https://sputnik-georgia.ru/20240405/primenenie-kokteylya-molotova-romantiziruetsya-v-gruzii-na-dengi-amerikantsev---papuashvili-287189540.html
Применение "коктейля Молотова" романтизируется в Грузии на деньги американцев – Папуашвили
Применение "коктейля Молотова" романтизируется в Грузии на деньги американцев – Папуашвили
Sputnik Грузия
В прошлом году впервые в истории независимости Грузии в грузинский народ кинули "коктейлем Молотова", отметил глава парламента 05.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-05T13:53+0400
2024-04-05T13:53+0400
2024-04-05T14:38+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. США должны больше интересоваться не грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", а тем, почему деньгами американских налогоплательщиков финансируются организации, романтизирующие использование "коктейлей Молотова" против людей в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппозиции, так и Евросоюза и США. По его словам, американские сенаторы должны заинтересоваться, почему и как американские фонды финансируют партии, радикальные и экстремистские группировки в Грузии и соответствует ли это интересам американского народа. Должен быть озвучен ответ, как в стране финансируются радикальные группировки и как романтизация "коктейля Молотова" финансируется деньгами американского народа, отметил глава парламента.Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>Кроме того, глава парламента ответил на заявление американского фонда NED, который высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", опубликовав плакат кампании "Я кинул". Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект. Организация "Стыдно" вместе с молодежным крылом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движения" является радикальной группировкой, и ее кампания "Я кинул" финансировалась за счет денег американских и европейских граждан, сообщил глава парламента.Ранее Папуашвили заявлял, что при встрече с представителями NED с их стороны было дано обещание об обнародовании информации о проектах и властям Грузии будет предоставлен список того, что они финансируют в стране, но потом они перестали отвечать на письма. Национальный фонд поддержки демократии (NED) ежегодно выплачивает более тысячи грантов на поддержку проектов неправительственных организаций за рубежом, работающих над достижением демократических целей в более чем 90 странах. Финансируется преимущественно Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID).Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузию трясет как самолет в непогоду – вице-премьер>>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, "сила народа", единое национальное движение, келли дегнан, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, "сила народа", единое национальное движение, келли дегнан, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Применение "коктейля Молотова" романтизируется в Грузии на деньги американцев – Папуашвили
13:53 05.04.2024 (обновлено: 14:38 05.04.2024)
В прошлом году впервые в истории независимости Грузии в грузинский народ кинули "коктейлем Молотова", отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. США должны больше интересоваться не грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", а тем, почему деньгами американских налогоплательщиков финансируются организации, романтизирующие использование "коктейлей Молотова" против людей в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппозиции, так и Евросоюза и США.
"Кампания "Я кинул" профинансирована из бюджета США, который утверждает Конгресс. Поэтому я считаю, что вопросы следует задавать не нам, а следует задавать вопросы NED ("Национальный фонд демократии") и спрашивать, почему деньги американских налогоплательщиков, американских граждан утекают в чужую страну для популяризации идеи "коктейля Молотова". Я думаю, это было бы правильным поступком", – сказал Папуашвили.
По его словам, американские сенаторы должны заинтересоваться, почему и как американские фонды финансируют партии, радикальные и экстремистские группировки в Грузии и соответствует ли это интересам американского народа.
"Прежде всего, это противоречит интересам американского народа, когда в стране-стратегическом партнере, которая стояла плечом к плечу с вашими солдатами в Афганистане – а мы потеряли в Афганистане больше солдат, чем вообще было солдат у многих стран ЕС – какая-то организация тратит деньги из твоего бюджета, чтобы романтизировать "коктейль Молотова", – сказал Папуашвили.
Должен быть озвучен ответ, как в стране финансируются радикальные группировки и как романтизация "коктейля Молотова" финансируется деньгами американского народа, отметил глава парламента.
Кроме того, глава парламента ответил на заявление американского фонда NED, который высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", опубликовав плакат кампании "Я кинул".
Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект.
"Сегодня я увидел отклик руководства NED, как они не приветствуют законопроект о прозрачности и говорят, что их финансирование якобы осуществляется только в интересах грузинского народа. Плакат "Я кинул" является частью кампании организации "Стыдно". В прошлом году впервые в истории независимости Грузии в грузинский народ кинули "коктейлем Молотова" и заживо сжигали полицейского", – сказал Папуашвили.
Организация "Стыдно" вместе с молодежным крылом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движения" является радикальной группировкой, и ее кампания "Я кинул" финансировалась за счет денег американских и европейских граждан, сообщил глава парламента.
"Хочет ли тот, кто это финансирует, чего-то хорошего для грузинского народа? Разве он не должен нам рассказать, что и для чего он финансирует в этой стране?" – отметил Папаушавили.
Ранее Папуашвили заявлял, что при встрече с представителями NED с их стороны было дано обещание об обнародовании информации о проектах и властям Грузии будет предоставлен список того, что они финансируют в стране, но потом они перестали отвечать на письма.
Национальный фонд поддержки демократии (NED) ежегодно выплачивает более тысячи грантов на поддержку проектов неправительственных организаций за рубежом, работающих над достижением демократических целей в более чем 90 странах. Финансируется преимущественно Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID).
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
История провала инициативы
Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.
Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.
Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.
В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.
Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.
Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.
Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.
В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.