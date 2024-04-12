https://sputnik-georgia.ru/20240412/v-evropeyskoy-byurokratii-est-problemy--premer-gruzii-287301755.html

В европейской бюрократии есть проблемы – премьер Грузии

В европейской бюрократии есть проблемы – премьер Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. То, что канцлер Германии Олаф Шольц не был надлежащим образом информирован о грузинском законопроекте "О прозрачности иностранного... 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T20:39+0400

2024-04-12T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. То, что канцлер Германии Олаф Шольц не был надлежащим образом информирован о грузинском законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", а также то, что переводчик дал неправильный перевод его слов, является проблемой в целом европейской бюрократии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.Об этом Кобахидзе сказал в ходе официального визита в Германию после совместной пресс-конференции с Шольцем. Премьер отметил, что переводчик Заал Андроникашвили в ходе пресс-конференции во время перевода Шольца на грузинский язык произнес фразу "закон об агентах", хотя канцлер этого не говорил.Кобахидзе подчеркнул, что этот переводчик является представителем крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая категорически против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Главная проблема не в том, что этот оппозиционный политик сфальсифицировал перевод канцлера. Главная проблема в бюрократии. Я надеюсь, что служба канцлера разберется с тем, как одно из ведущих лиц радикальной оппозиции каким-то образом было задействовано в качестве переводчика в этом процессе", – сказал Кобахидзе.Он также выразил надежду, что от этого "оппозиционного политика" потребуют ответа за фальсификацию слов канцлера.Что касается в целом позиции канцлера Германии по грузинскому законопроекту, Кобахидзе сказал, что он неправильно информирован. "Роль бюрократии очень важна. Ответственностью бюрократии является, например, предоставление канцлеру правильной информации о законопроекте, чего в данном случае, судя по всему, не произошло надлежащим образом", – сказал Кобахидзе. Шольц призвал Грузию не принимать закон об "иноагентах", а Кобахидзе настоял на своем>>Он отметил, что канцлер не обязан читать грузинские законы, этим должны заниматься бюрократы. На пресс-конференции Шольц выразил надежду, что Грузия учтет критику Евросоюза и не примет закон "О прозрачности иностранного влияния". По его словам, подобных законов нет в ЕС. В свою очередь Кобахиде напомнил о том, что сосем недавно Еврокомиссия утвердила проект европейской директивы "Пакет защиты демократии" (ПЗД). В случае его принятия все представители интересов не входящих в Евросоюз государств должны будут регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей.Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, германия, европа, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз