который умножается на выслугу лет. Кроме того, прибавляется существующая базовая пенсия, в данном случае для младшего специального звания. Если до сих пор действовал коэффициент расчета компенсации в размере 2 лари, то в данном случае лимит увеличивается до 5 лари.
Для среднего специального звания – от младшего лейтенанта до капитана – коэффициент удваивается и составит 10 лари, для лиц со старшим специальным званием – в том числе майора и полковника – увеличивался до 15 лари с 10 лари.
Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста >>
Для высшего специального звания речь идет о генерал-майоре, в том числе генерал- полковнике, если был лимит в 15 лари, то он увеличивается до 25 лари. Размер компенсации работникам гражданской авиации также увеличен с учетом соответствующего принципа.
Верхний предел повышается для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, а также сотрудников аппарата парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, а также для бывшего генерального аудитора и его заместителя.
Также постоянной проблемой для пожарных было учитывать тот период общей службы, когда спасательные и пожарные службы перешли в подчинение местных муниципалитетов.
Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные >>
Речь идет о десятилетнем разрыве, периоде 2005-2015 годов. Этот период им не засчитывается в службу, а только после того, как они перешли в подчинение МВД, их служба засчитывается.
Бюджет законодательных поправок составляет около 45 миллионов лари. Закон вступит в силу 1 мая, а получатели со 2 мая получат повышенные компенсации.
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