https://sputnik-georgia.ru/20240406/zakon-ob-inoagentakh-ne-povliyaet-na-otnosheniya-gruzii-i-es--lider-partii-vlasti--287200951.html

Закон об "иноагентах" не повлияет на отношения Грузии и ЕС – лидер партии власти

Закон об "иноагентах" не повлияет на отношения Грузии и ЕС – лидер партии власти

Sputnik Грузия

Политик назвал необоснованной критику закона со стороны партнеров 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T18:39+0400

2024-04-06T18:39+0400

2024-04-06T19:17+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У Грузии не может быть проблем в отношениях с Евросоюзом из-за закона "Об иностранном влиянии", так как он сам принимает подобный закон, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. При этом политик назвал необоснованной критику закона со стороны партнеров. "Если кто-то думает, что маленькая страна, маленький народ не имеет права делать то, что могут делать большие страны, я так не думаю. Грузинский народ так не думает. Мы – очень гордая, уважающая себя нация, и просим всех, особенно наших друзей, не рвать нас на части и не грозить пальцем за то, что есть у них", – сказал Мдинарадзе.Масштабного протеста не будет – политолог о принятии закона об "иноагентах" в Грузии >>>Он призвал партнеров не называть российским закон, который есть в США, Канаде, Новой Зеландии, инициирован в Евросоюзе с еще более строгими правилами, чем те, которые представлены в грузинском проекте. "Мы гордая, уважающая себя нация и не заслуживаем такого подхода ни от кого. Соответственно, мы гарантируем, что страной управляет независимо избранное правительство грузинского народа. Суверенитет должен быть укреплен, и никто не сможет использовать черные деньги для внесения каких-то корректировок в управление этой страной", – заявил Мдинарадзе. Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Тон международных отзывов смягчился – глава парламента Грузии о законе об "иноагентах" >>>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты" >>>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии >>>Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, мамука мдинарадзе, грузия, новости, сша, оон, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах