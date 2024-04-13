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Осужденный за кидание "коктейля Молотова" в полицейских Грузии остается в тюрьме

Осужденный за кидание "коктейля Молотова" в полицейских Грузии остается в тюрьме

Sputnik Грузия

Пока не известно, будет ли Григориадис помилован только по приговору за кидание "коктейля Молотова" или по обоим делам 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T13:01+0400

2024-04-13T13:01+0400

2024-04-13T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Адвокаты все еще ждут решения президента Грузии Саломе Зурабишвили по помилованию Лазаре Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских. Президент Грузии помилует осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует Григориадиса, которого Тбилисский городской суд 12 апреля признал виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также в уничтожении имущества путем поджога и приговорил его к девяти годам лишения свободы. На данный момент неизвестно, будет ли Григориадис помилован только по приговору за кидание "коктейля Молотова" в полицейских или по обоим делам. В сентябре 2023 года его приговорили к году и шести месяцам тюремного заключения за физическую расправу над отцом. Детали главного дела Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , тбилисский городской суд