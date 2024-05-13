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Закон об "иноагентах" будет принят, но есть шанс что-то изменить – премьер Грузии

Закон об "иноагентах" будет принят, но есть шанс что-то изменить – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Извне никто не сможет запретить Грузии защищать свои национальные интересы, сказал Кобахидзе 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T21:37+0400

2024-05-13T21:37+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" будет принят в окончательном чтении во вторник, но у президента Саломе Зурабилшвили, которая действует по указке зарубежных акторов, есть шанс кое-что изменить, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентрах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры. По его словам, проведенное в апреле социологическое исследование показало, что более 80% населения поддерживает прозрачность финансирования неправительственных организаций, а более 60% – инициированный законопроект."Извне никто не сможет запретить Грузии защищать свои национальные интересы", – сказал Кобахидзе.Он подчеркнул, что в рамках третьего слушания никакие существенные изменения не удастся внести в законопроект, но власти открыты к дискуссии в рамках вето.Он назвал неконструктивным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон". Она вновь назвала этот законопроект российским и отметила, что он таковым и останется.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Так в минувшее воскресенье президент отреагировала на слова премьера о том, что мотивированные замечания к вето пишет не Зурабишвили, а неправительственные организации или кто-то за рубежом, что "одно и то же". Тогда Кобахидзе подчеркнул, что в беседе с представителями Евросоюза и ОБСЕ выразил готовность властей к открытому обсуждению и дискуссии.На этот раз премьер Грузии повторил свои слова о том, что мотивированные замечания к вето Зурабишвили пишет не сама и призвал ее "действовать так же, как она действовала до сих пор".По его словам, есть две недели (с 14 по 28 мая) на согласование позиций и их отражение в законопроекте в рамках вето. "Если у Саломе Зурабишвили будет деструктивная полиция, которую она зафиксировала вчера, в этом случае процесс осложнится. Мы еще раз фиксируем свою готовность и открытость к дискуссии", – заявил Кобахидзе."Сила народа" советует чиновникам Грузии не встречаться с западными политиками>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Почему премьер Грузии отказался ехать в США?>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , "сила народа", обсе, законопроект об иноагентах