https://sputnik-georgia.ru/20240401/est-sily-kotorye-khotyat-podchinit-sebe-sud--kaladze-287123296.html

Есть силы, которые хотят подчинить себе суд – Каладзе

Есть силы, которые хотят подчинить себе суд – Каладзе

Sputnik Грузия

Грузия – независимая страна, и все должны уважать ее Конституцию и государственность, заявил генсек правящей партии 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T19:05+0400

2024-04-01T19:05+0400

2024-04-01T19:05+0400

грузия

новости

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ника гварамия

каха каладзе

ираклий кобахидзе

венецианская комиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Существуют силы, которые хотят подчинить себе суд и судей в Грузии, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Часть оппозиции и неправительственных организаций утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям страны. Они настаивают на том, что независимость суда может обеспечить система веттинг-контроля. По их мнению, проверять добросовестность судей должны НПО и посольства стран-партнеров. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Скажем прямо, есть силы, которые хотят подчинить себе суды, судей, и они всем этим управляли. Не Конституция и грузинский народ, а конкретно эти люди или организации. Все понятно и ясно", – сказал Каладзе.По его словам, судебная система, существовавшая во времена нахождения у власти партии "Единое национальное движение", отличается от сегодняшней судебной системы как небо и земля. Генсек правящей партии отметил, что Грузия – независимая страна, и все должны уважать ее конституцию и государственность. "У Грузии есть Конституция и законы, которые мы уважаем... Грузия не является губернией или штатом какой-либо страны. Мы независимая страна, у нас есть Конституция, и все должны соизволить уважать нашу государственность и грузинский народ", – заявил Каладзе. Проправительственный телеканал "Имеди" утверждает, что посольство одной из стран в Грузии пригласило судей, сторонников введения веттинг-контроля, в Европу. Кто эти судьи и какова цель их поездки, этой информацией, как заявил телеканал, он пока не располагает. Кто требует веттинг-контроля судей в Грузии? Ответ депутата >>Никакой информации по этому вопросу нет у премьер-министра Грузии. Так Ираклий Кобахидзе сказал представителям СМИ. При этом он заявил о неприемлемости использования определенных привилегий для вмешательства в независимость суда. Премьер напомнил о скандале вокруг судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который в мае 2022 года вынес обвинительный приговор Нике Гварамия. Представитель бывшей власти, а при нынешней власти медиаменеджер Ника Гварамия получил 3,5 года за нанесение телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари. Как рассказал ранее Чхиквадзе, после оглашения приговора Гварамия, с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Кроме того, Бурк сообщил, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии >>> Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в США через несколько дней после оглашения приговора Гварамия. Что касается Гварамия, он вышел на свободу в июле 2023 года, после того, как его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Вину Гварамия не признал. Он обратился в Европейский суд по правам человека, но получил отказ в рассмотрении дела. Власти Грузии заявили, что это доказательство непредвзятости судьи, но Гварамия решил продолжить борьбу – обратиться в Комитет по правам человека ООН. Страсти вокруг суда Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости. Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики. Зарубежные организации оказывают давление на суд в Грузии – Папуашвили >>>В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы. В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, каха каладзе, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение