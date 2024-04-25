https://sputnik-georgia.ru/20240425/npo-otkazalis-ot-sotrudnichestva-s-vlastyami-gruzii-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-287549387.html
НПО отказались от сотрудничества с властями Грузии из-за закона об "иноагентах"
НПО отказались от сотрудничества с властями Грузии из-за закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Представители НПО считают, что власти выходят из конституционных рамок и меняют внешний курс страны 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T19:07+0400
2024-04-25T19:07+0400
2024-04-25T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Более сотни неправительственных организаций Грузии приостановили сотрудничество с властями до тех пор, пока не будет отозван законопроект "О прозрачности иностранного влияния", говорится в опубликованном НПО заявлении. Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ.Как отметили представители 126 НПО, не остается сомнений, что власти выходят из конституционных рамок и меняют внешний курс страны. "Это предательство непоколебимой воли грузинского народа. Нет ни одного социального слоя, профессиональной или общественной группы, которая бы не просила власти в последние дни отозвать "российский закон", – отмечено в заявлении. В НПО ссылаются также на международных партнеров Грузии, которые призвали украинские власти отказаться от принятия закона: Евросоюз, НАТО, ООН и Совет Европы. НПО призвали противников закона собраться на акцию 28 апреля на площади Первой республики в Тбилиси. Среди подписавших заявление НПО, такие как "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность - Грузия", "Тбилиси Прайд", объединение художников "Бульон" и другие. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния".Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь.Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию неправительственных организаций и СМИ, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии>>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
НПО отказались от сотрудничества с властями Грузии из-за закона об "иноагентах"
19:07 25.04.2024 (обновлено: 21:51 25.04.2024)
Представители НПО считают, что власти выходят из конституционных рамок и меняют внешний курс страны
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Более сотни неправительственных организаций Грузии приостановили сотрудничество с властями до тех пор, пока не будет отозван законопроект "О прозрачности иностранного влияния", говорится в опубликованном НПО заявлении.
Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ.
"Мы отказываемся: а) участвовать во встречах с представителями власти; б) работать в рабочих группах и консультативных советах; в) от координации с властями в международном или другом рабочем формате", – говорится в заявлении.
Как отметили представители 126 НПО, не остается сомнений, что власти выходят из конституционных рамок и меняют внешний курс страны.
"Это предательство непоколебимой воли грузинского народа. Нет ни одного социального слоя, профессиональной или общественной группы, которая бы не просила власти в последние дни отозвать "российский закон", – отмечено в заявлении.
В НПО ссылаются также на международных партнеров Грузии, которые призвали украинские власти отказаться от принятия закона: Евросоюз, НАТО, ООН и Совет Европы.
Кроме того, в НПО, подписавших заявление, полагают, что власти насильно заставляют людей участвовать в анонсированной акции 29 апреля у парламента Грузии, где должны собраться сторонники закона "О прозрачности иностранного влияния".
НПО призвали противников закона собраться на акцию 28 апреля на площади Первой республики в Тбилиси.
Среди подписавших заявление НПО, такие как "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность - Грузия", "Тбилиси Прайд", объединение художников "Бульон" и другие.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния".
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь.
Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию неправительственных организаций и СМИ, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.