https://sputnik-georgia.ru/20240509/lyudi-v-gruzii-davno-ob-etom-prosyat--politolog-o-sozdanii-bazy-dannykh-prichastnykh-k-nasiliyu-287806708.html

Люди в Грузии давно об этом просят – политолог о создании базы данных причастных к насилию

Люди в Грузии давно об этом просят – политолог о создании базы данных причастных к насилию

Sputnik Грузия

Для разжигания языка насилия в стране привлекают даже детей, утверждает политолог 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T09:48+0400

2024-05-09T09:48+0400

2024-05-09T09:48+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

петр мамрадзе

новости

грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Население Грузии уже давно просит власти выявить тех людей, которые тиражируют язык ненависти и дестабилизируют обстановку в стране, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принял решение создать базу данных, в которую войдут лица, отличающиеся агрессией, и те, кто поощряет шантаж и насилие. Государство несет ответственность в соответствии с правовыми принципами противостоять любому насилию и беззаконию, не имеющему ничего общего с мирными протестами, собраниями и выражениями мнений, подчеркнул спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, для разжигания языка насилия привлекают даже детей, которые c малых лет учатся агрессии. "Я видел на кадрах в Интернете, что 8-летний ребенок идет вместе с участниками акции и этот ребенок начинает кричать, отвечая на вопрос журналистки, что он скажет "Грузинской мечте", что "все они русские". Это методы нацистов", – сказал Мамрадзе.Заявление СГБ Грузии отображает реальность - политолог>> По словам политолога, никого безосновательно не добавят в эту базу данных, будут представлены соответствующие факты. "Все они понесут наказание по грузинскому законодательству", – подчеркнул политолог. Скандальный законопроект С 15 апреля в Тбилиси проходят акции против т. н. закона об "иноагентах". Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Шансов ноль! Глава парламента о приостановке Грузии статуса кандидата в ЕС>>Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Провокации и жертва - СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, петр мамрадзе, новости, грузия, политика