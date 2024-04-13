https://sputnik-georgia.ru/20240413/prezident-gruzii-deystvuet-protiv-gosudarstva--partiya-vlasti-287311867.html

Президент Грузии действует против государства – партия власти

Президент Грузии действует против государства – партия власти

Sputnik Грузия

Нам придется терпеть человека с такой антигосударственной позицией в течение следующих шести месяцев, заявил политик 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T15:15+0400

2024-04-13T15:15+0400

2024-04-13T15:15+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Президент Грузии подтвердила свою антигосударственную позицию, заявив о помиловании Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Президент Грузии помилует осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских >>Зурабишвили заявила, что помилует Григориадиса, которого Тбилисский городской суд 12 апреля признал виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также в уничтожении имущества путем поджога, и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Сразу после заявления Саломе Зурабишвили должность в администрации президента покинул фотограф Георгий Абдаладзе. "Я принял трудное и одновременно справедливое решение в своей жизни. Сегодня я решил уйти с работы. Я прошел большую борьбу, меня не радует чье-либо заключение, однако я считаю, что решение президента является оскорблением всех тех людей, которые служат родине", – написал Георгий Абдаладзе на своей странице в соцсети. Осужденный за кидание "коктейля Молотова" в полицейских Грузии остается в тюрьме >>Между тем адвокаты все еще ждут решения президента по помилованию Лазаре Григориадиса.На данный момент неизвестно, будет ли Григориадис помилован только по приговору за кидание "коктейля Молотова" в полицейских или по обоим делам. В сентябре 2023 года его приговорили к году и шести месяцам тюремного заключения за физическую расправу над отцом. Детали главного дела Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, георгий абдаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд