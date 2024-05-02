https://sputnik-georgia.ru/20240502/semero-sotrudnikov-mvd-postradali-v-khode-besporyadkov-na-aktsiyakh-u-parlamenta-gruzii-287702420.html

Семеро сотрудников МВД пострадали в ходе беспорядков на акциях у парламента Грузии

Семеро сотрудников МВД пострадали в ходе беспорядков на акциях у парламента Грузии

Sputnik Грузия

Митингующие пустили у парламента Грузии слезоточивый газ неизвестного происхождения, а также пытались проникнуть во двор здания 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T00:56+0400

2024-05-02T00:56+0400

2024-05-02T01:39+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Семеро сотрудников МВД Грузии пострадали в результате насильственных действий участников акций протеста у парламента в Тбилиси за последние два дня, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге.Обстановка на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента.По его словам, то, как ведут себя демонстранты на акции протеста, все видят в прямом эфире."В прямых трансляциях различных телеканалов общественность наблюдает, как протестующие пытаются прорваться в здание парламента насильственными действиями, используя различные предметы и конструкции, а также применяя слезоточивый газ неизвестного происхождения, и нападают на находящихся во дворе здания парламента полицейских", - заявил Дарахвелидзе.Митингующие также бросают разные тяжелые предметы, в том числе бутылки и камни, пускают слезоточивый и удушающий газ во двор здания Специальной службы государственной охраны, где находятся сотрудники МВД. Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются>>Дарахвелидзе призвал участников акции протеста прекратить насилие. "Нападения на полицейских и административные здания не являются сферой, защищенной правом на собрания и демонстрации, поэтому мы еще раз призываем всех участников акции прекратить насильственные и незаконные действия и протестовать мирным путем, в противном случае полиция будет вынуждена применить специальные средства, установленные законом, и прекратить проведение акции", - сказал замминистра.Полицейские спецсредства Дарахвелидзе опроверг распространившуюся информацию о том, что полиция стреляла резиновыми пулями. "В целях информирования общественности хотим заявить, что для отражения атаки на здание парламента полиция использует специальные средства, установленные законом, а именно водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей", - сказал замминистра.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>По его словам, согласно распространяемой некоторыми телеканалами информации, создается впечатление, что демонстранты пытаются защититься от правоохранителей, тогда как в данный момент правоохранители находятся во дворе здания парламента. "Следует отметить, что несмотря на то, что акция носит насильственный характер, МВД не приняло необходимых мер для прекращения акции, в частности, так называемую поэтапную зачистку территории с помощью робокопов", - сказал Дарахвелидзе.Перекрытые автодорогиНесмотря на многочисленные предупреждения МВД, участники акции протеста перекрыли автодорогу на обеих набережных в центре Тбилиси - у Дома юстиции и неподалеку от церкви Св. Николая, искусственно парализовав движение автомобилей."Согласно статьям 11 и 11 прима закона Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается искусственно перекрывать проезжую часть транспорта, а также умышленно создавать препятствия движению транспорта", - сказал Дарахвелидзе. Хронология протестаДемонстранты начали собираться у заднего входа в парламент Грузии 1 мая около 12:00.В целях обеспечения безопасности каждого гражданина на месте были мобилизованы сотрудники соответствующих подразделений МВД.Позже, примерно с 18:00 демонстранты начали собираться как у заднего входа в парламент, так и на проспекте Руставели. "Поскольку был риск перекрытия входов в парламент, мы решили выставить полицейский кордон на улице Читадзе (ул. 9 Апреля). Вместе с тем полиция призвала собравшихся за зданием парламента граждан переместиться на улицу Чичинадзе и протестовать там", - сказал Дарахвелидзе.После окончания голосования за законопроект во втором чтении, около 20:00, МВД обеспечило безопасный выход депутатов и сотрудников аппарата парламента с улицы 9 Апреля. Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>"После того, как все покинули здание парламента и риска индивидуальных нападений на депутатов больше не было, министерство приняло решение о постепенном освобождении занятой территории и участники протеста получили возможность выразить протест и продолжить акцию в мирной обстановке в районе парламента" - отметил Дарахвелидзе.По его словам, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения министерства о том, что участники митинга должны выражать протест в мирной обстановке и не совершать насильственных действий, группа участников акции протеста попыталась повредить железную входную дверь во двор парламента на улице 9 Апреля с применением насилия.По его словам, полиция в соответствии с законом применила специальное средство - водомет, но участники митинга начали демонтировать заграждения защитной конструкции на улице 9 Апреля и попытались с их помощью повредить входную дверь во двор парламента."Поскольку насильственные действия были четко идентифицированы, позднее МВД применило установленные законом специальные средства - слезоточивый газ и перцовый спрей", - заявил Дарахвелидзе.Кроме того, по словам замминистра, один из участников акции повредил камеру видеонаблюдения на административном здании.Депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении около 20:00. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, специальная служба государственной охраны, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах