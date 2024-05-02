https://sputnik-georgia.ru/20240502/semero-sotrudnikov-mvd-postradali-v-khode-besporyadkov-na-aktsiyakh-u-parlamenta-gruzii-287702420.html
Семеро сотрудников МВД пострадали в ходе беспорядков на акциях у парламента Грузии
Семеро сотрудников МВД пострадали в ходе беспорядков на акциях у парламента Грузии
Sputnik Грузия
Митингующие пустили у парламента Грузии слезоточивый газ неизвестного происхождения, а также пытались проникнуть во двор здания 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T00:56+0400
2024-05-02T00:56+0400
2024-05-02T01:39+0400
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тбилиси
специальная служба государственной охраны
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Семеро сотрудников МВД Грузии пострадали в результате насильственных действий участников акций протеста у парламента в Тбилиси за последние два дня, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге.Обстановка на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента.По его словам, то, как ведут себя демонстранты на акции протеста, все видят в прямом эфире."В прямых трансляциях различных телеканалов общественность наблюдает, как протестующие пытаются прорваться в здание парламента насильственными действиями, используя различные предметы и конструкции, а также применяя слезоточивый газ неизвестного происхождения, и нападают на находящихся во дворе здания парламента полицейских", - заявил Дарахвелидзе.Митингующие также бросают разные тяжелые предметы, в том числе бутылки и камни, пускают слезоточивый и удушающий газ во двор здания Специальной службы государственной охраны, где находятся сотрудники МВД. Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются>>Дарахвелидзе призвал участников акции протеста прекратить насилие. "Нападения на полицейских и административные здания не являются сферой, защищенной правом на собрания и демонстрации, поэтому мы еще раз призываем всех участников акции прекратить насильственные и незаконные действия и протестовать мирным путем, в противном случае полиция будет вынуждена применить специальные средства, установленные законом, и прекратить проведение акции", - сказал замминистра.Полицейские спецсредства Дарахвелидзе опроверг распространившуюся информацию о том, что полиция стреляла резиновыми пулями. "В целях информирования общественности хотим заявить, что для отражения атаки на здание парламента полиция использует специальные средства, установленные законом, а именно водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей", - сказал замминистра.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>По его словам, согласно распространяемой некоторыми телеканалами информации, создается впечатление, что демонстранты пытаются защититься от правоохранителей, тогда как в данный момент правоохранители находятся во дворе здания парламента. "Следует отметить, что несмотря на то, что акция носит насильственный характер, МВД не приняло необходимых мер для прекращения акции, в частности, так называемую поэтапную зачистку территории с помощью робокопов", - сказал Дарахвелидзе.Перекрытые автодорогиНесмотря на многочисленные предупреждения МВД, участники акции протеста перекрыли автодорогу на обеих набережных в центре Тбилиси - у Дома юстиции и неподалеку от церкви Св. Николая, искусственно парализовав движение автомобилей."Согласно статьям 11 и 11 прима закона Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается искусственно перекрывать проезжую часть транспорта, а также умышленно создавать препятствия движению транспорта", - сказал Дарахвелидзе. Хронология протестаДемонстранты начали собираться у заднего входа в парламент Грузии 1 мая около 12:00.В целях обеспечения безопасности каждого гражданина на месте были мобилизованы сотрудники соответствующих подразделений МВД.Позже, примерно с 18:00 демонстранты начали собираться как у заднего входа в парламент, так и на проспекте Руставели. "Поскольку был риск перекрытия входов в парламент, мы решили выставить полицейский кордон на улице Читадзе (ул. 9 Апреля). Вместе с тем полиция призвала собравшихся за зданием парламента граждан переместиться на улицу Чичинадзе и протестовать там", - сказал Дарахвелидзе.После окончания голосования за законопроект во втором чтении, около 20:00, МВД обеспечило безопасный выход депутатов и сотрудников аппарата парламента с улицы 9 Апреля. Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>"После того, как все покинули здание парламента и риска индивидуальных нападений на депутатов больше не было, министерство приняло решение о постепенном освобождении занятой территории и участники протеста получили возможность выразить протест и продолжить акцию в мирной обстановке в районе парламента" - отметил Дарахвелидзе.По его словам, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения министерства о том, что участники митинга должны выражать протест в мирной обстановке и не совершать насильственных действий, группа участников акции протеста попыталась повредить железную входную дверь во двор парламента на улице 9 Апреля с применением насилия.По его словам, полиция в соответствии с законом применила специальное средство - водомет, но участники митинга начали демонтировать заграждения защитной конструкции на улице 9 Апреля и попытались с их помощью повредить входную дверь во двор парламента."Поскольку насильственные действия были четко идентифицированы, позднее МВД применило установленные законом специальные средства - слезоточивый газ и перцовый спрей", - заявил Дарахвелидзе.Кроме того, по словам замминистра, один из участников акции повредил камеру видеонаблюдения на административном здании.Депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении около 20:00. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, специальная служба государственной охраны, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, происшествия, тбилиси, специальная служба государственной охраны, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Семеро сотрудников МВД пострадали в ходе беспорядков на акциях у парламента Грузии
00:56 02.05.2024 (обновлено: 01:39 02.05.2024)
Митингующие пустили у парламента Грузии слезоточивый газ неизвестного происхождения, а также пытались проникнуть во двор здания
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Семеро сотрудников МВД Грузии пострадали в результате насильственных действий участников акций протеста у парламента в Тбилиси за последние два дня, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге.
Обстановка на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента.
"В течение последних двух дней в результате насильственных нападений со стороны участников акций пострадали семь сотрудников министерства внутренних дел, из которых один был прооперирован и остается до сих пор в медицинском учреждении", - сказал Дарахвелидзе.
По его словам, то, как ведут себя демонстранты на акции протеста, все видят в прямом эфире.
"В прямых трансляциях различных телеканалов общественность наблюдает, как протестующие пытаются прорваться в здание парламента насильственными действиями, используя различные предметы и конструкции, а также применяя слезоточивый газ неизвестного происхождения, и нападают на находящихся во дворе здания парламента полицейских", - заявил Дарахвелидзе.
Митингующие также бросают разные тяжелые предметы, в том числе бутылки и камни, пускают слезоточивый и удушающий газ во двор здания Специальной службы государственной охраны, где находятся сотрудники МВД.
Дарахвелидзе призвал участников акции протеста прекратить насилие.
"Нападения на полицейских и административные здания не являются сферой, защищенной правом на собрания и демонстрации, поэтому мы еще раз призываем всех участников акции прекратить насильственные и незаконные действия и протестовать мирным путем, в противном случае полиция будет вынуждена применить специальные средства, установленные законом, и прекратить проведение акции", - сказал замминистра.
Дарахвелидзе опроверг распространившуюся информацию о том, что полиция стреляла резиновыми пулями.
"В целях информирования общественности хотим заявить, что для отражения атаки на здание парламента полиция использует специальные средства, установленные законом, а именно водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей", - сказал замминистра.
По его словам, согласно распространяемой некоторыми телеканалами информации, создается впечатление, что демонстранты пытаются защититься от правоохранителей, тогда как в данный момент правоохранители находятся во дворе здания парламента.
"Следует отметить, что несмотря на то, что акция носит насильственный характер, МВД не приняло необходимых мер для прекращения акции, в частности, так называемую поэтапную зачистку территории с помощью робокопов", - сказал Дарахвелидзе.
Несмотря на многочисленные предупреждения МВД, участники акции протеста перекрыли автодорогу на обеих набережных в центре Тбилиси - у Дома юстиции и неподалеку от церкви Св. Николая, искусственно парализовав движение автомобилей.
"Согласно статьям 11 и 11 прима закона Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается искусственно перекрывать проезжую часть транспорта, а также умышленно создавать препятствия движению транспорта", - сказал Дарахвелидзе.
Демонстранты начали собираться у заднего входа в парламент Грузии 1 мая около 12:00.
В целях обеспечения безопасности каждого гражданина на месте были мобилизованы сотрудники соответствующих подразделений МВД.
Позже, примерно с 18:00 демонстранты начали собираться как у заднего входа в парламент, так и на проспекте Руставели.
"Поскольку был риск перекрытия входов в парламент, мы решили выставить полицейский кордон на улице Читадзе (ул. 9 Апреля). Вместе с тем полиция призвала собравшихся за зданием парламента граждан переместиться на улицу Чичинадзе и протестовать там", - сказал Дарахвелидзе.
После окончания голосования за законопроект во втором чтении, около 20:00, МВД обеспечило безопасный выход депутатов и сотрудников аппарата парламента с улицы 9 Апреля.
"После того, как все покинули здание парламента и риска индивидуальных нападений на депутатов больше не было, министерство приняло решение о постепенном освобождении занятой территории и участники протеста получили возможность выразить протест и продолжить акцию в мирной обстановке в районе парламента" - отметил Дарахвелидзе.
По его словам, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения министерства о том, что участники митинга должны выражать протест в мирной обстановке и не совершать насильственных действий, группа участников акции протеста попыталась повредить железную входную дверь во двор парламента на улице 9 Апреля с применением насилия.
"Несмотря на многочисленные обращения полиции и других участников митинга, агрессивные группы продолжали повреждать дверь законодательного органа и пытались без разрешения проникнуть на территорию парламента", - сказал Дарахвелидзе.
По его словам, полиция в соответствии с законом применила специальное средство - водомет, но участники митинга начали демонтировать заграждения защитной конструкции на улице 9 Апреля и попытались с их помощью повредить входную дверь во двор парламента.
"Поскольку насильственные действия были четко идентифицированы, позднее МВД применило установленные законом специальные средства - слезоточивый газ и перцовый спрей", - заявил Дарахвелидзе.
Кроме того, по словам замминистра, один из участников акции повредил камеру видеонаблюдения на административном здании.
Депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении около 20:00.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.