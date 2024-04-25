https://sputnik-georgia.ru/20240425/grazhdane-gruzii-prodolzhat-ezdit-bez-viz-v-evropu--glava-mid-287552037.html

Граждане Грузии продолжат ездить без виз в Европу – глава МИД

Граждане Грузии продолжат ездить без виз в Европу – глава МИД

Sputnik Грузия

Заявления о том, что Грузия потеряет право вступить в ЕС не соответствуют действительности, заявил министр 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T23:32+0400

2024-04-25T23:32+0400

2024-04-26T01:21+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Граждане Грузии не потеряют право без виз посещать Европу после принятия резолюции, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.По его словам, резолюция Европарламента является политически ангажированной. "К сожалению, резолюции такого типа всегда были политически ангажированными, мотивированными, главная цель которых – нанести ущерб репутации нашей страны, европейскому пути нашей страны. Я думаю, что люди, которые создают подобные резолюции, сознательно или неосознанно служат во вред нашей стране", – сказал Дарчиашвили. По его словам, заявления о том, что Грузия потеряет право вступить в ЕС не соответствуют действительности. Это уже четвертая критическая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая была принята 9 июня, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили.Нынешняя резолюция была принята 425 голосами из 705. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский.Голосование за поправки состоялось отдельно.Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния".Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь.Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Детали законопроектаЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию неправительственных организаций и СМИ, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии>>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, безвизовый режим