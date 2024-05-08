https://sputnik-georgia.ru/20240508/na-futbolistov-sbornoy-gruzii-okazyvayut-neveroyatnoe-davlenie--kobiashvili-287808201.html

На футболистов сборной Грузии оказывают невероятное давление – Кобиашвили

На футболистов сборной Грузии оказывают невероятное давление – Кобиашвили

Sputnik Грузия

Сборная по футболу и ее игроки представляют Грузию и грузинский народ, и оскорбление этих людей – это оскорбление страны и населения, заявил президент ФФГ 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T21:00+0400

2024-05-08T21:00+0400

2024-05-08T21:00+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

леван кобиашвили

хвича кварацхелия

ффг

европа

германия

новости

спорт

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24801/41/248014136_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f263b1fdca7a715d48afd589170892c1.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. На футболистов сборной Грузии за несколько недель до важнейшего выступления на чемпионате Европы оказывается невероятное давление, написал президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили в соцсети. Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия>>Грузинские спортсмены и деятели искусства подвергаются шантажу, давлению и нападкам, от них требуют зафиксировать желаемую для организаторов акций протеста против закона "об иноагентах" позицию, утверждают власти. Так, лидер футбольной сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который в публичной оценке акций в Тбилиси не назвал закон "О прозрачности иностранного влияния" "русским", подвергся оскорблениям и нападкам со стороны противников закона. Как подчеркнул президент ФФГ, сборная по футболу и ее игроки представляют Грузию и грузинский народ, и оскорбление этих людей – это оскорбление страны и населения. "Даже сегодня в различных соцсетях и СМИ мы видим и, это лишний раз подтверждается, небывалый уровень оскорблений со стороны конкретных вредных лидеров оппозиции в отношении грузинской футбольной сборной и игроков. Особенно активны и полностью управляют этими процессами те, кого действительно не интересует футбол и победа Грузии", – подчеркнул Кобиашвили. По его словам, сегодня футболистов оскорбляют те лица, которые много лет назад, когда сегодняшние игроки были еще детьми, разрушили предназначенные для них поля и стадионы, продали их, тем самым разрушив профессиональное будущее грузинского спорта. Это люди, которые сегодня ругают футболистов и пытаются использовать их в своих целях, люди, которые, как и прежде, пытаются разрушить единство среди игроков, подчеркнул президент ФФГ. Как считает Кобиашвили, нужно прислушаться к здравому смыслу и позволить футболистам сосредоточиться на собственной работе. Еще раз категорически призываю политические группы не позволять себе попытки использовать сборную Грузии по футболу в своих узкопартийных интересах, добавил он. Напомним, победа над сборной Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро впервые вывела сборную Грузии на Евро 2024 в Германии.Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД>>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, леван кобиашвили, хвича кварацхелия, ффг, европа, германия, новости, спорт, грузия