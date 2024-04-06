https://sputnik-georgia.ru/20240406/zakon-ob-inoagentakh-ne-povliyaet-na-otnosheniya-gruzii-i-es--lider-partii-vlasti--287200951.html
Закон об "иноагентах" не повлияет на отношения Грузии и ЕС – лидер партии власти
Закон об "иноагентах" не повлияет на отношения Грузии и ЕС – лидер партии власти
Sputnik Грузия
Политик назвал необоснованной критику закона со стороны партнеров 06.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-06T18:39+0400
2024-04-06T18:39+0400
2024-04-06T19:17+0400
политика
мамука мдинарадзе
грузия
новости
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совет европы
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У Грузии не может быть проблем в отношениях с Евросоюзом из-за закона "Об иностранном влиянии", так как он сам принимает подобный закон, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. При этом политик назвал необоснованной критику закона со стороны партнеров. "Если кто-то думает, что маленькая страна, маленький народ не имеет права делать то, что могут делать большие страны, я так не думаю. Грузинский народ так не думает. Мы – очень гордая, уважающая себя нация, и просим всех, особенно наших друзей, не рвать нас на части и не грозить пальцем за то, что есть у них", – сказал Мдинарадзе.Масштабного протеста не будет – политолог о принятии закона об "иноагентах" в Грузии >>>Он призвал партнеров не называть российским закон, который есть в США, Канаде, Новой Зеландии, инициирован в Евросоюзе с еще более строгими правилами, чем те, которые представлены в грузинском проекте. "Мы гордая, уважающая себя нация и не заслуживаем такого подхода ни от кого. Соответственно, мы гарантируем, что страной управляет независимо избранное правительство грузинского народа. Суверенитет должен быть укреплен, и никто не сможет использовать черные деньги для внесения каких-то корректировок в управление этой страной", – заявил Мдинарадзе. Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Тон международных отзывов смягчился – глава парламента Грузии о законе об "иноагентах" >>>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты" >>>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии >>>Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, мамука мдинарадзе, грузия, новости, сша, оон, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
политика, мамука мдинарадзе, грузия, новости, сша, оон, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Закон об "иноагентах" не повлияет на отношения Грузии и ЕС – лидер партии власти
18:39 06.04.2024 (обновлено: 19:17 06.04.2024)
Политик назвал необоснованной критику закона со стороны партнеров
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У Грузии не может быть проблем в отношениях с Евросоюзом из-за закона "Об иностранном влиянии", так как он сам принимает подобный закон, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.
"Как могут у нас быть проблемы в Евросоюзе в том, что в итоге инициирует сам Евросоюз? Какой же это наглый пиар! Мы донесем правду до всех. Даже ту, что у нас было обещание, даже не обещание, а фактическая данность, что они прозрачны, если мы отзовем закон. Где же эта прозрачность?" – сказал Мдинарадзе.
При этом политик назвал необоснованной критику закона со стороны партнеров.
"Если кто-то думает, что маленькая страна, маленький народ не имеет права делать то, что могут делать большие страны, я так не думаю. Грузинский народ так не думает. Мы – очень гордая, уважающая себя нация, и просим всех, особенно наших друзей, не рвать нас на части и не грозить пальцем за то, что есть у них", – сказал Мдинарадзе.
Он призвал партнеров не называть российским закон, который есть в США, Канаде, Новой Зеландии, инициирован в Евросоюзе с еще более строгими правилами, чем те, которые представлены в грузинском проекте.
"Мы гордая, уважающая себя нация и не заслуживаем такого подхода ни от кого. Соответственно, мы гарантируем, что страной управляет независимо избранное правительство грузинского народа. Суверенитет должен быть укреплен, и никто не сможет использовать черные деньги для внесения каких-то корректировок в управление этой страной", – заявил Мдинарадзе.
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
История провала инициативы
Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.
Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.
Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.
В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.
Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.
Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.
Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.
В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.