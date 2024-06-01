https://sputnik-georgia.ru/20240601/v-pravyaschey-partii-gruzii-zayavili-o-presledovanii-deputatov-parlamenta-288213323.html

В правящей партии Грузии заявили о преследовании депутатов парламента

В правящей партии Грузии заявили о преследовании депутатов парламента

Sputnik Грузия

Это все приняло аморальный характер, утверждает политик 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T18:00+0400

2024-06-01T18:00+0400

2024-06-01T18:00+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Представители оппозиции и НПО пытаются травить семьи депутатов большинства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты выступают против закона "О прозрачности иностранного влияния", проводя акции протеста. Кроме того, на домах ряда депутатов от большинства появились оскорбительные надписи. Политик отметил, что на домах депутатов пишут надписи, а их детям и членам семей угрожают. "Они пытаются травить не только представителей власти и членов их семей, но уже и рядовых избирателей. Это все приняло аморальный характер", – сказал Мачавариани.При этом он отметил, что угрозы не остановят депутатов. Они пытаются приклеить ярлыки "предателей" другим, но сами предают страну, добавил он. По его словам, оппозицию и НПО поддерживают на Западе. "Этих людей западные политики и бюрократы, которые недовольны демократией "Грузинской мечты", называют "маяком демократии" и сегодня финансируют их радикальные действия и поощряют их", – сказал Мачавариани. При этом он предупредил НПО и оппозицию об ответной реакции со стороны правящей силы. Кроме того, он отметил, что "Грузинская мечта" остается гарантом мира, справедливости и прозрачности в стране. Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело>>Между тем об угрозах заявляют и противники закона. Часть оппозиционеров и гражданских активистов, а также члены их семей стали жертвами нападения неизвестных. Кроме того, в ночь на 1 июня неизвестные побили стекла и повредили здание центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси. Оскорбительные надписи также появились у офисов других оппозиционных партий и НПО. Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Премьер Грузии: заключение БДИПЧ по закону об "иноагентах" не имеет ценности>>Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Заключение ОБСЕ по закону об "иноагентах" написал адвокат Саакашвили – Папуашвили>>Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах