https://sputnik-georgia.ru/20240510/nasilie-v-gruzii-raskruchivaetsya-po-spirali-i-porozhdaet-nasilie--spiker-parlamenta-287844752.html

Насилие в Грузии раскручивается по спирали и порождает насилие – спикер парламента

Насилие в Грузии раскручивается по спирали и порождает насилие – спикер парламента

Sputnik Грузия

"Нацдвижение" волнует не тема обсуждения, а лишь возможность всполошить общество, заявил спикер парламента 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T20:33+0400

2024-05-10T20:33+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Насилие в Грузии раскручивается по спирали, началом которого стал симбиоз НПО и "радикальной оппозиции", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Насилие стало визитной карточкой событий вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния", который разделил грузинское общество на две части. На данный момент только от физического насилия пострадали уже более 10 человек – как лидеры партий, так и журналисты. Кроме того, множество известных в политике и обществе людей стали жертвами угроз в социальных сетях. Он отметил, что спираль закрутилась тогда, когда депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили ударил лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. "Насилие порождает насилие. Это спираль, по которой ведет общество "Национальное движение", – сказал Папуашвили. Он обвинили иностранных субъектов в вовлечении общества в эту спираль. Это призыв к госперевороту в Грузии – депутат о заявлении Саакашвили >>"В эту спираль общество вовлекли грузинские и особенно иностранные акторы, вовлекли те, кто запретил грузинскому народу думать и вести дискуссию. Они сказали: не смейте обсуждать статьи, мы назовем это российским законом и все, кричите и криком глушите любую разумную мысль. Они вовлекли в эту спираль насилия общество, а мы каждый раз пытаемся его вытащить из спирали", – сказал Папуашвили. Он отметил, что "Нацдвижение" волнует не тема обсуждения, а лишь возможность всполошить общество. По его словам, у власти будет много вопросов к тем посольствам, которые поощряют психологический и моральный террор депутатов. По его словам, главной характеристикой акций стало деление людей по возрасту, которым занимается "Национальное движение". "Этот эйджизм также был изобретен "Национальным движением", которое использовалось и в других целях. Почему-то людям, рожденным в определенный период, следует говорить больше, чем другим. Эта страна принадлежит всем: старшим и младшим, женщинам и мужчинам, и каждый имеет право голоса. У всех один голос, мы все должны это знать. Это демократия. 200 000 человек пришли 29 апреля поддержать эти идеи, и их голоса – не голоса? Как они измеряют? По возрасту, полу, цвету глаз? Какие у них еще подходы, эйджистские или фашистские?!" – сказал Папуашвили. Он также прокомментировал задержание гражданина России за нападение на полицейских и повреждение чужой вещи. "Социалистическая платформа" в День победы назвала риски для Грузии >>"Это отдельный вопрос, возможно, нам стоит разобраться, кто этот человек, который участвовал в этих действиях и был насильником. Я поздравляю так называемую "антироссийскую акцию, к которой присоединились граждане России", – сказал Шалва Папуашвили. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В ходе действий пострадали восемь полицейский. За нападения на полицейских и повреждение вещи задержаны 6 человек. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта об "иноагентах", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Задержаны шесть человек – последствия акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, алеко элисашвили, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах