https://sputnik-georgia.ru/20240403/initsiativa-ob-inoagentakh-vyvela-oppozitsiyu-iz-sebya---shumnoe-zasedanie-parlamenta-gruzii-287145573.html

Инициатива об "иноагентах" вывела оппозицию из себя – шумное заседание парламента Грузии

Инициатива об "иноагентах" вывела оппозицию из себя – шумное заседание парламента Грузии

Sputnik Грузия

Глава парламента даже распорядился вывести из зала заседаний одного из оппозиционных депутатов 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T15:09+0400

2024-04-03T15:09+0400

2024-04-03T15:17+0400

политика

грузия

новости

алеко элисашвили

мамука мдинарадзе

шалва папуашвили

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

акция против закона об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270138354_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_08297d87b133ef992f526c2ff19efef8.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Заседание парламента Грузии пришлось прервать на некоторое время из-за перепалки, начавшейся после того, как оппозиция стала критиковать повторное инициирование скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О том, что власти решили вернуться к законопроекту об "иноагентах", который весной 2023 года пришлось отозвать на фоне массовых протестов, стало известно за час до начала пленарного заседания парламента.Перепалка началась после того, как представитель "Евродепутатов" Хатия Деканоидзе, которой дали слово во время обсуждения поправок в Избирательный кодекс, подняла тему законопроекта об "иноагентах". Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что подобными репликами Деканоидзе оскорбляет депутатов. Слова Деканоидзе о том, что это "российский закон", повторил другой оппозиционный депутат, лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили, когда включился его микрофон. "Оскорблением всех нас является возвращение этого закона", – сказал Элисашвили.После того, как микрофон Элисашвили был выключен, председатель парламента назвал заявления оппозиционеров антигрузинской пропагандой.Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах">>"Это антигрузинская пропаганда, которую вы ведете в парламенте Грузии... Не врите грузинскому народу. В прошлом году вам это удалось, в этом году не выйдет", – сказал Папуашвили.При этом он предупредил депутатов о том, что будет отключать микрофон всем, кто будет называть проект закона "О прозрачности иностранного влияния" "российским законом".Тем временем шум в зале заседаний усилился. Сначала депутаты от оппозиции с одной стороны, затем от парламентского большинства с другой кидали реплики с места, а потом решили выяснять отношения с более близкого расстояния. Понадобилось вмешательство парламентских приставов. Будут ли массовые протесты в Грузии из-за законопроекта об "иноагентах"?>>Больше всего ситуация накалилась после того, как к Элисашвили подошел исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе и потребовал объяснений его слов о законопроекте. Во избежание выяснения отношений на кулаках сначала между ними встал парламентский пристав, а после коллеги развели их по разные стороны.После того, как приставы вывели Элисашвили из зала заседаний, он сделал небольшой комментарий для журналистов. Он призвал всех тех, кто является "нормальным человеком", кто хочет жить в нормальной стране и желает, чтобы страна стала частью Европы, "надеть доспехи" и готовиться к борьбе против принятия законопроекта. Повторное инициирование закона об "иноагентах" было аргументировано тем, что практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе хоть и сократилась, проблему полностью искоренить не удалось. Зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования. Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию - произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, алеко элисашвили, мамука мдинарадзе, шалва папуашвили, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах