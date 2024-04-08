https://sputnik-georgia.ru/20240408/npo-v-gruzii-dolzhny-byt-podotchetnymi-pered-obschestvom--deputat-o-zakone-ob-inoagentakh-287212012.html

НПО в Грузии должны быть подотчетными перед обществом – депутат о законе об "иноагентах"

НПО в Грузии должны быть подотчетными перед обществом – депутат о законе об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Если эти НПО заботятся о развитии и благополучии грузинского государства и общества и на это тратят финансовые ресурсы, то зачем что-то скрывать, заявила... 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T11:12+0400

2024-04-08T11:12+0400

2024-04-08T11:13+0400

законопроект об иноагентах

грузия

политика

новости

сша

келли дегнан

оон

совет европы

"сила народа"

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272175927_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_2f9862c8915d969376f2154aff665276.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Неправительственным организациям в Грузии не следует скрывать вопросы, связанные с их финансированием - они должны быть подотчетными перед общественностью, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", глава парламентского комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Когда сталкиваешься с подобным противостоянием в связи с финансированием, то в этом случае, по словам политика, возникают вопросы. "Если те организации, которые, как нам говорят, заботятся о развитии и благополучии грузинского государства и общества и на это тратят финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, то зачем это скрывать?!", - говорит Бочоришвили. Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Тон международных отзывов смягчился – глава парламента Грузии о законе об "иноагентах" >>>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты" >>>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии >>>Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, сша, келли дегнан, оон, совет европы, "сила народа", тбилиси