https://sputnik-georgia.ru/20240412/sholts-prizval-gruziyu-ne-prinimat-zakon-ob-inoagentakh-a-kobakhidze-nastoyal-na-svoem-287295527.html
Шольц призвал Грузию не принимать закон об "иноагентах", а Кобахидзе настоял на своем
Шольц призвал Грузию не принимать закон об "иноагентах", а Кобахидзе настоял на своем
Sputnik Грузия
Правительство Грузии совершенно прозрачно, и оно имеет право требовать транспарентности от неправительственных организаций 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T17:15+0400
2024-04-12T17:15+0400
2024-04-12T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что Грузия учтет критику Евросоюза и не примет закон "О прозрачности иностранного влияния", а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ привел свои аргументы в пользу инициированного законопроекта. Законопроект об "иноагентах" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, проводящих интересы иностранной силы, и обязывает их ежегодно заполнять декларации. Это тот же проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, с той разницей, что в нем нет термина "иноагент". Он с сожалением отметил, что инициированный на этот раз законопроект почти тот же, что и был в прошлом году. "Мы очень надеемся, что этот закон не будет принят Грузией, парламент учтет критическую позицию нашу и грузинского населения", – сказал Шольц.Канцлер Германии подчеркнул, что в Евросоюзе нет законов, подобных грузинскому законопроекту "О прозрачности иностранного влияния". Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе>>"У Евросоюза нет подобного законодательства. Есть дискуссия по поводу того, чтобы прозрачность была внедрена в разные сферы, но это абсолютно другая концепция. Пока не решено и, вероятней всего, не будет решено", – сказал Шольц. Касательно интеграции Грузии в Евросоюз Шольц отметил важность проведения правовых и экономических реформ. Вступление в ЕС, по его словам, – это желание как правительства, так абсолютного большинства граждан страны. "Мы очень рады, что европейские ценности имеют большое значение и важны... В нашем разговоре я еще раз подчеркнул важность гражданского общества и сотрудничества власти и оппозиции для развития общества", – заявил Шольца. В свою очередь Кобихидзе отметил, что грузинский законопроект отвечает всем основным принципам демократии. Закон о прозрачности не должен помешать интеграции Грузии в ЕС – глава МИД>>Более того, Кобахидзе подчеркнул тот факт, что недавно Еврокомиссия утвердила проект европейской директивы "Пакет защиты демократии" (ПЗД), который обяжет всех представителей интересов не входящих в Евросоюз государств регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей. По его словам, противники законопроекта так и не обосновали, почему неправительственные организации не должны соблюдать принцип прозрачности. "После того, как я стал премьер-министром, я решил сделать так, чтобы все решения правительства Грузии были обнародованы, что очень важно для дееспособности правительства Грузии. В данных условиях у нас есть полное право потребовать от неправительственных организаций минимального стандарта в плане прозрачности", – сказал Кобахидзе. Важность обеспечения прозрачности финансирования НПО подтверждают действия некоторых организаций, действующих в интересах другого государства. "С 2020 года было уже два случая: чтобы власти сменились не путем парламентских выборов, демократических выборов, а через улицу. И в том числе финансирование в последние годы происходило нелегальными способами... Мы видим, что эти организации не хотят обнародовать отчеты о финансировании и способствуют поляризации в Грузии", – заявил Кобахидзе. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>При этом он подчеркнул, что все процессы вокруг законопроекта прозрачные и власти Грузии открыты для дискуссии. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, германия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, национальное агентство публичного реестра, евросоюз, грузия - евросоюз
грузия, новости, общество, германия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, национальное агентство публичного реестра, евросоюз, грузия - евросоюз
Шольц призвал Грузию не принимать закон об "иноагентах", а Кобахидзе настоял на своем
17:15 12.04.2024 (обновлено: 17:43 12.04.2024)
Правительство Грузии совершенно прозрачно, и оно имеет право требовать транспарентности от неправительственных организаций
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что Грузия учтет критику Евросоюза и не примет закон "О прозрачности иностранного влияния", а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ привел свои аргументы в пользу инициированного законопроекта.
Законопроект об "иноагентах" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, проводящих интересы иностранной силы, и обязывает их ежегодно заполнять декларации. Это тот же проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, с той разницей, что в нем нет термина "иноагент".
"Мы, как и весь Евросоюз, критически смотрим на закон об агентах, и после того, как этот закон был отозван, у нас была надежда, что этот закон больше не будет в повестке дня", – заявил Шольц на совместной пресс-конференции.
Он с сожалением отметил, что инициированный на этот раз законопроект почти тот же, что и был в прошлом году.
"Мы очень надеемся, что этот закон не будет принят Грузией, парламент учтет критическую позицию нашу и грузинского населения", – сказал Шольц.
Канцлер Германии подчеркнул, что в Евросоюзе нет законов, подобных грузинскому законопроекту "О прозрачности иностранного влияния".
"У Евросоюза нет подобного законодательства. Есть дискуссия по поводу того, чтобы прозрачность была внедрена в разные сферы, но это абсолютно другая концепция. Пока не решено и, вероятней всего, не будет решено", – сказал Шольц.
Касательно интеграции Грузии в Евросоюз Шольц отметил важность проведения правовых и экономических реформ. Вступление в ЕС, по его словам, – это желание как правительства, так абсолютного большинства граждан страны.
"Мы очень рады, что европейские ценности имеют большое значение и важны... В нашем разговоре я еще раз подчеркнул важность гражданского общества и сотрудничества власти и оппозиции для развития общества", – заявил Шольца.
В свою очередь Кобихидзе отметил, что грузинский законопроект отвечает всем основным принципам демократии.
Более того, Кобахидзе подчеркнул тот факт, что недавно Еврокомиссия утвердила проект европейской директивы "Пакет защиты демократии" (ПЗД), который обяжет всех представителей интересов не входящих в Евросоюз государств регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей.
"У прозрачности нет альтернативы в демократическом обществе. И я глубоко уверен в этом. Единственное, что предусматривает (грузинский – ред.) законопроект – это ежегодное обнародование финансов неправительственными организациями", – сказал Кобихидзе.
По его словам, противники законопроекта так и не обосновали, почему неправительственные организации не должны соблюдать принцип прозрачности.
"После того, как я стал премьер-министром, я решил сделать так, чтобы все решения правительства Грузии были обнародованы, что очень важно для дееспособности правительства Грузии. В данных условиях у нас есть полное право потребовать от неправительственных организаций минимального стандарта в плане прозрачности", – сказал Кобахидзе.
Важность обеспечения прозрачности финансирования НПО подтверждают действия некоторых организаций, действующих в интересах другого государства.
"С 2020 года было уже два случая: чтобы власти сменились не путем парламентских выборов, демократических выборов, а через улицу. И в том числе финансирование в последние годы происходило нелегальными способами... Мы видим, что эти организации не хотят обнародовать отчеты о финансировании и способствуют поляризации в Грузии", – заявил Кобахидзе.
При этом он подчеркнул, что все процессы вокруг законопроекта прозрачные и власти Грузии открыты для дискуссии.
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.