https://sputnik-georgia.ru/20240425/chto-budet-s-nyneshnim-aeroportom-v-tbilisi-posle-otkrytiya-novogo-v-vaziani-287532821.html

Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани?

Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани?

Sputnik Грузия

В правительстве Грузии решили построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T09:01+0400

2024-04-25T09:01+0400

2024-04-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. После открытия нового аэропорта в Вазиани действующий Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели закроют, говорится в сообщении медиаплатформы BMG со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как пояснили в Минэкономики, после запуска нового аэропорта в Вазиани на территории нынешнего аэропорта уже не будет объекта с аналогичными функциями. Уже на основании этого Минэкономики проведет новое исследование и определит, в каком направлении будет приоритетно развитие данной территории для инвестиционных и других целей и более выгодным с экономической точки зрения. Новый аэропорт Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Предположительная стоимость проекта – 1 миллиард 260 миллионов долларов. Расширение нынешнего аэропорта обошлось бы дешевле (900 миллионов долларов), но и пассажиропоток был бы меньше – максимум 15 миллионов человек. Новый же сможет принимать 19 миллионов в год, и, более того, будет перспектива расширения. Туристы и военные бок о бок – зачем Грузии новый аэропорт?>>Для сравнения: нынешний Тбилисский международный аэропорт в 2023 году принял около 3,7 миллиона пассажиров. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Названа компания по проектированию нового терминала аэропорта в высокогорной Местиа>>Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. На развитие аэропортов в Грузии Минэкономики выделило из бюджета на 2024 год 70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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