https://sputnik-georgia.ru/20240401/razdelenie-sudey-meshaet-uluchsheniyu-protsessov-v-sudebnoy-sisteme-gruzii--deputat-287119461.html
Разделение судей мешает улучшению процессов в судебной системе Грузии – депутат
Разделение судей мешает улучшению процессов в судебной системе Грузии – депутат
Sputnik Грузия
Это, мягко говоря, возмутительное дело, считает грузинский политик 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T18:07+0400
2024-04-01T18:07+0400
2024-04-01T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Разделение судей на слои является грубым вмешательством в судебную систему, которое, скорее, станет препятствием и не будет способствовать улучшению текущих в судебной системе процессов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили. Проправительственный телеканал "Имеди" утверждает, что посольство одной из стран в Грузии пригласило несколько судей, сторонников введения веттинг-контроля, в Европу. По данным "Имеди", куратор отдела юстиции и правосудия в посольстве США Ната Цнориашвили отвезла судей Эку Арешидзе, Мадонну Маисурадзе, Тамар Хажомия и Тамар Чихладзе в Италию. Все судьи, кроме Чихладзе, ранее открыто выступали в поддержку введения веттинг-контроля. Когда это делают т. н. иностранные партнеры, это выглядит еще более шокирующе, подчеркнул политик. "Я уверяю вас, что выделение судей, на самом деле, не будет способствовать улучшению текущих процессов в судебной системе. Скорее, это препятствование", – отметил Цагареишвили. Кто требует веттинг-контроля судей в Грузии? Ответ депутата >>>По словам депутата, реформы в судебной системе проводились в несколько волн. "Если нам не будут мешать на пути проведения этих реформ, чтобы улучшить ситуацию в судебной системе, это будет лучшим решением. Я думаю, что партнерское отношение должно служить именно этому", - отметил Цагареишвили. Страсти вокруг суда Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости. Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики. Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии >>>В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы. В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, европа, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, тбилиси, сша, европа, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия
Разделение судей мешает улучшению процессов в судебной системе Грузии – депутат
Это, мягко говоря, возмутительное дело, считает грузинский политик
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Разделение судей на слои является грубым вмешательством в судебную систему, которое, скорее, станет препятствием и не будет способствовать улучшению текущих в судебной системе процессов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.
Проправительственный телеканал "Имеди" утверждает, что посольство одной из стран в Грузии пригласило несколько судей, сторонников введения веттинг-контроля, в Европу. По данным "Имеди", куратор отдела юстиции и правосудия в посольстве США Ната Цнориашвили отвезла судей Эку Арешидзе, Мадонну Маисурадзе, Тамар Хажомия и Тамар Чихладзе в Италию. Все судьи, кроме Чихладзе, ранее открыто выступали в поддержку введения веттинг-контроля.
"Разделять судей на слои, выбирать судей, кому проводить тренинги, кого отправлять в США или в Европу, кому запрещать участвовать в подобных тренингах – очень плохое и, мягко говоря, возмутительное дело. Выделять судей – это очень плохое, жесткое и неприемлемое вмешательство в дела судебной власти", – сказал Цагареишвили.
Когда это делают т. н. иностранные партнеры, это выглядит еще более шокирующе, подчеркнул политик.
"Я уверяю вас, что выделение судей, на самом деле, не будет способствовать улучшению текущих процессов в судебной системе. Скорее, это препятствование", – отметил Цагареишвили.
По словам депутата, реформы в судебной системе проводились в несколько волн.
"Если нам не будут мешать на пути проведения этих реформ, чтобы улучшить ситуацию в судебной системе, это будет лучшим решением. Я думаю, что партнерское отношение должно служить именно этому", - отметил Цагареишвили.
Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости.
Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики.
В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы.
В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения.