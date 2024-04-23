https://sputnik-georgia.ru/20240423/doklad-gosdepa-ssha-ne-osnovan-na-realnykh-faktakh--glava-parlamenta-gruzii-287498996.html
Доклад Госдепа США не основан на реальных фактах – глава парламента Грузии
Доклад Госдепа США не основан на реальных фактах – глава парламента Грузии
Sputnik Грузия
Экс-министр обороны Грузии, упомянутый в докладе Госдепа, заочно приговорен к тюремному заключению на родине 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T13:32+0400
2024-04-23T13:32+0400
2024-04-23T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Упоминание разыскиваемого в Грузии экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили в позитивном ключе бросает тень на доклад Госдепартамента США о правах человека в Грузии и показывает, что он не основан на реальных фактах, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В докладе Госдепа Кезерашвили упоминается в части документа, касающейся свободы выражения мнений. Согласно отчету, защитники прав СМИ выразили обеспокоенность тем, что спор министерства обороны с Кезерашвили был направлен на ликвидацию критически настроенного телеканала. Речь идет о преступнике, который свободно передвигается по Европе, отметил глава грузинского законодательного органа. Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. США отказали в визе разыскиваемому экс-министру обороны Грузии – он подал в суд>>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов - отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" "Нацдвижения". В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что "Нацдвижения" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Ранее Департамента юстиции США обнародовал данные о деятельности лоббистской компании Cornerstone Government Relations, нанятой телекомпанией "Формула". Согласно документам, в период с сентября 2023 года по февраль 2024-го лоббисты активно пытались предоставить представителям Конгресса США необъективную информацию о текущих событиях в Грузии. За услуги в общей сложности им заплатили 420 тысяч долларов. Саакашвили и Кезерашвили тратят на лоббистов сотни тысяч долларов – новый скандал в Грузии>>Кроме того, в марте 2024 стало известно, что Кезерашвили отказали в американской визе, из-за чего бизнесмен подал жалобу в окружной суд США по округу Колумбия. Отказу в предоставлении американской визы предшествовала журналистское расследование ВВС, которая утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными". Скандальное расследование ВВС По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Отмывание миллионов при помощи колл-центров в Грузии – задержанные останутся в тюрьме>> Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили, bbc, сша, госдепартамент сша, госдеп сша
Доклад Госдепа США не основан на реальных фактах – глава парламента Грузии
13:32 23.04.2024 (обновлено: 13:35 23.04.2024)
Экс-министр обороны Грузии, упомянутый в докладе Госдепа, заочно приговорен к тюремному заключению на родине
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Упоминание разыскиваемого в Грузии экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили в позитивном ключе бросает тень на доклад Госдепартамента США о правах человека в Грузии и показывает, что он не основан на реальных фактах, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
В докладе
Госдепа Кезерашвили упоминается в части документа, касающейся свободы выражения мнений. Согласно отчету, защитники прав СМИ выразили обеспокоенность тем, что спор министерства обороны с Кезерашвили был направлен на ликвидацию критически настроенного телеканала.
"Когда это имя и фамилия сначала появились в резолюции Европарламента, а теперь уже в докладе Госдепа видны какие-то намеки, это бросает тень на доклад, показывая, что он не основан на реальных фактах. Конечно, представление преступника в любом документе в каком-либо позитивном ключе наносит ущерб самому этому документу", - заявил Папуашвили.
Речь идет о преступнике, который свободно передвигается по Европе, отметил глава грузинского законодательного органа.
"Мы видим, что он грабит европейских пенсионеров, украл деньги у грузинской армии", - добавил Папуашвили.
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов - отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" "Нацдвижения".
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что "Нацдвижения" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.
Ранее Департамента юстиции США обнародовал данные о деятельности лоббистской компании Cornerstone Government Relations, нанятой телекомпанией "Формула". Согласно документам, в период с сентября 2023 года по февраль 2024-го лоббисты активно пытались предоставить представителям Конгресса США необъективную информацию о текущих событиях в Грузии. За услуги в общей сложности им заплатили 420 тысяч долларов.
Кроме того, в марте 2024 стало известно, что Кезерашвили отказали в американской визе, из-за чего бизнесмен подал жалобу в окружной суд США по округу Колумбия.
Отказу в предоставлении американской визы предшествовала журналистское расследование ВВС, которая утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными".
Скандальное расследование ВВС
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.