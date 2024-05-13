https://sputnik-georgia.ru/20240513/politsiya-ottesnila-demonstrantov-ot-vkhodov-v-parlament-gruzii-287881224.html

Полиция оттеснила демонстрантов от входов в парламент Грузии

Полиция оттеснила демонстрантов от входов в парламент Грузии

Sputnik Грузия

В центре Тбилиси мобилизованы спецназ и водометы 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T06:46+0400

2024-05-13T06:46+0400

2024-05-13T08:01+0400

политика

грузия

новости

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Полицейские оттеснили с территории у входов в парламент Грузии в Тбилиси участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они отказались выполнять требование силовиков спуститься пониже к проспекту Руставели. В 09:00 должно начаться заседание комитета по юридическим вопросам, на котором планируется рассмотрение спорного законопроекта. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.Представители МВД выстроили кордон и оттеснили митингующих от служебного входа в парламент, а также на улице 9 Апреля (бывшая Читадзе), откуда во двор парламента въезжают машины. Еще вечером в воскресенье ворота во двор по обе стороны здания парламента укрепили железными конструкциями. На месте находится спецназ. Часть сил департамента по особым поручениям выстроилась за кордоном полиции на улице 9 Апреля, а другая – на проспекте Руставели у площади Свободы. Там же находятся водометы. Среди участников акции оппозиционные политики, в том числе депутаты парламента. Они называют действия силовиков незаконными и требуют отзыва т. н. закона об "иноагентах"."Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер>>Акция началась в 22:00 воскресенья. До сих пор инцидентов на акции не было. Вечером в воскресенье глава МВД Вахтанг Гомелаури призвал митингующих к соблюдению закона – не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.Он подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы.Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах