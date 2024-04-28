https://sputnik-georgia.ru/20240428/festival-v-pomeste-levil-vo-frantsii-priurochat-k-prazdnovaniyu-dnya-nezavisimosti-gruzii-287574572.html

Фестиваль в поместье Левиль во Франции приурочат к празднованию Дня независимости Грузии

Фестиваль в поместье Левиль во Франции приурочат к празднованию Дня независимости Грузии

Sputnik Грузия

Участниками фестиваля станут театральные труппы, хоры, музыкальные исполнители, ансамбли, поэты и спортсмены из Грузии 28.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-28T13:20+0400

2024-04-28T13:20+0400

2024-04-28T13:20+0400

поместье левиль

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тея цулукиани

нона гаприндашвили

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Фестиваль со множеством культурных мероприятий пройдет в грузинском поместье Левиль под Парижем с 24 по 26 мая – в этом году праздник приурочен ко Дню независимости Грузии, сообщают в Минкульте. История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. Левиль станет очагом культурного сотрудничества Грузии и Франции – посол>>Фестиваль в поместье Левиль был учрежден в 2023 году по инициативе главы ведомства Теи Цулукиани. Цель фестиваля – популяризации грузинской культуры среди эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно их детей. В этом году в программе фестиваля ожидаются выступления Камерного хора Грузии (дирижер С. Джангулашвили) и сопрано Иано Алибегашвили, мастер-класс по шахматам от легендарной Ноны Гаприндашвили, выставка керамических работ художника Георгия Руруа, спектакль "Дневник Маро Макашвили" Цхинвальского драмтеатра (режиссер Г. Капанадзе), концерт Государственного ансамбля песни и танца "Эрисиони". Грузинское поместье Левиль под Парижем - завершен очередной этап ремонтных работ>> Гостей фестиваля также ждет встреча с грузинскими регбистами: Георгием Немсадзе, Георгием Микеладзе, Серги Абрамишвили, Василием Каковиным, Георгием Цуцкиридзе, Гурамом Гогичашвили и Георгием Хараишвили. В литерратурной части фестиваля запланирована встреча читателей с Лауреатом премии "Ана", поэтессой Ирмой Беридзе.История поместья ЛевильВ марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем для грузинских политических беженцев.В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства. На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реставрации чердака и крыши.В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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поместье левиль, грузия, новости, культура, франция, париж, тея цулукиани, нона гаприндашвили, тбилиси