https://sputnik-georgia.ru/20240508/politsiya-gruzii-primet-zhestkie-mery-v-sluchae-nasiliya-kak-v-ssha-i-evrope--mvd-287807496.html
Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД
Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД
Sputnik Грузия
В последнее время акции в Тбилиси не раз выходили за рамки закона, заявили в ведомстве 08.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-08T18:58+0400
2024-05-08T18:58+0400
2024-05-08T19:40+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
теймураз купатадзе
сша
европа
тбилиси
сгб
оон
новости
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287699589_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4291f0f8ccaf5d76010ca624eb0e18d5.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Полиция Грузии будет пресекать насильственные действия участников акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" жесткими мерами, принятыми в ЕС и США, заявил директор центрального департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и представители крупнейших неправительственных организаций утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Запад призвал Грузию не принимать этот закон. Он отметил, что в последнее время акции в Тбилиси не раз выходили за рамки закона. "Хочу отметить, что в последний период проходящие собрания-манифестации в Грузии, в частности, в Тбилиси, не раз вышли за рамки мер, принятых законодательством о собраниях и манифестациях. Мы видели штурм законодательного органа, попытку пикетирования парламента, а также неоднократные случаи насилия в адрес правоохранителей", – сказал Купатадзе. По его словам, кадры происходящего на акциях в Тбилиси оказались в центре внимания не только грузинских, но и международных СМИ. Он представил общественности разгоны акций в Европе, в том числе в Голландии, Великобритании и Франции, а также в США, как пример управления масссами во время акций протеста и использования спецсредств. По его словам, главной задачей полиции является охрана правопорядка, как и во всем современном мире. В Тбилиси применяют отработанные в других странах сценарии к беспорядкам - политолог>>"Современный мир согласен, что защита правопорядка в любом государстве является главнейшей задачей полиции. И эти кадры подтверждают то, что во всех странах полиция имеет право действовать в соответствии с законом и в рамках полномочий, принимать часто неприемлемые для общества и жесточайшие меры", – сказал Купатадзе. Он подчеркнул, что полиция во время акций протеста действует согласно международным стандартам и по специальным инструкциям. По его словам, представители департамента по особым заданиям в рамках сотрудничества с донорами-организациями принимали участие в различных международных учениях и прошли переподготовку в соответствии с международными стандартами. "Они прошли учения международного уровня как в Грузии, так и в Германии, Болгарии, Нидерландах, Италии, Франции и Турции", – сказал Купатадзе. По его словам, сотрудники МВД также прошли переподготовку по следующим направлениям: управление кризисными ситуациями и переговоры, эффективное управление собраниями и манифестациями и использование силы для обеспечения общественного порядка во время демонстраций. Заявление СГБ Грузии отображает реальность – политолог>>Кроме того, по словам Купатадзе, вся экипировка и техника полиции на акциях также соответствуют международным стандартам. "Экипировка, специальная техника, снаряжение и специальные средства, которые используют представители министерства внутренних дел, являются международным стандартом и их большая часть приобретена в различных странах Европы", – сказал Купатадзе. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Грузинское общество заслуживает прозрачности – депутат ответил на заявление Госдепа США>> Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека были задержаны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
европа
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287699589_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_614f13e5542e90449e41b6629a90fc0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, теймураз купатадзе, сша, европа, тбилиси, сгб, оон, новости, политика, грузия
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, теймураз купатадзе, сша, европа, тбилиси, сгб, оон, новости, политика, грузия
Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД
18:58 08.05.2024 (обновлено: 19:40 08.05.2024)
В последнее время акции в Тбилиси не раз выходили за рамки закона, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Полиция Грузии будет пресекать насильственные действия участников акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" жесткими мерами, принятыми в ЕС и США, заявил директор центрального департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе.
В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и представители крупнейших неправительственных организаций утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Запад призвал Грузию не принимать этот закон.
"Предупреждаю всех участников акции и организаторов, что когда полиция в соответствии с законом начнет пресечение насильственных действий участников акции, будут предприняты такие же жесткие меры, как приняты в США и ведущих странах Европы", – сказал Купатадзе.
Он отметил, что в последнее время акции в Тбилиси не раз выходили за рамки закона.
"Хочу отметить, что в последний период проходящие собрания-манифестации в Грузии, в частности, в Тбилиси, не раз вышли за рамки мер, принятых законодательством о собраниях и манифестациях. Мы видели штурм законодательного органа, попытку пикетирования парламента, а также неоднократные случаи насилия в адрес правоохранителей", – сказал Купатадзе.
По его словам, кадры происходящего на акциях в Тбилиси оказались в центре внимания не только грузинских, но и международных СМИ.
"Мои европейские коллеги согласятся, что это была пропорциональная сила и довольно-таки мягкие действия, которые предприняли грузинские правоохранители", – отметил Купатадзе.
Он представил общественности разгоны акций в Европе, в том числе в Голландии, Великобритании и Франции, а также в США, как пример управления масссами во время акций протеста и использования спецсредств.
По его словам, главной задачей полиции является охрана правопорядка, как и во всем современном мире.
"Современный мир согласен, что защита правопорядка в любом государстве является главнейшей задачей полиции. И эти кадры подтверждают то, что во всех странах полиция имеет право действовать в соответствии с законом и в рамках полномочий, принимать часто неприемлемые для общества и жесточайшие меры", – сказал Купатадзе.
Он подчеркнул, что полиция во время акций протеста действует согласно международным стандартам и по специальным инструкциям.
"Полиция во время собраний-манифестаций всегда действует согласно международным стандартам. Инструкции, разработанные в МВД, которые регулируют управление собраниями-манифестациями, полностью соответствуют принципам руководства ОБСЕ/БДИПЧ. Соответственно, осуществление спецмероприятий со стороны правоохранителей происходит в соответствии с международно признанными стандартами – последовательно и в ответ на развивающиеся события. Аналогично действовала полиция во время акций, протекающих в последнее время", – сказал Купатадзе.
По его словам, представители департамента по особым заданиям в рамках сотрудничества с донорами-организациями принимали участие в различных международных учениях и прошли переподготовку в соответствии с международными стандартами.
"Они прошли учения международного уровня как в Грузии, так и в Германии, Болгарии, Нидерландах, Италии, Франции и Турции", – сказал Купатадзе.
По его словам, сотрудники МВД также прошли переподготовку по следующим направлениям: управление кризисными ситуациями и переговоры, эффективное управление собраниями и манифестациями и использование силы для обеспечения общественного порядка во время демонстраций.
Кроме того, по словам Купатадзе, вся экипировка и техника полиции на акциях также соответствуют международным стандартам.
"Экипировка, специальная техника, снаряжение и специальные средства, которые используют представители министерства внутренних дел, являются международным стандартом и их большая часть приобретена в различных странах Европы", – сказал Купатадзе.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека были задержаны.