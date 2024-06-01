https://sputnik-georgia.ru/20240601/proverka-na-otmyvanie-deneg-i-terrorizm-v-gruzii-budet-strozhe-chto-prinyal-parlament-288206442.html

Проверка на отмывание денег и терроризм в Грузии будет строже: что принял парламент

Проверка на отмывание денег и терроризм в Грузии будет строже: что принял парламент

Sputnik Грузия

Согласно принятым парламентом изменениям, причиной для проверки после вступления в силу закона может стать обоснованное подозрение 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T10:52+0400

2024-06-01T10:52+0400

2024-06-01T10:52+0400

грузия

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национальное агентство публичного реестра

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борьба с терроризмом

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которому расширяется список проверяемых на совершение преступления, а также меняются сами правила проверки, приняты парламентом Грузии в третьем чтении. Поправки приняты на основании рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL). Согласно принятым парламентом изменениям, причиной для проверки после вступления в силу закона может стать обоснованное подозрение. Ранее такого термина в законе не существовало. Под обоснованным подозрением подразумевается информация или единство фактов и/или обстоятельств, которые вызывают подозрение, что сделка была подготовлена, заключена или осуществлена на основании незаконно полученного имущества или дохода, полученного от такого имущества, и/или с целью отмывания денег, или связана с финансированием терроризма. При этом это подозрение не было развеяно в результате предпринятых превентивных мер. Риски терроризма в Грузии – отчет Службы госбезопасности >>Кроме того, поправки обяжут подотчетных закону лиц, в который входят учреждения и компании, занимающиеся 25 видами деятельности, в том числе коммерческие банки, адвокаты, бухгалтеры, инвестиционные и брокерские компании, организаторы азартных игр, Национальное агентство публичного реестра, Служба доходов и другие, получать документы о создании трастов в рамках превентивных мер. По действующей версии закона в случае трастов проверяются лишь владение и структура контроля. При этом по новой версии закона в случае регистрации прав на имущество на основании сделки о покупке-продажи имущества или его дарения Национальное агентство публичного реестра будет проводить полный спектр превентивных мер, а не только идентификацию клиента и его проверку на основании доверительного и независимого источника, как это осуществляется согласно действующей версии закона. Под полным спектром превентивных мер подразумевается среди прочего установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента. США не подтвердили версию СМИ о "гаванском синдроме" – СГБ Грузии >>Кроме того, новый закон обяжет организаторов тотализаторов и азартных игр связывать полученную в результате превентивных мер информацию с информацией о осуществленных операциях. Ранее такого обязательства для этой категории не существовало. Проект также предполагает проведение усиленных превентивных мер при страховании жизни для выявления риска отмывания денег или финансирования терроризма и проверки идентификации владельца. Кроме того, в проекте появляется условие проведения превентивных мер для посредников передачи конвертируемых виртуальных активов, которое ранее касалось только поставщиков. При этом причиной для проверки станет не только неправильное предоставление идентификационных данных получателя и поставщика, но и неполное предоставление других данных. Грузия в 2024 году улучшила свои позиции в Индексе глобального терроризма >>Сопроводительная информация, необходимая для передачи конвертируемого виртуального актива, будет определена надзорным органом. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, национальное агентство публичного реестра, парламент грузии, борьба с терроризмом