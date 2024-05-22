https://sputnik-georgia.ru/20240522/revolyutsionnye-stsenarii-v-gruzii-finansiruyutsya-iz-zapada--kaladze-288044148.html

Революционные сценарии в Грузии финансируются из Запада – Каладзе

Революционные сценарии в Грузии финансируются из Запада – Каладзе

Sputnik Грузия

В последние годы неправительственные организации несколько раз пытались организовать революцию в Грузии, сказал генсек "Грузинской мечты" 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T16:15+0400

2024-05-22T16:15+0400

2024-05-22T16:42+0400

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каха каладзе

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Некоторые западные организации и государства финансируют неправительственные организации в Грузии, которые пытаются устроить революцию в стране, поэтому власти и приняли меры: разработали законопроект о прозрачности зарубежного финансирования НПО, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. По словам Каладзе, все должно быть прозрачно и у общественности должна быть полная информация о том, откуда финансируется та или иная НПО и на какие конкретные проекты тратятся средства с Запада. Население Грузии должно знать, кто является другом, а кто врагом страны, отметил он. "Вражда – это когда Запад финансирует революционный сценарий! Вражда – это когда Запад финансирует различные организации, которые непосредственно вовлечены в поляризацию! Нам нужны партнеры и друзья!" – заявил Каладзе. Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента>>Грузия, по его словам, является надежным партнером Запада, что неоднократно подтверждалось не только на словах, но и на деле. "И сейчас мы готовы продолжать эти отношения, этот подход. Это настрой грузинского народа, но, если кто-то будет смотреть на нас сверху и заставит делать что-то, что противоречит интересам страны, для нас это неприемлемо", – подчеркнул Каладзе. Как не раз заявляли власти Грузии, сегодня у принятия закона о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций нет альтернативы. Но все может измениться, если НПО прекратят попытки устроить революцию в Грузии и нападки на православную церковь, а также перестанут поддерживать религиозный экстремизм, заниматься пропагандой ЛГБТ* и наркотиков, подрывать государственные институты.Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Провокации и жертва – СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, каха каладзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах