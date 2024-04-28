https://sputnik-georgia.ru/20240428/dvizhenie-transporta-na-prospekte-rustaveli-ogranicheno-v-svyazi-s-mitingom-287582725.html

Движение транспорта на проспекте Руставели ограничено в связи с митингом

Движение транспорта на проспекте Руставели ограничено в связи с митингом

Sputnik Грузия

В воскресенье с 11:00 ограничение распространяется только на автобусные полосы, а с 20:00 до позднего вечера 29 апреля движение будет полностью запрещено 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T12:17+0400

2024-04-28T12:17+0400

2024-04-28T12:17+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси сообщила об ограничении движения транспорта на проспекте Руставели от площади Первой Республики до площади Свободы с 28 апреля в связи с запланированным правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" митингом. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Днем ранее 28 апреля акцию противников закона анонсировала оппозиция. Кроме того, оппозиционные партии и неправительственные организации решили устроить митинг в парке Ваке параллельно с запланированной на 29 апреля акцией правящей партии. В воскресенье с 11:00 ограничение распространяется только на автобусные полосы, а с 20:00 до позднего вечера 29 апреля движение на проспекте Руставели будет полностью запрещено. Акция сторонников закона "об иноагентах" – Мдинарадзе рассказал о целях митинга в Тбилиси >>Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Движение транспорта от проспекта Меликишвили до улицы Мтацминда будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. Попасть на проспект Меликишвили и станцию метро "Руставели" можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнови и Шанидзе, тогда как на площади Свободы движение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели. Автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", после поворота у Оливкового дерева, будут передвигаться по улице Михаила Джавахишвили и правой набережной Куры. Центр Тбилиси не перекрывать! МВД предупредило митингующих против закона об "иноагентах" >>Что касается общественного транспорта, то автобусы и микроавтобусы будут добираться до правой набережной через улицу Михаила Джавахишвили, а затем двигаться в направлении улицы Бараташвили. При движении в обратном направлении общественный транспорт будет следовать по тому же маршруту – от улицы Бараташвили к правой набережной , а затем по улицам Джавахишвили и Мераба Костава. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом". Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах