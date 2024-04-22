https://sputnik-georgia.ru/20240422/otmyvanie-millionov-pri-pomoschi-koll-tsentrov--v-gruzii-zaderzhany-chetyre-chlena-opg-287485965.html
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны четыре члена ОПГ
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны четыре члена ОПГ
Sputnik Грузия
Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T20:02+0400
2024-04-22T20:02+0400
2024-04-22T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии совместно с европейскими коллегами 18 апреля задержала четырех человек в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала в себя учреждение в Грузии компаний и уже на их базе обустройство и организацию колл-центров. Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они присваивали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащие потерпевшим. Дело о колл-центрах в Грузии: задержаны два человека >>Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость. Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым для предотвращения их дальнейшего сокрытия. В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры. Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек >>После обращения прокуратуры в суд с ходатайством в качестве меры пресечения обвиняемым было избрано тюремное заключение в качестве меры пресечения. Ранее в результате сотрудничества с европейскими коллегами 3 февраля 2024 года прокуратура Грузии в рамках этого уголовного дела начала уголовное преследование в отношении семи организаторов ОПГ. Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами при координации Евроюста продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров. Дело колл-центров В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столицеБорьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе >>. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, давид кезерашвили, георгий гахария, шалва папуашвили, швейцария, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, давид кезерашвили, георгий гахария, шалва папуашвили, швейцария, генеральная прокуратура грузии
Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны четыре члена ОПГ
Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии совместно с европейскими коллегами 18 апреля задержала четырех человек в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.
Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала в себя учреждение в Грузии компаний и уже на их базе обустройство и организацию колл-центров.
Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они присваивали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащие потерпевшим.
Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость.
Следствием было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 6 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым для предотвращения их дальнейшего сокрытия.
В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры.
После обращения прокуратуры в суд с ходатайством в качестве меры пресечения обвиняемым было избрано тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Ранее в результате сотрудничества с европейскими коллегами 3 февраля 2024 года прокуратура Грузии в рамках этого уголовного дела начала уголовное преследование в отношении семи организаторов ОПГ.
Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами при координации Евроюста продолжает расследование в разных странах с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.