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Беспорядки на акции в Тбилиси - в дело пошел водомет

Беспорядки на акции в Тбилиси - в дело пошел водомет

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Силовики пустили в ход слезоточивый газ и водомет на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента... 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T23:39+0400

2024-04-30T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Силовики пустили в ход слезоточивый газ и водомет на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси. Полиция не раз призывала митингующих не выходить за рамки закона. Несколько заявлений сделало и МВД Грузии. Тем не менее митингующие продолжили кидать в спецназ разные предметы, в том числе пластиковые бутылки. Периодически происходят стычки. "Протест участников акции на прилегающей к зданию парламента территории, на проспекте Руставели, вышел за установленные законом рамки свободы выражения и мирного собрания и принял насильственный характер", - говорится в заявлении МВД.Там же сказано, что несмотря на не один призыв полицейских, митингующие не подчиняются законным требованиям правоохранителей. Они оказывают словесное и физическое сопротивление правоохранителям, а также кидают в их сторону разные предметы."Исходя из того, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной, в целях восстановления общественного порядка министерство внутренних дел начинает осуществлять предусмотренные законодательством мероприятия", - сказано в заявлении. МВД вновь призвало организаторов акции, лидеров партий и участников подчиняться законным требованиям полиции. "Министерство изучит все факты правонарушений во время акции и каждому действию даст соответствующую правовую оценку", - сказано в заявлении, которое было обнародовано незадолго до того, как началось применение водомета.

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