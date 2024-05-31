https://sputnik-georgia.ru/20240531/deputat-predlozhil-sudit-za-shpionazh-yarykh-protivnikov-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-288191415.html

Депутат предложил судить за шпионаж ярых противников закона об "иноагентах" в Грузии

Депутат предложил судить за шпионаж ярых противников закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Противники закона называют принявших его депутатов рабами и предателями, сменившими прозападный путь развития Грузии на пророссийский 31.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-31T13:07+0400

2024-05-31T13:07+0400

2024-05-31T13:14+0400

грузия

новости

гурам мачарашвили

"сила народа"

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Обманутые участники протеста вернулись к обычному ритму жизни, а тех, кто продолжает бороться с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", занимается травлей сторонников закона и их родных, нужно судить за шпионаж, заявил депутат парламента от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации, вскоре вступит в силу. Противники закона называют принявших его депутатов рабами и предателями, сменившими прозападный путь развития Грузии на пророссийский. Запад назвал этот закон препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. По его словам, эти люди не принадлежат себе. "Они не останавливаются и не могут остановиться, потому что эти люди не принадлежат сами себе. Они действуют по заданиям и получают инструкции, как и черные деньги из тех стран, которые истерически выступали против закона о прозрачности", – написал Мачарашвили. Как отметил депутат, его ничуть не удивило крайнее неприятие закона о прозрачности западными странами. "Дело простое – закон выявляет не только действующую на местах агентуру, тех же шпионов, но и напрямую разоблачает их финансистов, и, соответственно, грузинский народ получит полную информацию о мрачных процессах в кулуарах политики", – написал Мачарашвили. Аргументы по грузинскому закону об "иноагентах" на стороне "Грузинской мечты" – депутат>>Он назвал экзистенциальным вопросом привлечение "местной агентуры" к уголовной ответственности. "Всех без исключения, кто все еще опротестовывает принятие закона, занимается буллингом и оскорблениями, пытается оказывать психологическое насилие в отношении тех, кто принял закон и кто его поддерживает, а также их родителей, детей и других членов семьи, следует судить по статье о шпионаже. Правосудие над этими людьми является экзистенциальным вопросом", – заявил Мачарашвили. По словам депутата, если оставить люстрированных шпионов безнаказанными, то это повлечет очень тяжелые последствия для суверенитета и стабильности Грузии. "Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер>>После парламентских выборов 26 октября, по словам депутата, этих людей нужно судить в прямом эфире телевидений. "Судебное разбирательство должно стать своего рода Нюрнбергским процессом", – сказал депутат. Скандальный законопроект Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Руководство США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ/ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, гурам мачарашвили, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах