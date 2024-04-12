https://sputnik-georgia.ru/20240412/sholts-prizval-gruziyu-ne-prinimat-zakon-ob-inoagentakh-a-kobakhidze-nastoyal-na-svoem-287295527.html

Шольц призвал Грузию не принимать закон об "иноагентах", а Кобахидзе настоял на своем

Шольц призвал Грузию не принимать закон об "иноагентах", а Кобахидзе настоял на своем

Sputnik Грузия

Правительство Грузии совершенно прозрачно, и оно имеет право требовать транспарентности от неправительственных организаций 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T17:15+0400

2024-04-12T17:15+0400

2024-04-12T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что Грузия учтет критику Евросоюза и не примет закон "О прозрачности иностранного влияния", а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ привел свои аргументы в пользу инициированного законопроекта. Законопроект об "иноагентах" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, проводящих интересы иностранной силы, и обязывает их ежегодно заполнять декларации. Это тот же проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, с той разницей, что в нем нет термина "иноагент". Он с сожалением отметил, что инициированный на этот раз законопроект почти тот же, что и был в прошлом году. "Мы очень надеемся, что этот закон не будет принят Грузией, парламент учтет критическую позицию нашу и грузинского населения", – сказал Шольц.Канцлер Германии подчеркнул, что в Евросоюзе нет законов, подобных грузинскому законопроекту "О прозрачности иностранного влияния". Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе>>"У Евросоюза нет подобного законодательства. Есть дискуссия по поводу того, чтобы прозрачность была внедрена в разные сферы, но это абсолютно другая концепция. Пока не решено и, вероятней всего, не будет решено", – сказал Шольц. Касательно интеграции Грузии в Евросоюз Шольц отметил важность проведения правовых и экономических реформ. Вступление в ЕС, по его словам, – это желание как правительства, так абсолютного большинства граждан страны. "Мы очень рады, что европейские ценности имеют большое значение и важны... В нашем разговоре я еще раз подчеркнул важность гражданского общества и сотрудничества власти и оппозиции для развития общества", – заявил Шольца. В свою очередь Кобихидзе отметил, что грузинский законопроект отвечает всем основным принципам демократии. Закон о прозрачности не должен помешать интеграции Грузии в ЕС – глава МИД>>Более того, Кобахидзе подчеркнул тот факт, что недавно Еврокомиссия утвердила проект европейской директивы "Пакет защиты демократии" (ПЗД), который обяжет всех представителей интересов не входящих в Евросоюз государств регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных от иностранного государства платежей. По его словам, противники законопроекта так и не обосновали, почему неправительственные организации не должны соблюдать принцип прозрачности. "После того, как я стал премьер-министром, я решил сделать так, чтобы все решения правительства Грузии были обнародованы, что очень важно для дееспособности правительства Грузии. В данных условиях у нас есть полное право потребовать от неправительственных организаций минимального стандарта в плане прозрачности", – сказал Кобахидзе. Важность обеспечения прозрачности финансирования НПО подтверждают действия некоторых организаций, действующих в интересах другого государства. "С 2020 года было уже два случая: чтобы власти сменились не путем парламентских выборов, демократических выборов, а через улицу. И в том числе финансирование в последние годы происходило нелегальными способами... Мы видим, что эти организации не хотят обнародовать отчеты о финансировании и способствуют поляризации в Грузии", – заявил Кобахидзе. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>При этом он подчеркнул, что все процессы вокруг законопроекта прозрачные и власти Грузии открыты для дискуссии. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, германия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, национальное агентство публичного реестра, евросоюз, грузия - евросоюз