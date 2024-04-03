https://sputnik-georgia.ru/20240403/donory-uvelichili-taynoe-finansirovanie-radikalnykh-grupp-i-partiy-v-gruzii---papuashvili-287148075.html

Доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии – Папуашвили

Доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Спикер парламента в качестве примера привел партию "Дроа", об иностранном финансировании которой властям, по его словам, стало известно случайно 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T16:30+0400

2024-04-03T16:30+0400

2024-04-03T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Иностранные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ. Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Заявление озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Спикер парламента привел в качестве примера непрозрачного финансирования партию "Дроа", об иностранном финансировании которой властям, по его словам, стало известно случайно. Это ситуация, когда фонды уже прямо и грубо финансируют политику в Грузии, подчеркнул спикер. Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Почему оппозиция против принятия закона об "иноагентах" в Грузии? >>> Повторное инициирование закона об "иноагентах" было аргументировано тем, что практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе хоть и сократилась, проблему полностью искоренить не удалось. Зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования. Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента. История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию - произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, келли дегнан, оон, совет европы, "сила народа", законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах