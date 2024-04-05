https://sputnik-georgia.ru/20240405/primenenie-kokteylya-molotova-romantiziruetsya-v-gruzii-na-dengi-amerikantsev---papuashvili-287189540.html

Применение "коктейля Молотова" романтизируется в Грузии на деньги американцев – Папуашвили

Применение "коктейля Молотова" романтизируется в Грузии на деньги американцев – Папуашвили

Sputnik Грузия

В прошлом году впервые в истории независимости Грузии в грузинский народ кинули "коктейлем Молотова", отметил глава парламента 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T13:53+0400

2024-04-05T13:53+0400

2024-04-05T14:38+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. США должны больше интересоваться не грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", а тем, почему деньгами американских налогоплательщиков финансируются организации, романтизирующие использование "коктейлей Молотова" против людей в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппозиции, так и Евросоюза и США. По его словам, американские сенаторы должны заинтересоваться, почему и как американские фонды финансируют партии, радикальные и экстремистские группировки в Грузии и соответствует ли это интересам американского народа. Должен быть озвучен ответ, как в стране финансируются радикальные группировки и как романтизация "коктейля Молотова" финансируется деньгами американского народа, отметил глава парламента.Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>Кроме того, глава парламента ответил на заявление американского фонда NED, который высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", опубликовав плакат кампании "Я кинул". Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект. Организация "Стыдно" вместе с молодежным крылом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движения" является радикальной группировкой, и ее кампания "Я кинул" финансировалась за счет денег американских и европейских граждан, сообщил глава парламента.Ранее Папуашвили заявлял, что при встрече с представителями NED с их стороны было дано обещание об обнародовании информации о проектах и властям Грузии будет предоставлен список того, что они финансируют в стране, но потом они перестали отвечать на письма. Национальный фонд поддержки демократии (NED) ежегодно выплачивает более тысячи грантов на поддержку проектов неправительственных организаций за рубежом, работающих над достижением демократических целей в более чем 90 странах. Финансируется преимущественно Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID).Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузию трясет как самолет в непогоду – вице-премьер>>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, "сила народа", единое национальное движение, келли дегнан, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах