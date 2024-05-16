https://sputnik-georgia.ru/20240516/vystuplenie-glav-mid-stran-es-na-aktsii-v-tbilisi-sluzhit-maydanizatsii---deputat-287936493.html
Выступление глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси служит "майданизации" - депутат
Выступление глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси служит "майданизации" - депутат
Sputnik Грузия
Они позволяют себе такое, так как Грузия для них не является до конца суверенным и независимым государством, сказал Ираклий Кадагишвили 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T02:24+0400
2024-05-16T02:24+0400
2024-05-16T02:44+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси служит не спокойствию, а процессу "майданизации", сказал председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили в эфире телеканала "Палитраньюс".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу - в ход шли перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.Глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии после встреч с политиками выступили на акции протеста перед парламентом в среду вечером, а во вторник к собравшимся также после завершения встреч обратились председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии.Лучшая люстрация – Папуашвили о выступлении депутатов Германии и Литвы на акции в Тбилиси>>"Вы думаете, то, что вчера были четыре иностранных парламентария, этим они поспособствовали успокоению ситуации в стране? Обругали тех, кто не был сторонником того митинга в Грузии. Назвали "темной мечтой" и охарактеризовали всю нашу историю как ведущую во тьму. Вы думаете то, что эти три министра поднимаются на сцену - это служит миру? Это как раз таки служит процессу майданизации", - заявил Кадагишвили.Он подчеркнул, что в их странах никто, тем более глава МИД или председатель комитета парламента другой страны, без разрешения официальных властей не сможет принять участие ни в митинге, ни в каком-то мероприятии. "У них такое видение, что Грузия не является до конца суверенным и независимым государством и они могут позволять себе такое", - сказал Кадагишвили. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Встречи с депутатами парламентов европейских стран провели грузинские оппозиционеры, а также глава комитета по международным делам парламента Грузии Николоз Самхарадзе. Из правительства никто не стал встречаться с ними.Что касается глав МИД Эстонии, Исландии, Литвы и Латвии, с ними встречались президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, глава парламента Шалва Папуашвили и оппозиционеры. Европейские министры на всех встречах критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а представители власти, за исключением президента, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. По их словам, законопроект служит обеспечению прозрачности зарубежного финансирования и тем самым укреплению государственного суверенитета Грузии. По его словам, Этот закон может быть использован для того, чтобы заставить молчать гражданские институты и неправительственные организации."Он противоречит самым базовым, фундаментальным принципам демократии, на которых стоит Евросоюз", - заявил Ландсбергис.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания.Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Известно, когда президент Грузии наложит вето на законопроект об "иноагентах">>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, тбилиси, эстония, литва, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, тбилиси, эстония, литва, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Выступление глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси служит "майданизации" - депутат
02:24 16.05.2024 (обновлено: 02:44 16.05.2024)
Они позволяют себе такое, так как Грузия для них не является до конца суверенным и независимым государством, сказал Ираклий Кадагишвили
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси служит не спокойствию, а процессу "майданизации", сказал председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили в эфире телеканала "Палитраньюс".
Акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу - в ход шли перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.
"Весь этот процесс в определенной степени является повторением картины майданизации. Считаю, что такое отношение к Грузии, которое сейчас проявляют, это еще раз указывает на то, что мы грузины должны хорошо осознать, что такое независимость, что такое суверенитет", - сказал Кадагишвили.
Глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии после встреч с политиками выступили на акции протеста перед парламентом в среду вечером, а во вторник к собравшимся также после завершения встреч обратились председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии.
"Вы думаете, то, что вчера были четыре иностранных парламентария, этим они поспособствовали успокоению ситуации в стране? Обругали тех, кто не был сторонником того митинга в Грузии. Назвали "темной мечтой" и охарактеризовали всю нашу историю как ведущую во тьму. Вы думаете то, что эти три министра поднимаются на сцену - это служит миру? Это как раз таки служит процессу майданизации", - заявил Кадагишвили.
Он подчеркнул, что в их странах никто, тем более глава МИД или председатель комитета парламента другой страны, без разрешения официальных властей не сможет принять участие ни в митинге, ни в каком-то мероприятии.
"У них такое видение, что Грузия не является до конца суверенным и независимым государством и они могут позволять себе такое", - сказал Кадагишвили.
Встречи с депутатами парламентов европейских стран провели грузинские оппозиционеры, а также глава комитета по международным делам парламента Грузии Николоз Самхарадзе. Из правительства никто не стал встречаться с ними.
Что касается глав МИД Эстонии, Исландии, Литвы и Латвии, с ними встречались президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, глава парламента Шалва Папуашвили и оппозиционеры.
Европейские министры на всех встречах критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а представители власти, за исключением президента, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. По их словам, законопроект служит обеспечению прозрачности зарубежного финансирования и тем самым укреплению государственного суверенитета Грузии.
"Мы не позволяем ввести себя в заблуждение, что этот закон как-то связан с прозрачностью, несмотря на то, что его преподносят в такой форме", - сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции после встречи с премьером Грузии.
По его словам, Этот закон может быть использован для того, чтобы заставить молчать гражданские институты и неправительственные организации.
"Он противоречит самым базовым, фундаментальным принципам демократии, на которых стоит Евросоюз", - заявил Ландсбергис.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.