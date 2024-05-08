https://sputnik-georgia.ru/20240508/na-futbolistov-sbornoy-gruzii-okazyvayut-neveroyatnoe-davlenie--kobiashvili-287808201.html
На футболистов сборной Грузии оказывают невероятное давление – Кобиашвили
На футболистов сборной Грузии оказывают невероятное давление – Кобиашвили
Sputnik Грузия
Сборная по футболу и ее игроки представляют Грузию и грузинский народ, и оскорбление этих людей – это оскорбление страны и населения, заявил президент ФФГ 08.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-08T21:00+0400
2024-05-08T21:00+0400
2024-05-08T21:00+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. На футболистов сборной Грузии за несколько недель до важнейшего выступления на чемпионате Европы оказывается невероятное давление, написал президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили в соцсети. Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия>>Грузинские спортсмены и деятели искусства подвергаются шантажу, давлению и нападкам, от них требуют зафиксировать желаемую для организаторов акций протеста против закона "об иноагентах" позицию, утверждают власти. Так, лидер футбольной сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который в публичной оценке акций в Тбилиси не назвал закон "О прозрачности иностранного влияния" "русским", подвергся оскорблениям и нападкам со стороны противников закона. Как подчеркнул президент ФФГ, сборная по футболу и ее игроки представляют Грузию и грузинский народ, и оскорбление этих людей – это оскорбление страны и населения. "Даже сегодня в различных соцсетях и СМИ мы видим и, это лишний раз подтверждается, небывалый уровень оскорблений со стороны конкретных вредных лидеров оппозиции в отношении грузинской футбольной сборной и игроков. Особенно активны и полностью управляют этими процессами те, кого действительно не интересует футбол и победа Грузии", – подчеркнул Кобиашвили. По его словам, сегодня футболистов оскорбляют те лица, которые много лет назад, когда сегодняшние игроки были еще детьми, разрушили предназначенные для них поля и стадионы, продали их, тем самым разрушив профессиональное будущее грузинского спорта. Это люди, которые сегодня ругают футболистов и пытаются использовать их в своих целях, люди, которые, как и прежде, пытаются разрушить единство среди игроков, подчеркнул президент ФФГ. Как считает Кобиашвили, нужно прислушаться к здравому смыслу и позволить футболистам сосредоточиться на собственной работе. Еще раз категорически призываю политические группы не позволять себе попытки использовать сборную Грузии по футболу в своих узкопартийных интересах, добавил он. Напомним, победа над сборной Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро впервые вывела сборную Грузии на Евро 2024 в Германии.Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД>>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, леван кобиашвили, хвича кварацхелия, ффг, европа, германия, новости, спорт, грузия
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, леван кобиашвили, хвича кварацхелия, ффг, европа, германия, новости, спорт, грузия
На футболистов сборной Грузии оказывают невероятное давление – Кобиашвили
Сборная по футболу и ее игроки представляют Грузию и грузинский народ, и оскорбление этих людей – это оскорбление страны и населения, заявил президент ФФГ
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. На футболистов сборной Грузии за несколько недель до важнейшего выступления на чемпионате Европы оказывается невероятное давление, написал президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили в соцсети.
Грузинские спортсмены и деятели искусства подвергаются шантажу, давлению и нападкам, от них требуют зафиксировать желаемую для организаторов акций протеста против закона "об иноагентах" позицию, утверждают власти. Так, лидер футбольной сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который в публичной оценке акций в Тбилиси не назвал закон "О прозрачности иностранного влияния" "русским", подвергся оскорблениям и нападкам со стороны противников закона.
"Невероятных масштабов давление, нападки и оскорбления осуществляются в отношении наших парней, футболистов, тех людей, которые всего через несколько недель впервые в истории должны в полной мере заслуженно и достойно привезти флаг Грузии в самое сердце Европы, в Германию, и представлять нашу страну", – написал Кобиашвили.
Как подчеркнул президент ФФГ, сборная по футболу и ее игроки представляют Грузию и грузинский народ, и оскорбление этих людей – это оскорбление страны и населения.
"Даже сегодня в различных соцсетях и СМИ мы видим и, это лишний раз подтверждается, небывалый уровень оскорблений со стороны конкретных вредных лидеров оппозиции в отношении грузинской футбольной сборной и игроков. Особенно активны и полностью управляют этими процессами те, кого действительно не интересует футбол и победа Грузии", – подчеркнул Кобиашвили.
По его словам, сегодня футболистов оскорбляют те лица, которые много лет назад, когда сегодняшние игроки были еще детьми, разрушили предназначенные для них поля и стадионы, продали их, тем самым разрушив профессиональное будущее грузинского спорта.
"Это те люди, которые после успеха 26 марта показывали нам в различных эфирах футболку сборной и говорили об этом большом успехе, как будто они были счастливы. Однако я искренне верю, что внутри они были одеты в футболки команд-соперников", – сказал Кобиашвили.
Это люди, которые сегодня ругают футболистов и пытаются использовать их в своих целях, люди, которые, как и прежде, пытаются разрушить единство среди игроков, подчеркнул президент ФФГ.
Как считает Кобиашвили, нужно прислушаться к здравому смыслу и позволить футболистам сосредоточиться на собственной работе.
"Поверьте, я, как профессиональный футболист, знаю, что ментальная подготовка к таким ответственным играм не менее важна, чем физическая. Дайте парням сосредоточиться на всенародном деле", – сказал Кобиашвили.
Еще раз категорически призываю политические группы не позволять себе попытки использовать сборную Грузии по футболу в своих узкопартийных интересах, добавил он.
Напомним, победа над сборной Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро впервые вывела сборную Грузии на Евро 2024 в Германии.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.