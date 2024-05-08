https://sputnik-georgia.ru/20240508/politsiya-gruzii-primet-zhestkie-mery-v-sluchae-nasiliya-kak-v-ssha-i-evrope--mvd-287807496.html

Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД

Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД

Sputnik Грузия

В последнее время акции в Тбилиси не раз выходили за рамки закона, заявили в ведомстве 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T18:58+0400

2024-05-08T18:58+0400

2024-05-08T19:40+0400

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Полиция Грузии будет пресекать насильственные действия участников акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" жесткими мерами, принятыми в ЕС и США, заявил директор центрального департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и представители крупнейших неправительственных организаций утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Запад призвал Грузию не принимать этот закон. Он отметил, что в последнее время акции в Тбилиси не раз выходили за рамки закона. "Хочу отметить, что в последний период проходящие собрания-манифестации в Грузии, в частности, в Тбилиси, не раз вышли за рамки мер, принятых законодательством о собраниях и манифестациях. Мы видели штурм законодательного органа, попытку пикетирования парламента, а также неоднократные случаи насилия в адрес правоохранителей", – сказал Купатадзе. По его словам, кадры происходящего на акциях в Тбилиси оказались в центре внимания не только грузинских, но и международных СМИ. Он представил общественности разгоны акций в Европе, в том числе в Голландии, Великобритании и Франции, а также в США, как пример управления масссами во время акций протеста и использования спецсредств. По его словам, главной задачей полиции является охрана правопорядка, как и во всем современном мире. В Тбилиси применяют отработанные в других странах сценарии к беспорядкам - политолог>>"Современный мир согласен, что защита правопорядка в любом государстве является главнейшей задачей полиции. И эти кадры подтверждают то, что во всех странах полиция имеет право действовать в соответствии с законом и в рамках полномочий, принимать часто неприемлемые для общества и жесточайшие меры", – сказал Купатадзе. Он подчеркнул, что полиция во время акций протеста действует согласно международным стандартам и по специальным инструкциям. По его словам, представители департамента по особым заданиям в рамках сотрудничества с донорами-организациями принимали участие в различных международных учениях и прошли переподготовку в соответствии с международными стандартами. "Они прошли учения международного уровня как в Грузии, так и в Германии, Болгарии, Нидерландах, Италии, Франции и Турции", – сказал Купатадзе. По его словам, сотрудники МВД также прошли переподготовку по следующим направлениям: управление кризисными ситуациями и переговоры, эффективное управление собраниями и манифестациями и использование силы для обеспечения общественного порядка во время демонстраций. Заявление СГБ Грузии отображает реальность – политолог>>Кроме того, по словам Купатадзе, вся экипировка и техника полиции на акциях также соответствуют международным стандартам. "Экипировка, специальная техника, снаряжение и специальные средства, которые используют представители министерства внутренних дел, являются международным стандартом и их большая часть приобретена в различных странах Европы", – сказал Купатадзе. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Грузинское общество заслуживает прозрачности – депутат ответил на заявление Госдепа США>> Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека были задержаны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, теймураз купатадзе, сша, европа, тбилиси, сгб, оон, новости, политика, грузия