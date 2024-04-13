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Президент Грузии действует против государства – партия власти
Президент Грузии действует против государства – партия власти
Sputnik Грузия
Нам придется терпеть человека с такой антигосударственной позицией в течение следующих шести месяцев, заявил политик 13.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-13T15:15+0400
2024-04-13T15:15+0400
2024-04-13T15:15+0400
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ираклий кадагишвили
георгий абдаладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президент Грузии подтвердила свою антигосударственную позицию, заявив о помиловании Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Президент Грузии помилует осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских >>Зурабишвили заявила, что помилует Григориадиса, которого Тбилисский городской суд 12 апреля признал виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также в уничтожении имущества путем поджога, и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Сразу после заявления Саломе Зурабишвили должность в администрации президента покинул фотограф Георгий Абдаладзе. "Я принял трудное и одновременно справедливое решение в своей жизни. Сегодня я решил уйти с работы. Я прошел большую борьбу, меня не радует чье-либо заключение, однако я считаю, что решение президента является оскорблением всех тех людей, которые служат родине", – написал Георгий Абдаладзе на своей странице в соцсети. Осужденный за кидание "коктейля Молотова" в полицейских Грузии остается в тюрьме >>Между тем адвокаты все еще ждут решения президента по помилованию Лазаре Григориадиса.На данный момент неизвестно, будет ли Григориадис помилован только по приговору за кидание "коктейля Молотова" в полицейских или по обоим делам. В сентябре 2023 года его приговорили к году и шести месяцам тюремного заключения за физическую расправу над отцом. Детали главного дела Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, георгий абдаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, георгий абдаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд
Президент Грузии действует против государства – партия власти
Нам придется терпеть человека с такой антигосударственной позицией в течение следующих шести месяцев, заявил политик
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президент Грузии подтвердила свою антигосударственную позицию, заявив о помиловании Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Зурабишвили заявила, что помилует Григориадиса, которого Тбилисский городской суд 12 апреля признал виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также в уничтожении имущества путем поджога, и приговорил его к девяти годам лишения свободы.
"Таким образом она еще раз заявила той части грузинского общества, которая настроена и жаждет революционных сценариев: "Сколько раз вы бы ни бросите "коктейли Молотова" против грузинского государства, грузинской полиции и парламента Грузии, не бойтесь, когда грузинский суд восстановит справедливость, я, конечно, как человек "проекта" (оппозиционной партии "Нацдвижения" – прим. ред.), а не президент Грузии, всегда помилую бросающих "коктейли" в людей, полицейских и грузинское государство". Это ее послание, ее позиция, и поэтому, конечно, нам придется терпеть человека с такой антигосударственной позицией в течение следующих 6 месяцев", – сказал Кадагишвили.
Сразу после заявления Саломе Зурабишвили должность в администрации президента покинул фотограф Георгий Абдаладзе.
"Я принял трудное и одновременно справедливое решение в своей жизни. Сегодня я решил уйти с работы. Я прошел большую борьбу, меня не радует чье-либо заключение, однако я считаю, что решение президента является оскорблением всех тех людей, которые служат родине", – написал Георгий Абдаладзе на своей странице в соцсети.
Между тем адвокаты все еще ждут решения президента по помилованию Лазаре Григориадиса.
"Если решения не будет до конца дня, то, скорее всего, оно будет перенесено до понедельника. Мы точно не знаем, чего они ждут и каких процедур. Лазаре отпустят, как только документы будут отправлены", – сказала адвокат Григориадиса Лика Битатидзе.
На данный момент неизвестно, будет ли Григориадис помилован только по приговору за кидание "коктейля Молотова" в полицейских или по обоим делам. В сентябре 2023 года его приговорили к году и шести месяцам тюремного заключения за физическую расправу над отцом.
Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.