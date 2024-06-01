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В правящей партии Грузии заявили о преследовании депутатов парламента
В правящей партии Грузии заявили о преследовании депутатов парламента
Sputnik Грузия
Это все приняло аморальный характер, утверждает политик 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T18:00+0400
2024-06-01T18:00+0400
2024-06-01T18:00+0400
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Представители оппозиции и НПО пытаются травить семьи депутатов большинства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты выступают против закона "О прозрачности иностранного влияния", проводя акции протеста. Кроме того, на домах ряда депутатов от большинства появились оскорбительные надписи. Политик отметил, что на домах депутатов пишут надписи, а их детям и членам семей угрожают. "Они пытаются травить не только представителей власти и членов их семей, но уже и рядовых избирателей. Это все приняло аморальный характер", – сказал Мачавариани.При этом он отметил, что угрозы не остановят депутатов. Они пытаются приклеить ярлыки "предателей" другим, но сами предают страну, добавил он. По его словам, оппозицию и НПО поддерживают на Западе. "Этих людей западные политики и бюрократы, которые недовольны демократией "Грузинской мечты", называют "маяком демократии" и сегодня финансируют их радикальные действия и поощряют их", – сказал Мачавариани. При этом он предупредил НПО и оппозицию об ответной реакции со стороны правящей силы. Кроме того, он отметил, что "Грузинская мечта" остается гарантом мира, справедливости и прозрачности в стране. Нападение на главный офис "Нацдвижения" в Тбилиси – возбуждено уголовное дело>>Между тем об угрозах заявляют и противники закона. Часть оппозиционеров и гражданских активистов, а также члены их семей стали жертвами нападения неизвестных. Кроме того, в ночь на 1 июня неизвестные побили стекла и повредили здание центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси. Оскорбительные надписи также появились у офисов других оппозиционных партий и НПО. Скандальный законопроект Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Премьер Грузии: заключение БДИПЧ по закону об "иноагентах" не имеет ценности>>Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции. Заключение ОБСЕ по закону об "иноагентах" написал адвокат Саакашвили – Папуашвили>>Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
В правящей партии Грузии заявили о преследовании депутатов парламента
Это все приняло аморальный характер, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Представители оппозиции и НПО пытаются травить семьи депутатов большинства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты выступают против закона "О прозрачности иностранного влияния", проводя акции протеста. Кроме того, на домах ряда депутатов от большинства появились оскорбительные надписи.
"Находящаяся в агонии в последнее время от правды и жестокого поражения от грузинского народа радикальная оппозиция вместе с богатыми НПО перешла на фашистские и большевистские методы. Они идут к домам, пытаются травить членов семей депутатов, к чему также подключены представители их СМИ", – сказал Мачавариани.
Политик отметил, что на домах депутатов пишут надписи, а их детям и членам семей угрожают.
"Они пытаются травить не только представителей власти и членов их семей, но уже и рядовых избирателей. Это все приняло аморальный характер", – сказал Мачавариани.
При этом он отметил, что угрозы не остановят депутатов.
"Всем понятно, что кампания попыток психологического террора организована радикальной оппозицией и неправительственными организациями, в которые они включены. А авторы всего этого – агенты других стран или групп, выявление которых поставило их в такую ситуацию, что они не отказываются от самых низких методов", – сказал Мачавариани.
Они пытаются приклеить ярлыки "предателей" другим, но сами предают страну, добавил он. По его словам, оппозицию и НПО поддерживают на Западе.
"Этих людей западные политики и бюрократы, которые недовольны демократией "Грузинской мечты", называют "маяком демократии" и сегодня финансируют их радикальные действия и поощряют их", – сказал Мачавариани.
При этом он предупредил НПО и оппозицию об ответной реакции со стороны правящей силы.
"Запомните хорошо: сколько у вас будет попыток проявить фашистские умыслы, сколько раз вы попытаетесь как-либо грязно воздействовать на нас, членов наших семей и сторонников, такую же жесткую реакцию вы получите от нас и общества", – сказал Мачавариани.
Кроме того, он отметил, что "Грузинская мечта" остается гарантом мира, справедливости и прозрачности в стране.
Между тем об угрозах заявляют и противники закона. Часть оппозиционеров и гражданских активистов, а также члены их семей стали жертвами нападения неизвестных. Кроме того, в ночь на 1 июня неизвестные побили стекла и повредили здание центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси. Оскорбительные надписи также появились у офисов других оппозиционных партий и НПО.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Противники законопроекта со дня его инициирования 15 апреля проводят в Тбилиси акции протеста. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.