https://sputnik-georgia.ru/20240424/prezident-gruzii-pomilovala-aktivista-kinuvshego-kokteyl-molotova--v-politseyskogo-287529726.html

Президент Грузии помиловала активиста, кинувшего "коктейль Молотова" в полицейского

Президент Грузии помиловала активиста, кинувшего "коктейль Молотова" в полицейского

Sputnik Грузия

Молодой человек должен был провести в тюрьме ближайшие девять лет 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T14:44+0400

2024-04-24T14:44+0400

2024-04-24T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании Лазаре Григориадиса, которого суд 12 апреля признал виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также в уничтожении имущества путем поджога и приговорил к девяти годам лишения свободы, говорится в заявлении администрации. О том, что Зурабишвили помилует Григориадиса, стало известно еще 12 апреля. Власти Грузии сразу после заявления президента о возможном помиловании заявили, что президент выполняет задание оппозиции и фактически сама кинула "коктейль Молотова" в полицию. Президент Грузии действует против государства – партия власти >>Адвокаты и семья ждут, что Григориадис выйдет на свободу. Приговор 12 апреля был вторым для Григориадиса. В сентябре 2023 года его приговорили к году и шести месяцам тюремного заключения за физическую расправу над отцом. Детали главного делаСогласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, саломе зурабишвили