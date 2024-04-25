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Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани?
Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани?
Sputnik Грузия
В правительстве Грузии решили построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T09:01+0400
2024-04-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. После открытия нового аэропорта в Вазиани действующий Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели закроют, говорится в сообщении медиаплатформы BMG со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как пояснили в Минэкономики, после запуска нового аэропорта в Вазиани на территории нынешнего аэропорта уже не будет объекта с аналогичными функциями. Уже на основании этого Минэкономики проведет новое исследование и определит, в каком направлении будет приоритетно развитие данной территории для инвестиционных и других целей и более выгодным с экономической точки зрения. Новый аэропорт Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Предположительная стоимость проекта – 1 миллиард 260 миллионов долларов. Расширение нынешнего аэропорта обошлось бы дешевле (900 миллионов долларов), но и пассажиропоток был бы меньше – максимум 15 миллионов человек. Новый же сможет принимать 19 миллионов в год, и, более того, будет перспектива расширения. Туристы и военные бок о бок – зачем Грузии новый аэропорт?>>Для сравнения: нынешний Тбилисский международный аэропорт в 2023 году принял около 3,7 миллиона пассажиров. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Названа компания по проектированию нового терминала аэропорта в высокогорной Местиа>>Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. На развитие аэропортов в Грузии Минэкономики выделило из бюджета на 2024 год 70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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аэропорт, аэропорт тбилиси, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси, вазиани, батуми, новости, грузия, экономика
аэропорт, аэропорт тбилиси, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси, вазиани, батуми, новости, грузия, экономика
Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани?
В правительстве Грузии решили построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik.
После открытия нового аэропорта в Вазиани действующий Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели закроют, говорится в сообщении медиаплатформы BMG
со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития.
Как пояснили в Минэкономики, после запуска нового аэропорта в Вазиани на территории нынешнего аэропорта уже не будет объекта с аналогичными функциями.
Кроме того, в ведомстве отметили, что имеют "первичное представление" о том, какой вклад существующий аэропорт и его инфраструктура как новый инвестиционный проект могут внести в экономику Грузии.
Уже на основании этого Минэкономики проведет новое исследование и определит, в каком направлении будет приоритетно развитие данной территории для инвестиционных и других целей и более выгодным с экономической точки зрения.
Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта.
В правительстве заявили, что хотят сделать ставку на долгосрочный проект, чтобы оставить будущему поколению исправный аэропорт с надлежащей инфраструктурой.
Предположительная стоимость проекта – 1 миллиард 260 миллионов долларов. Расширение нынешнего аэропорта обошлось бы дешевле (900 миллионов долларов), но и пассажиропоток был бы меньше – максимум 15 миллионов человек. Новый же сможет принимать 19 миллионов в год, и, более того, будет перспектива расширения.
Для сравнения: нынешний Тбилисский международный аэропорт в 2023 году принял около 3,7 миллиона пассажиров.
Власти уверены, что новый аэропорт будет иметь серьезный экономический эффект – появятся новые рабочие места, увеличится ВВП.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.
На развитие аэропортов в Грузии Минэкономики выделило из бюджета на 2024 год 70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.