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Georgian Wings связал Тбилиси с Прагой прямым авиарейсом
Georgian Wings связал Тбилиси с Прагой прямым авиарейсом
Sputnik Грузия
Прямые авиарейсы между столицами стран возобновились после 5-летнего перерыва 08.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-08T20:20+0400
2024-05-08T20:20+0400
2024-05-08T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Wings начала регулярные полеты по маршруту Тбилиси-Прага, осуществив первый инаугурационный рейс 7 мая 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прямые авиарейсы между столицами Грузии и Чехии возобновились после 5-летнего перерыва. Авиаперевозчик будет выполнять прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в международный аэропорт Праги дважды в неделю, по вторникам и субботам, на самолете Boeing 737 вместимостью 148 пассажиров. Мероприятие первого рейса, организованное посольством Грузии и международным аэропортом Праги, прошло в торжественной обстановке в соответствии с грузинскими традициями. В церемонии приняли участие руководители авиаперевозчика, а также представители Пражского международного аэропорта и компаний-партнеров. Georgian Airways возобновляет полеты из Тбилиси в Тель-Авив>>Чрезвычайный и полномочный посол Чехии Петр Кубернат вместе с представителями авиакомпании присутствовал на мероприятии первого рейса в Тбилисском международном аэропорту. Он рассказал пассажирам о туристическом потенциале между Чехией и Грузией и вручил присутствующим символические подарки. По словам посла Грузии в Чехии Теи Маисурадзе, прямые регулярные рейсы будут содействовать экономическим связям и еще большему сближению населения двух стран, туризму и инвестициям. Авиакомпания предлагает пассажирам специальную цену на авиабилеты по направлению Тбилиси-Прага-Тбилиси в мае. Авиабилеты уже можно приобрести через официальный сайт авиакомпании, а также в туристических агентствах и на стойках авиакомпании. Red Wings запускает модернизированный Ту-214 для полетов в Грузию>>Georgian Wings является пассажирским направлением грузинской авиакомпании Geo Sky. Авиакомпания Geo Sky основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынке. Сферой деятельности авиакомпании являются пассажирские и грузовые авиаперевозки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение, авиасообщение в грузии, прага, тбилиси, новости, грузия, экономика, чехия, тбилисский международный аэропорт
авиасообщение, авиасообщение в грузии, прага, тбилиси, новости, грузия, экономика, чехия, тбилисский международный аэропорт
Georgian Wings связал Тбилиси с Прагой прямым авиарейсом
Прямые авиарейсы между столицами стран возобновились после 5-летнего перерыва
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Wings начала регулярные полеты по маршруту Тбилиси-Прага, осуществив первый инаугурационный рейс 7 мая 2024 года.
Прямые авиарейсы между столицами Грузии и Чехии возобновились после 5-летнего перерыва.
Авиаперевозчик будет выполнять
прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в международный аэропорт Праги дважды в неделю, по вторникам и субботам, на самолете Boeing 737 вместимостью 148 пассажиров.
"Назначение указанного направления обусловлено высоким спросом на рынке. Прага является одним из самых популярных туристических направлений в Грузии, и существующие рейсы позволят пассажирам планировать свое путешествие и отдых прямыми рейсами", – заявил президент авиакомпании Шалва Кикнадзе.
Мероприятие первого рейса, организованное посольством Грузии и международным аэропортом Праги, прошло в торжественной обстановке в соответствии с грузинскими традициями. В церемонии приняли участие руководители авиаперевозчика, а также представители Пражского международного аэропорта и компаний-партнеров.
Чрезвычайный и полномочный посол Чехии Петр Кубернат вместе с представителями авиакомпании присутствовал на мероприятии первого рейса в Тбилисском международном аэропорту. Он рассказал пассажирам о туристическом потенциале между Чехией и Грузией и вручил присутствующим символические подарки.
По словам посла Грузии в Чехии Теи Маисурадзе, прямые регулярные рейсы будут содействовать экономическим связям и еще большему сближению населения двух стран, туризму и инвестициям.
"Очень важно и очень радостно, что возобновлено прямое авиасообщение между Тбилиси и Прагой. После перерыва примерно в пять лет авиакомпания Georgian Wings приняла решение начать полеты в этом направлении, что само по себе очень хорошо с точки зрения дальнейшего углубления отношений между двумя странами", – сказала Маисурадзе.
Авиакомпания предлагает пассажирам специальную цену на авиабилеты по направлению Тбилиси-Прага-Тбилиси в мае. Авиабилеты уже можно приобрести через официальный сайт авиакомпании, а также в туристических агентствах и на стойках авиакомпании.
Georgian Wings является пассажирским направлением грузинской авиакомпании Geo Sky. Авиакомпания Geo Sky основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынке. Сферой деятельности авиакомпании являются пассажирские и грузовые авиаперевозки.