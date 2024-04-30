https://sputnik-georgia.ru/20240430/mvd-predupredilo-mitinguyuschikh-u-parlamenta-gruzii-o-posledstviyakh-narusheniya-zakona-287656193.html

МВД предупредило митингующих у парламента Грузии о последствиях нарушения закона

МВД предупредило митингующих у парламента Грузии о последствиях нарушения закона

Sputnik Грузия

Среди пострадавших на акции – оппозиционный депутат Анна Цитлидзе 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T22:46+0400

2024-04-30T22:46+0400

2024-04-30T23:58+0400

грузия

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. МВД Грузии призвало организаторов и участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси соблюдать закон и предупредило, что в противном случае будут приняты меры. Обстановка на акции обострилась после того, как завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать. Ситуация накалялась несколько раз.Там же сказано, что в целях восстановления порядка МВД применило предусмотренные законом специальные средства. В свою очередь участники акции оказывали сопротивление правоохранителям, а также кидали в их сторону разные предметы. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>"Еще раз призываем политических лидеров, организаторов и участников акции не выходить за рамки норм закона "О собраниях и манифестациях". За каждым фактом правонарушения последует правовое реагирование", – сказано в заявлении. Представители разных подразделений МВД мобилизованы на территории, прилегающей к зданиям парламента и правительства, сказано в заявлении министерства.В ходе стычек митингующих со спецназом последние применили перцовый спрей. В результате нескольким участникам акции понадобилась врачебная помощь. У парламента дежурит "скорая помощь". По данным СМИ, среди пострадавших – депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе. Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>После того, как призывы полиции покинуть территорию у выходов из парламента были проигнорированы, спецназ оттеснил митингующих. На месте мобилизован водомет. Митингующие скандируют "рабы" и периодически используют нецензурную лексику. Они требуют отзыва скандального законопроекта об "иноагентах". Многие из них пришли на акцию с флагами Грузии и Евросоюза. Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах