https://sputnik-georgia.ru/20240501/demonstrantov-polivayut-vodoy-iz-dvora-parlamenta-gruzii-287694019.html

Демонстрантов поливают водой из двора парламента Грузии

Демонстрантов поливают водой из двора парламента Грузии

Sputnik Грузия

Два часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T22:10+0400

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грузия

политика

новости

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые пытались расшатать ворота во двор парламента Грузии на улице 9 Апреля. Два часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.К моменту голосования за законопроект, у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию, и теперь за порядкам следит полиция. Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>Министерство призвало лидеров партий, организаторов и участников акции не нарушать закон, выражать протест в мирной обстановке и не осуществлять насильственных действий."Еще раз призываем всех участников акции не допускать блокирования входов в административные здания, а также не парализовать автомобильные дороги. Полиция немедленно пресечет любой факт правонарушения, а в отношении нарушителей общественного порядка будут приняты предусмотренные законом меры", – сказано в заявлении.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.В ночь на 1 мая акция около парламента Грузии переросла в беспорядки, в ходе которых шестеро правоохранителей пострадали, а 63 участника акции были задержаны, согласно данным МВД.Серьезные увечья получил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. Минувшей ночью ему прооперировали нос, а сегодня его привезли в парламент в инвалидной коляске. На заседании депутат заявил, что силовики жестоко избили его.МВД в свою очередь заявило, что Хабеишвили пострадал во время оказания сопротивления полиции.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>Акция протеста возобновилась в полдень 1 мая. Массовый характер она приняла к вечеру. Митингующие требуют отзыва как они говорят "российского закона" и называют голосовавших за него депутатов "рабами".Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода - это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – хронология событий от МВД>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах