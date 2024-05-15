https://sputnik-georgia.ru/20240515/zakon-ob-inoagentakh-negativno-otrazitsya-na-puti-gruzii-v-evrosoyuz--evrokomissiya-287927274.html

Закон об "иноагентах" негативно отразится на пути Грузии в Евросоюз – Еврокомиссия

Закон об "иноагентах" негативно отразится на пути Грузии в Евросоюз – Еврокомиссия

Sputnik Грузия

Содержание закона не соответствует основным нормам и ценностям ЕС, отмечено в заявлении ЕК 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T16:18+0400

2024-05-15T16:18+0400

2024-05-15T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" негативно отразится на прогрессе Грузии на пути в Евросоюз, говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Президент Грузии рассказала зарубежным гостям о планах по закону об "иноагентах">>Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные НПО и партии, так и западные партнеры. Между тем, премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами страны мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Президент, в свою очередь, заявила, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон". В совместном заявлении отмечено, что Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на том условии, что будут предприняты соответствующие девять шагов, изложенные в рекомендации Комиссии от 8 ноября 2023 года "Эти шаги требуют защиты прав человека и обеспечения свободы деятельности гражданского общества и средств массовой информации. Они также говорят о необходимости деполяризации и борьбы с дезинформацией", – отмечено в заявлении.Протесты продолжаются, закон об "иноагентах" принят, что же дальше? – видео>> Тем временем, согласно заявлению, закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит основным ценностям ЕС. В заявлении подчеркивается неприемлемость происходящих в связи с законом событий. "ЕС поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии. Запугивание, угрозы и физическое насилие в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров и журналистов, а также членов их семей, неприемлемы. Мы призываем власти Грузии расследовать эти задокументированные действия", – говорится в заявлении. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. После начала переговоров по вступления в ЕС для Грузии будет определен определенный план действий, который в том числе подразумевает решение ряда экономических вопросов и приведение законодательства страны к стандартам ЕС. Они заявляют, что Грузия будет готова к вступлению в Евросоюз в 2030 году больше, чем любая другая страна-кандидат.Ранее еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, и как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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евросоюз, грузия - евросоюз, грузия, новости, жозеп боррель, еврокомиссия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, политика