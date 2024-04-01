https://sputnik-georgia.ru/20240401/razdelenie-sudey-meshaet-uluchsheniyu-protsessov-v-sudebnoy-sisteme-gruzii--deputat-287119461.html

Разделение судей мешает улучшению процессов в судебной системе Грузии – депутат

Разделение судей мешает улучшению процессов в судебной системе Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Это, мягко говоря, возмутительное дело, считает грузинский политик 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T18:07+0400

2024-04-01T18:07+0400

2024-04-01T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Разделение судей на слои является грубым вмешательством в судебную систему, которое, скорее, станет препятствием и не будет способствовать улучшению текущих в судебной системе процессов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили. Проправительственный телеканал "Имеди" утверждает, что посольство одной из стран в Грузии пригласило несколько судей, сторонников введения веттинг-контроля, в Европу. По данным "Имеди", куратор отдела юстиции и правосудия в посольстве США Ната Цнориашвили отвезла судей Эку Арешидзе, Мадонну Маисурадзе, Тамар Хажомия и Тамар Чихладзе в Италию. Все судьи, кроме Чихладзе, ранее открыто выступали в поддержку введения веттинг-контроля. Когда это делают т. н. иностранные партнеры, это выглядит еще более шокирующе, подчеркнул политик. "Я уверяю вас, что выделение судей, на самом деле, не будет способствовать улучшению текущих процессов в судебной системе. Скорее, это препятствование", – отметил Цагареишвили. Кто требует веттинг-контроля судей в Грузии? Ответ депутата >>>По словам депутата, реформы в судебной системе проводились в несколько волн. "Если нам не будут мешать на пути проведения этих реформ, чтобы улучшить ситуацию в судебной системе, это будет лучшим решением. Я думаю, что партнерское отношение должно служить именно этому", - отметил Цагареишвили. Страсти вокруг суда Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости. Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики. Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии >>>В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы. В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, европа, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия