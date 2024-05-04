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МВД раскрыло планы митингующих в Тбилиси переодеться в полицейских
МВД раскрыло планы митингующих в Тбилиси переодеться в полицейских
Sputnik Грузия
В пятницу вечером акции протеста прошли в трех местах - на территории Пушкинского сквера, у офиса "Грузинской мечты" и перед парламентом 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T00:21+0400
2024-05-04T00:21+0400
2024-05-04T00:21+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Организаторы акций против т. н. закона об "иноагентах" планировали инсценировать насильственные действия со стороны полицейских, а также переодеть демонстрантов в полицейскую униформу, якобы силовики примкнули к ним, говорится в заявлении МВД Грузии. Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Изначально эпицентром событий была территория вокруг парламента, но в последние дни демонстранты стали блокировать ключевые транспортные артерии в центре города. Акции 30 апреля и 1 мая у парламента переросли в беспорядки, которые не прекращались почти до утра. "У министерства внутренних дел была информация о том, что некоторые политические силы и организаторы акций планировали устроить т. н. перформанс, а частности устроить инсценировку насильственных действий якобы со стороны правоохранителей, а также планировали надеть форму представителей разных подразделений министерства внутренних дел и распространить информацию якобы полиция присоединилась к участникам акции", - говорится в заявлении. МВД подчеркнуло, что в последнее время демонстранты в ходе акций протеста, а также посредством разных СМИ обращаются к полицейским и призывают их присоединиться к протестному движению. В связи с этим МВД призвало оппозицию и организаторов акций воздерживаться от таких провокаций."Призываем представителей политических партий, организаторов акции и имеющих подобные намерения лиц воздержаться от таких провокаций и проявить уважение к профессиональной деятельности правоохранителей", - говорится в заявлении. Папуашвили: ни одно посольство не осудило нападения демонстрантов на парламент Грузии>>В пятницу с вечера противники т. н. закона об "иноагентах" митинговали на территории Пушкинского сквера, у гостиницы, где походила ежегодная конференция Азиатского банка развития (АБР), а позже отправились к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Параллельно акция проходила перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Спорный законопроектВласти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Премьер Грузии "поставил на место" советника Госдепа США>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
новости, грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
МВД раскрыло планы митингующих в Тбилиси переодеться в полицейских
В пятницу вечером акции протеста прошли в трех местах - на территории Пушкинского сквера, у офиса "Грузинской мечты" и перед парламентом
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Организаторы акций против т. н. закона об "иноагентах" планировали инсценировать насильственные действия со стороны полицейских, а также переодеть демонстрантов в полицейскую униформу, якобы силовики примкнули к ним, говорится в заявлении МВД Грузии.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Изначально эпицентром событий была территория вокруг парламента, но в последние дни демонстранты стали блокировать ключевые транспортные артерии в центре города. Акции 30 апреля и 1 мая у парламента переросли в беспорядки
, которые не прекращались почти до утра.
"У министерства внутренних дел была информация о том, что некоторые политические силы и организаторы акций планировали устроить т. н. перформанс, а частности устроить инсценировку насильственных действий якобы со стороны правоохранителей, а также планировали надеть форму представителей разных подразделений министерства внутренних дел и распространить информацию якобы полиция присоединилась к участникам акции", - говорится в заявлении.
МВД подчеркнуло, что в последнее время демонстранты в ходе акций протеста, а также посредством разных СМИ обращаются к полицейским и призывают их присоединиться к протестному движению.
"В связи с тем, что они не смогли достичь поставленной цели, сторонники акции в разных соцсетях открыто задают вопросы о том, как можно достать униформу и экипировку полиции", - сказано в заявлении.
В связи с этим МВД призвало оппозицию и организаторов акций воздерживаться от таких провокаций.
"Призываем представителей политических партий, организаторов акции и имеющих подобные намерения лиц воздержаться от таких провокаций и проявить уважение к профессиональной деятельности правоохранителей", - говорится в заявлении.
В пятницу с вечера противники т. н. закона об "иноагентах" митинговали на территории Пушкинского сквера, у гостиницы, где походила ежегодная конференция Азиатского банка развития (АБР), а позже отправились к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
Параллельно акция проходила перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.