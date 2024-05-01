https://sputnik-georgia.ru/20240501/aktsiya-u-parlamenta-gruzii-zavershilas---protivniki-zakona-ob-inoagentakh-vernutsya-dnem-287673079.html

Акция у парламента Грузии завершилась - противники закона об "иноагентах" вернутся днем

Акция у парламента Грузии завершилась - противники закона об "иноагентах" вернутся днем

Sputnik Грузия

Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T06:34+0400

2024-05-01T06:34+0400

2024-05-01T06:34+0400

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саломе зурабишвили

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дом юстиции

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси завершилась - мобилизованные на месте подразделения МВД и митингующие покинули территорию, хотя последние обещали вернуться к полудню. Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. Омбудсмен осудил силовиков за применение слезоточивого газа и водомета на акции в Тбилиси>>В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. В больницу попали несколько полицейских, а также председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Хабеишвили утверждает, что его избили десятки спецназовцев. На распространенных кадрах видны следы серьезных повреждений на лице - опухший глаз и нос. В больнице Хабеишвили прооперировали нос и рекомендовали оставаться в стационаре. В клинике лидера оппозиционной партии и депутата парламента Грузии Хабеишвили навестил омбудсмен Леван Иоселиани. Хронология событийОбстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.Некоторое время у парламента было тихо, но около 23:30 ситуация накалилась до предела.В настоящее время на акции звучит предупреждение разойтись, в противном случае будут приняты соответствующие полицейские мероприятия.Митингующие расходиться отказываются. Они скандируют "рабы", "Да здравствует Грузия" и требуют отзыва скандального законопроекта об "иноагентах".Кроме того, часть участников акции переместилась к Дому юстиции на набережной и перекрыла проезжую часть.Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Находящийся на акции оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях.После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30. Есть задержанные, о количестве которых пока неизвестно.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, саломе зурабишвили , леван иоселиани, единое национальное движение, дом юстиции, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах