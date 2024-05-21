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Обнародовано заключение Венецианской комиссии по законопроекту об "иноагентах" в Грузии
Обнародовано заключение Венецианской комиссии по законопроекту об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что парламент Грузии не дождался ее заключения по скандальному законопроекту 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T22:39+0400
2024-05-21T22:39+0400
2024-05-21T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.В конечном счете, по мнению Венецианской комиссии, все это повлияет на открытые, информированные общественные дебаты, плюрализм и демократию.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения, приняв законопроект в трех чтениях, несмотря на призывы президента ПАСЕ и генсека Совета Европы."Закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, заглушения и в конечном итоге ликвидации объединений и средств массовой информации, которые получают даже небольшую часть своих средств из-за границы", – сказано в заключении.В этом контексте Венецианская комиссия выделила риски для функционирования организаций, критикующих власти.Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны>>Венецианская комиссия подчеркнула, что действующее законодательство Грузии уже содержит положения, требующие от неправительственных организаций и СМИ регистрации и отчетности, в том числе об источниках финансирования.Учитывая это, не было дано убедительного объяснения, почему этих положений будет недостаточно для целей обеспечения прозрачности, сказано в заключении. "В случае если существующие положения окажутся недостаточными, властям Грузии следует рассмотреть возможность внесения поправок в существующие законы в соответствии с европейскими и международными стандартами", – сказано в заключении.Венецианская комиссия отметила, в частности, представительскую (лоббистскую) деятельность от имени зарубежных стран.Провокации и жертва – СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>Касательно принятия законопроекта Венецианская комиссия с сожалением отметила, что это произошло на фоне массовых протестов и в рамках процедуры, которая не оставляла места для "подлинного обсуждения и содержательных консультаций".Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах">>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Обнародовано заключение Венецианской комиссии по законопроекту об "иноагентах" в Грузии
22:39 21.05.2024 (обновлено: 23:15 21.05.2024)
Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что парламент Грузии не дождался ее заключения по скандальному законопроекту
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.
"Венецианская комиссия настоятельно рекомендует отменить закон в его нынешнем виде, поскольку его фундаментальные недостатки повлекут за собой существенные негативные последствия для свободы объединений и выражения мнений, права на неприкосновенность частной жизни, права на участие в общественных делах, а также запрета дискриминации", – сказано в заключении.
В конечном счете, по мнению Венецианской комиссии, все это повлияет на открытые, информированные общественные дебаты, плюрализм и демократию.
Венецианская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения, приняв законопроект в трех чтениях, несмотря на призывы президента ПАСЕ и генсека Совета Европы.
"Закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, заглушения и в конечном итоге ликвидации объединений и средств массовой информации, которые получают даже небольшую часть своих средств из-за границы", – сказано в заключении.
В этом контексте Венецианская комиссия выделила риски для функционирования организаций, критикующих власти.
Венецианская комиссия подчеркнула, что действующее законодательство Грузии уже содержит положения, требующие от неправительственных организаций и СМИ регистрации и отчетности, в том числе об источниках финансирования.
Учитывая это, не было дано убедительного объяснения, почему этих положений будет недостаточно для целей обеспечения прозрачности, сказано в заключении.
"В случае если существующие положения окажутся недостаточными, властям Грузии следует рассмотреть возможность внесения поправок в существующие законы в соответствии с европейскими и международными стандартами", – сказано в заключении.
Венецианская комиссия отметила, в частности, представительскую (лоббистскую) деятельность от имени зарубежных стран.
Касательно принятия законопроекта Венецианская комиссия с сожалением отметила, что это произошло на фоне массовых протестов и в рамках процедуры, которая не оставляла места для "подлинного обсуждения и содержательных консультаций".
"Такой порядок рассмотрения вопросов не соответствует европейским требованиям демократического законотворчества", – сказано в заключении.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.