https://sputnik-georgia.ru/20240428/festival-v-pomeste-levil-vo-frantsii-priurochat-k-prazdnovaniyu-dnya-nezavisimosti-gruzii-287574572.html
Фестиваль в поместье Левиль во Франции приурочат к празднованию Дня независимости Грузии
Фестиваль в поместье Левиль во Франции приурочат к празднованию Дня независимости Грузии
Sputnik Грузия
Участниками фестиваля станут театральные труппы, хоры, музыкальные исполнители, ансамбли, поэты и спортсмены из Грузии 28.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-28T13:20+0400
2024-04-28T13:20+0400
2024-04-28T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Фестиваль со множеством культурных мероприятий пройдет в грузинском поместье Левиль под Парижем с 24 по 26 мая – в этом году праздник приурочен ко Дню независимости Грузии, сообщают в Минкульте. История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. Левиль станет очагом культурного сотрудничества Грузии и Франции – посол>>Фестиваль в поместье Левиль был учрежден в 2023 году по инициативе главы ведомства Теи Цулукиани. Цель фестиваля – популяризации грузинской культуры среди эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно их детей. В этом году в программе фестиваля ожидаются выступления Камерного хора Грузии (дирижер С. Джангулашвили) и сопрано Иано Алибегашвили, мастер-класс по шахматам от легендарной Ноны Гаприндашвили, выставка керамических работ художника Георгия Руруа, спектакль "Дневник Маро Макашвили" Цхинвальского драмтеатра (режиссер Г. Капанадзе), концерт Государственного ансамбля песни и танца "Эрисиони". Грузинское поместье Левиль под Парижем - завершен очередной этап ремонтных работ>> Гостей фестиваля также ждет встреча с грузинскими регбистами: Георгием Немсадзе, Георгием Микеладзе, Серги Абрамишвили, Василием Каковиным, Георгием Цуцкиридзе, Гурамом Гогичашвили и Георгием Хараишвили. В литерратурной части фестиваля запланирована встреча читателей с Лауреатом премии "Ана", поэтессой Ирмой Беридзе.История поместья ЛевильВ марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем для грузинских политических беженцев.В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства. На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реставрации чердака и крыши.В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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поместье левиль, грузия, новости, культура, франция, париж, тея цулукиани, нона гаприндашвили, тбилиси
поместье левиль, грузия, новости, культура, франция, париж, тея цулукиани, нона гаприндашвили, тбилиси
Фестиваль в поместье Левиль во Франции приурочат к празднованию Дня независимости Грузии
Участниками фестиваля станут театральные труппы, хоры, музыкальные исполнители, ансамбли, поэты и спортсмены из Грузии
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Фестиваль со множеством культурных мероприятий пройдет в грузинском поместье Левиль под Парижем с 24 по 26 мая – в этом году праздник приурочен ко Дню независимости Грузии, сообщают в Минкульте.
История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.
Фестиваль в поместье Левиль был учрежден в 2023 году по инициативе главы ведомства Теи Цулукиани. Цель фестиваля – популяризации грузинской культуры среди эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно их детей.
В этом году в программе фестиваля ожидаются выступления Камерного хора Грузии (дирижер С. Джангулашвили) и сопрано Иано Алибегашвили, мастер-класс по шахматам от легендарной Ноны Гаприндашвили, выставка керамических работ художника Георгия Руруа, спектакль "Дневник Маро Макашвили" Цхинвальского драмтеатра (режиссер Г. Капанадзе), концерт Государственного ансамбля песни и танца "Эрисиони".
Гостей фестиваля также ждет встреча с грузинскими регбистами: Георгием Немсадзе, Георгием Микеладзе, Серги Абрамишвили, Василием Каковиным, Георгием Цуцкиридзе, Гурамом Гогичашвили и Георгием Хараишвили.
В литерратурной части фестиваля запланирована встреча читателей с Лауреатом премии "Ана", поэтессой Ирмой Беридзе.
В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем для грузинских политических беженцев.
В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.
Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.
В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.
За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.
Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.
По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства. На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.
В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реставрации чердака и крыши.
В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей.