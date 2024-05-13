https://sputnik-georgia.ru/20240513/premer-gruzii-obratilsya-k-politsii-i-mitinguyuschim-protiv-zakona-ob-inoagentakh-287893917.html
Премьер Грузии обратился к полиции и митингующим против закона об "иноагентах"
Премьер Грузии обратился к полиции и митингующим против закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Между митингующими и силовиками этим утром произошло несколько стычек, в ходе которых были задержаны 20 человек, в том числе трое иностранцев 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T23:02+0400
2024-05-13T23:02+0400
2024-05-13T23:58+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" воздерживаться от нарушения закона, а представителей правоохранительных органов – максимально сдержанно отвечать на любые проявления насилия со стороны митингующих.В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентрах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры.Накануне незадолго до начала акции протеста глава МВД Вахтанг Гомелаури предупредил о завершении "непропорционально лояльной практики" в отношении нарушителей. По его словам, в случае группового блокирования объекта особого значения все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности и им будет грозить до 4 лет тюрьмы."Хочу еще раз призвать всех воздерживаться от насилия и других противозаконных действий. Хочу поблагодарить правоохранителей за реагирование по стандартам выше американского и европейского на насилие и противозаконные действия митингующих", – заявил Кобахидзе. Превысила ли полиция силу на акции в Тбилиси?>>По его словам, в понедельник утром на акции протеста было зафиксировано несколько инцидентов, которые хоть и были в полном соответствии с американским и европейским стандартами, но они не соответствовали стандартам, которые были внедрены в Грузии после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты"."Надеюсь, что в будущем удастся избежать и подобных отдельных инцидентов", – заявил Кобахидзе.На вопрос журналиста, видел ли он видео, на котором видно, как несколько силовиков бьют лежащего на земле задержанного в ходе акции, и последует ли за этим правовое реагирование, Кобахидзе сказал, что это должны установить "соответствующие структуры".При этом он подчеркнул, что власти, в отличие от оппонентов, не руководствуются двойными стандартами. Власти осуждают насилие в любом случае, а оппоненты, с одной стороны, приветствуют насилие в отношении полиции, а с другой – осуждают насилие в отношении митингующих. Задержания этим утром начались после того, как демонстранты, недовольные тем, что силовики оттеснили их от входов в парламент, где в 09:00 должно было состояться комитетское рассмотрение скандального законопроекта в третьем чтении, стали кидать в полицейских разные предметы и словесно их оскорблять. Между митингующими и силовиками произошло несколько стычек, в ходе которых в административном порядке были задержаны 20 человек, в том числе двое американцев и один россиянин. Противники законопроекта об "иноагентах" собрались у парламента вечером в воскресенье и, согласно заявлениям некоторых, планировали утром в понедельник помешать депутатам войти в парламент. Другие говорили, что они лишь хотели устроить депутатам от парламентского большинства коридор позора.Закон об "иноагентах" будет принят, но есть шанс что-то изменить - премьер Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Почему премьер Грузии отказался ехать в США?>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, вахтанг гомелаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, тбилиси, вахтанг гомелаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Премьер Грузии обратился к полиции и митингующим против закона об "иноагентах"
23:02 13.05.2024 (обновлено: 23:58 13.05.2024)
Между митингующими и силовиками этим утром произошло несколько стычек, в ходе которых были задержаны 20 человек, в том числе трое иностранцев
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" воздерживаться от нарушения закона, а представителей правоохранительных органов – максимально сдержанно отвечать на любые проявления насилия со стороны митингующих.
В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентрах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры.
"Я доволен тем фактом, что вчера и сегодня уровень насилия со стороны митингующих был существенно сокращен по сравнению с насилием, которое мы видели с их стороны две-четыре недели назад. Считаю, в этом свою роль сыграли наши вчерашние брифинги, предупреждения и призыв", – заявил Кобахидзе.
Накануне незадолго до начала акции протеста глава МВД Вахтанг Гомелаури предупредил о завершении "непропорционально лояльной практики" в отношении нарушителей. По его словам, в случае группового блокирования объекта особого значения все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности и им будет грозить до 4 лет тюрьмы.
"Хочу еще раз призвать всех воздерживаться от насилия и других противозаконных действий. Хочу поблагодарить правоохранителей за реагирование по стандартам выше американского и европейского на насилие и противозаконные действия митингующих", – заявил Кобахидзе.
По его словам, в понедельник утром на акции протеста было зафиксировано несколько инцидентов, которые хоть и были в полном соответствии с американским и европейским стандартами, но они не соответствовали стандартам, которые были внедрены в Грузии после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты".
"Надеюсь, что в будущем удастся избежать и подобных отдельных инцидентов", – заявил Кобахидзе.
На вопрос журналиста, видел ли он видео, на котором видно, как несколько силовиков бьют лежащего на земле задержанного в ходе акции, и последует ли за этим правовое реагирование, Кобахидзе сказал, что это должны установить "соответствующие структуры".
"Там, где будет правонарушение, обязательно будет соответствующее реагирование", – заявил премьер Грузии.
При этом он подчеркнул, что власти, в отличие от оппонентов, не руководствуются двойными стандартами. Власти осуждают насилие в любом случае, а оппоненты, с одной стороны, приветствуют насилие в отношении полиции, а с другой – осуждают насилие в отношении митингующих.
Задержания этим утром начались после того, как демонстранты, недовольные тем, что силовики оттеснили их от входов в парламент, где в 09:00 должно было состояться комитетское рассмотрение скандального законопроекта в третьем чтении, стали кидать в полицейских разные предметы и словесно их оскорблять.
Между митингующими и силовиками произошло несколько стычек, в ходе которых в административном порядке были задержаны 20 человек, в том числе двое американцев и один россиянин.
Противники законопроекта об "иноагентах" собрались у парламента вечером в воскресенье и, согласно заявлениям некоторых, планировали утром в понедельник помешать депутатам войти в парламент. Другие говорили, что они лишь хотели устроить депутатам от парламентского большинства коридор позора.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.