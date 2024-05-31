https://sputnik-georgia.ru/20240531/deputat-predlozhil-sudit-za-shpionazh-yarykh-protivnikov-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-288191415.html
Депутат предложил судить за шпионаж ярых противников закона об "иноагентах" в Грузии
Депутат предложил судить за шпионаж ярых противников закона об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
Противники закона называют принявших его депутатов рабами и предателями, сменившими прозападный путь развития Грузии на пророссийский 31.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-31T13:07+0400
2024-05-31T13:07+0400
2024-05-31T13:14+0400
грузия
новости
гурам мачарашвили
"сила народа"
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Обманутые участники протеста вернулись к обычному ритму жизни, а тех, кто продолжает бороться с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", занимается травлей сторонников закона и их родных, нужно судить за шпионаж, заявил депутат парламента от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации, вскоре вступит в силу. Противники закона называют принявших его депутатов рабами и предателями, сменившими прозападный путь развития Грузии на пророссийский. Запад назвал этот закон препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. По его словам, эти люди не принадлежат себе. "Они не останавливаются и не могут остановиться, потому что эти люди не принадлежат сами себе. Они действуют по заданиям и получают инструкции, как и черные деньги из тех стран, которые истерически выступали против закона о прозрачности", – написал Мачарашвили. Как отметил депутат, его ничуть не удивило крайнее неприятие закона о прозрачности западными странами. "Дело простое – закон выявляет не только действующую на местах агентуру, тех же шпионов, но и напрямую разоблачает их финансистов, и, соответственно, грузинский народ получит полную информацию о мрачных процессах в кулуарах политики", – написал Мачарашвили. Аргументы по грузинскому закону об "иноагентах" на стороне "Грузинской мечты" – депутат>>Он назвал экзистенциальным вопросом привлечение "местной агентуры" к уголовной ответственности. "Всех без исключения, кто все еще опротестовывает принятие закона, занимается буллингом и оскорблениями, пытается оказывать психологическое насилие в отношении тех, кто принял закон и кто его поддерживает, а также их родителей, детей и других членов семьи, следует судить по статье о шпионаже. Правосудие над этими людьми является экзистенциальным вопросом", – заявил Мачарашвили. По словам депутата, если оставить люстрированных шпионов безнаказанными, то это повлечет очень тяжелые последствия для суверенитета и стабильности Грузии. "Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер>>После парламентских выборов 26 октября, по словам депутата, этих людей нужно судить в прямом эфире телевидений. "Судебное разбирательство должно стать своего рода Нюрнбергским процессом", – сказал депутат. Скандальный законопроект Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Руководство США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ/ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, гурам мачарашвили, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, гурам мачарашвили, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Депутат предложил судить за шпионаж ярых противников закона об "иноагентах" в Грузии
13:07 31.05.2024 (обновлено: 13:14 31.05.2024)
Противники закона называют принявших его депутатов рабами и предателями, сменившими прозападный путь развития Грузии на пророссийский
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Обманутые участники протеста вернулись к обычному ритму жизни, а тех, кто продолжает бороться с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", занимается травлей сторонников закона и их родных, нужно судить за шпионаж, заявил депутат парламента от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Закон об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться и заполнять финансовые декларации, вскоре вступит в силу. Противники закона называют принявших его депутатов рабами и предателями, сменившими прозападный путь развития Грузии на пророссийский. Запад назвал этот закон препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.
"Обманутые участники протеста вернулись домой, в университеты и на работу. Люди продолжили жить обычной жизнью. Не останавливаются лишь представители шпионских сетей в Грузии", – написал Мачарашвили.
По его словам, эти люди не принадлежат себе.
"Они не останавливаются и не могут остановиться, потому что эти люди не принадлежат сами себе. Они действуют по заданиям и получают инструкции, как и черные деньги из тех стран, которые истерически выступали против закона о прозрачности", – написал Мачарашвили.
Как отметил депутат, его ничуть не удивило крайнее неприятие закона о прозрачности западными странами.
"Дело простое – закон выявляет не только действующую на местах агентуру, тех же шпионов, но и напрямую разоблачает их финансистов, и, соответственно, грузинский народ получит полную информацию о мрачных процессах в кулуарах политики", – написал Мачарашвили.
Он назвал экзистенциальным вопросом привлечение "местной агентуры" к уголовной ответственности.
"Всех без исключения, кто все еще опротестовывает принятие закона, занимается буллингом и оскорблениями, пытается оказывать психологическое насилие в отношении тех, кто принял закон и кто его поддерживает, а также их родителей, детей и других членов семьи, следует судить по статье о шпионаже. Правосудие над этими людьми является экзистенциальным вопросом", – заявил Мачарашвили.
По словам депутата, если оставить люстрированных шпионов безнаказанными, то это повлечет очень тяжелые последствия для суверенитета и стабильности Грузии.
После парламентских выборов 26 октября, по словам депутата, этих людей нужно судить в прямом эфире телевидений.
"Судебное разбирательство должно стать своего рода Нюрнбергским процессом", – сказал депутат.
Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вступит в силу после того, как его подпишет президент, а в случае отказа председатель парламента Грузии и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, БДИПЧ/ОБСЕ, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.