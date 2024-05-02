https://sputnik-georgia.ru/20240502/pochemu-premer-gruzii-otkazalsya-ekhat-v-ssha-287720914.html
Почему премьер Грузии отказался ехать в США?
Почему премьер Грузии отказался ехать в США?
Sputnik Грузия
Ранее посол США заявила, что действия властей Грузии отдалили Грузию от евроатлантического будущего 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T22:45+0400
2024-05-02T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался от визита в США, так как условием было приостановление рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", говорится в заявлении МИД. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Там же отмечено, что партнерство должно быть основано на взаимоуважении. "Осуществление визита с оговоркой не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, в связи с чем послу США было предоставлено детальное разъяснение", – говорится в заявлении. Ранее в четверг посол США Робин Данниган, комментируя решение властей Грузии принять спорный законопроект, заявила, что сделанный грузинским правительством выбор за последние недели "отдалил страну от евроатлантического будущего".Дестабилизация или мирный протест в Тбилиси? Политики оценили происходящее>>Она отметила, что недавно высшие должностные лица правительства Грузии были приглашены для рассмотрения любого вопроса о стратегическом партнерстве и помощи США с высшими должностными лицами США. Данниган с сожалением отметила, что грузинская сторона предпочла отказаться от приглашения. При этом она призвала правительство Грузии "вновь подтвердить верность Грузии евроатлантическому будущему, как это написано в Конституции". Что касается спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства - рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. В дни рассмотрения законопроекта во втором чтении, 30 апреля и 1 мая, мирные акции переросли в беспорядки. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, ираклий гарибашвили, оон, нато, законопроект об иноагентах
Почему премьер Грузии отказался ехать в США?
22:45 02.05.2024 (обновлено: 23:30 02.05.2024)
Ранее посол США заявила, что действия властей Грузии отдалили Грузию от евроатлантического будущего
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался от визита в США, так как условием было приостановление рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", говорится в заявлении МИД.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
"В связи с этим хотим пояснить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что до визита парламент Грузии временно должен был приостановить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", – сказано в заявлении, распространенном в ответ на заявление посла США.
Там же отмечено, что партнерство должно быть основано на взаимоуважении.
"Осуществление визита с оговоркой не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, в связи с чем послу США было предоставлено детальное разъяснение", – говорится в заявлении.
Ранее в четверг посол США Робин Данниган, комментируя решение властей Грузии принять спорный законопроект, заявила, что сделанный грузинским правительством выбор за последние недели "отдалил страну от евроатлантического будущего".
Она отметила, что недавно высшие должностные лица правительства Грузии были приглашены для рассмотрения любого вопроса о стратегическом партнерстве и помощи США с высшими должностными лицами США.
Данниган с сожалением отметила, что грузинская сторона предпочла отказаться от приглашения. При этом она призвала правительство Грузии "вновь подтвердить верность Грузии евроатлантическому будущему, как это написано в Конституции".
Что касается спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства - рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. В дни рассмотрения законопроекта во втором чтении, 30 апреля и 1 мая, мирные акции переросли в беспорядки.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.