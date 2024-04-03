https://sputnik-georgia.ru/20240403/pochemu-oppozitsiya-protiv-prinyatiya-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-287147173.html

Почему оппозиция против принятия закона об "иноагентах" в Грузии?

Почему оппозиция против принятия закона об "иноагентах" в Грузии?

Sputnik Грузия

Представители оппозиции заявили, что продолжат борьбу за грузинскую демократию и евроатлантическую интеграцию Грузии 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T16:16+0400

2024-04-03T16:16+0400

2024-04-03T17:21+0400

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анна нацвлишвили

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Представители оппозиционных партий резко отреагировали на решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", в один голос заявляя, что это противоречит европейским устремлениям страны. Парламентское большинство Грузии 3 апреля приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Заявление озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Сегодня "Грузинская мечта" сделала прямое, четкое заявление о том, что она не хочет стать членом Евросоюза, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Другого объяснения этому нет. Все, конец, точка!" – сказал Вашадзе. "Мы продолжим нашу отважную борьбу за грузинскую демократию и европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии", – сказала Акубардия. В том, что "Грузинской мечте" не удастся принять закон "об иноагентах" уверена депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Ана Нацвлишвили. Оппозиционный депутат от парламентской политической группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе пошел еще дальше и прямо призвал к акциям протеста. "Пора выходить на улицу", – написал Гоциридзе на своей странице в социальной сети. Между тем, в правящей партии заявляют, что на этот раз отзывать законопроект, даже в случае масштабного протеста, они не станут и это дело принципа. По его словам, закон предусматривает лишь обязанность декларировать и ничего недемократического, нелегитимного, незаконного или того, что может нанести ущерб качеству демократии и имиджу страны, в этом законе нет, подчеркнул Мдинарадзе. При этом Мдинарадзе отметил, что "немыслимо, чтобы какой-либо посол назвал закон российским", который обсуждается самим Евросоюзом. Инициатива об "иноагентах" вывела оппозицию из себя – шумное заседание парламента Грузии >>>"Почему страна может закрыть себе путь в Европу, если примет аналогичный закон, который принят в США, Израиле, Австралии и который рассматривается Европейским союзом?!" – сказал Мдинарадзе. История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию - произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, сша, мамука мдинарадзе, георгий вашадзе, анна нацвлишвили, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах