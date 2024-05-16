https://sputnik-georgia.ru/20240516/vystuplenie-glav-mid-stran-es-na-aktsii-v-tbilisi-sluzhit-maydanizatsii---deputat-287936493.html

Выступление глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси служит "майданизации" - депутат

Выступление глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси служит "майданизации" - депутат

Sputnik Грузия

Они позволяют себе такое, так как Грузия для них не является до конца суверенным и независимым государством, сказал Ираклий Кадагишвили 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T02:24+0400

2024-05-16T02:24+0400

2024-05-16T02:44+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси служит не спокойствию, а процессу "майданизации", сказал председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили в эфире телеканала "Палитраньюс".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу - в ход шли перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.Глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии после встреч с политиками выступили на акции протеста перед парламентом в среду вечером, а во вторник к собравшимся также после завершения встреч обратились председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии.Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси>>"Вы думаете, то, что вчера были четыре иностранных парламентария, этим они поспособствовали успокоению ситуации в стране? Обругали тех, кто не был сторонником того митинга в Грузии. Назвали "темной мечтой" и охарактеризовали всю нашу историю как ведущую во тьму. Вы думаете то, что эти три министра поднимаются на сцену - это служит миру? Это как раз таки служит процессу майданизации", - заявил Кадагишвили.Он подчеркнул, что в их странах никто, тем более глава МИД или председатель комитета парламента другой страны, без разрешения официальных властей не сможет принять участие ни в митинге, ни в каком-то мероприятии. "У них такое видение, что Грузия не является до конца суверенным и независимым государством и они могут позволять себе такое", - сказал Кадагишвили. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Встречи с депутатами парламентов европейских стран провели грузинские оппозиционеры, а также глава комитета по международным делам парламента Грузии Николоз Самхарадзе. Из правительства никто не стал встречаться с ними.Что касается глав МИД Эстонии, Исландии, Литвы и Латвии, с ними встречались президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, глава парламента Шалва Папуашвили и оппозиционеры. Европейские министры на всех встречах критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а представители власти, за исключением президента, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. По их словам, законопроект служит обеспечению прозрачности зарубежного финансирования и тем самым укреплению государственного суверенитета Грузии. По его словам, Этот закон может быть использован для того, чтобы заставить молчать гражданские институты и неправительственные организации."Он противоречит самым базовым, фундаментальным принципам демократии, на которых стоит Евросоюз", - заявил Ландсбергис.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания.Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Известно, когда президент Грузии наложит вето на законопроект об "иноагентах">>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, тбилиси, эстония, литва, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах