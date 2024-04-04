https://sputnik-georgia.ru/20240404/gruziyu-tryaset-kak-samolet-v-nepogodu---vitse-premer-287178298.html

Грузию трясет как самолет в непогоду – вице-премьер

Грузию трясет как самолет в непогоду – вице-премьер

Sputnik Грузия

Власти Грузии подверглись критике со стороны оппонентов, а также Евросоюза и США за законопроект об "иноагентах" 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T19:31+0400

2024-04-04T19:31+0400

2024-04-04T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Инициированный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" является дополнительным поясом безопасности в условиях, когда Грузию уже несколько лет трясет как самолет в непогоду, заявила вице-премьер, министр культуры и спорта Тея Цулукиани в эфире Первого канала. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к этому вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза и США. Она отметила, что общественность имеет право знать о тех грузинских неправительственных организациях, которые служат антигрузинским делам и отказываются раскрывать информацию о своем финансировании из-за рубежа."Те, кому нечего скрывать, тот спокоен, а прозрачность финансов должна быть ведущей для всех. Единственный сектор, где все финансово непрозрачно – это неправительственный сектор. Оздоровление здесь мы только приветствуем", – сказала Цулукиани. Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">>Она пояснила, что проект нового закона не касается физических лиц, включая эмигрантов, ученых или других. Он касается только неправительственных организаций и СМИ, чье финансирование из-за рубежа превысит 20% от общего дохода. "Многое изменилось с тех пор, как большинство инициировало этот закон в прошлом году, включая тот факт, что Евросоюз начал принимать идентичный закон в Брюсселе. Разные страны Евросоюза начали разрабатывать точно такой же закон, как мы начали вчера, например, такая большая страна как Франция", – отметила она. По ее словам, инициированный парламентским большинством законопроект никоим образом нельзя называть "российским законом". Таковым законопроект, как и год назад, называют оппозиционеры, президент Саломе Зурабишвили, крупные неправительственные организации и оппозиционные СМИ. Похожее мнение озвучил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. По его словам, когда ЕС говорит о принятии такого закона, речь идет о том, что это служит укреплению демократии в странах-членах ЕС, чтобы источники финансирования для всех организаций были прозрачными. Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>"Здесь речь лишь об одном, чтобы произошла очень четкая подотчетность касательно финансирования. Больше ни о чем речи нет. Этот закон не предусматривает другого вида ответственности", – сказал, в свою очередь, первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Он подчеркнул, что подобное законодательство приняли многие успешные западные страны, и теперь планирует принять Евросоюз. И это служит укреплению демократии в странах ЕС, чтобы источники финансирования всех организаций были открытыми. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что правительство Грузии уже внедрило европейские стандарты прозрачности, а теперь настало время неправительственных организаций и их доноров.Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Как это объяснить?! – спикер парламента Грузии о пребывании Адеишвили в Европе>>На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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