https://sputnik-georgia.ru/20240508/georgian-wings-svyazal-tbilisi-s-pragoy-pryamym-aviareysom-287807192.html

Georgian Wings связал Тбилиси с Прагой прямым авиарейсом

Georgian Wings связал Тбилиси с Прагой прямым авиарейсом

Sputnik Грузия

Прямые авиарейсы между столицами стран возобновились после 5-летнего перерыва 08.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Wings начала регулярные полеты по маршруту Тбилиси-Прага, осуществив первый инаугурационный рейс 7 мая 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прямые авиарейсы между столицами Грузии и Чехии возобновились после 5-летнего перерыва. Авиаперевозчик будет выполнять прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в международный аэропорт Праги дважды в неделю, по вторникам и субботам, на самолете Boeing 737 вместимостью 148 пассажиров. Мероприятие первого рейса, организованное посольством Грузии и международным аэропортом Праги, прошло в торжественной обстановке в соответствии с грузинскими традициями. В церемонии приняли участие руководители авиаперевозчика, а также представители Пражского международного аэропорта и компаний-партнеров. Georgian Airways возобновляет полеты из Тбилиси в Тель-Авив>>Чрезвычайный и полномочный посол Чехии Петр Кубернат вместе с представителями авиакомпании присутствовал на мероприятии первого рейса в Тбилисском международном аэропорту. Он рассказал пассажирам о туристическом потенциале между Чехией и Грузией и вручил присутствующим символические подарки. По словам посла Грузии в Чехии Теи Маисурадзе, прямые регулярные рейсы будут содействовать экономическим связям и еще большему сближению населения двух стран, туризму и инвестициям. Авиакомпания предлагает пассажирам специальную цену на авиабилеты по направлению Тбилиси-Прага-Тбилиси в мае. Авиабилеты уже можно приобрести через официальный сайт авиакомпании, а также в туристических агентствах и на стойках авиакомпании. Red Wings запускает модернизированный Ту-214 для полетов в Грузию>>Georgian Wings является пассажирским направлением грузинской авиакомпании Geo Sky. Авиакомпания Geo Sky основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынке. Сферой деятельности авиакомпании являются пассажирские и грузовые авиаперевозки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение, авиасообщение в грузии, прага, тбилиси, новости, грузия, экономика, чехия, тбилисский международный аэропорт