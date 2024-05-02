https://sputnik-georgia.ru/20240502/pochemu-premer-gruzii-otkazalsya-ekhat-v-ssha-287720914.html

Почему премьер Грузии отказался ехать в США?

Почему премьер Грузии отказался ехать в США?

Sputnik Грузия

Ранее посол США заявила, что действия властей Грузии отдалили Грузию от евроатлантического будущего 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T22:45+0400

2024-05-02T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался от визита в США, так как условием было приостановление рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", говорится в заявлении МИД. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Там же отмечено, что партнерство должно быть основано на взаимоуважении. "Осуществление визита с оговоркой не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, в связи с чем послу США было предоставлено детальное разъяснение", – говорится в заявлении. Ранее в четверг посол США Робин Данниган, комментируя решение властей Грузии принять спорный законопроект, заявила, что сделанный грузинским правительством выбор за последние недели "отдалил страну от евроатлантического будущего".Дестабилизация или мирный протест в Тбилиси? Политики оценили происходящее>>Она отметила, что недавно высшие должностные лица правительства Грузии были приглашены для рассмотрения любого вопроса о стратегическом партнерстве и помощи США с высшими должностными лицами США. Данниган с сожалением отметила, что грузинская сторона предпочла отказаться от приглашения. При этом она призвала правительство Грузии "вновь подтвердить верность Грузии евроатлантическому будущему, как это написано в Конституции". Что касается спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства - рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. В дни рассмотрения законопроекта во втором чтении, 30 апреля и 1 мая, мирные акции переросли в беспорядки. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, ираклий гарибашвили, оон, нато, законопроект об иноагентах