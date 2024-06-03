https://sputnik-georgia.ru/20240603/vse-vazhnye-proekty-v-gruzii-politiziruyutsya--vitse-premer-288239775.html

Все важные проекты в Грузии политизируются – вице-премьер

Все важные проекты в Грузии политизируются – вице-премьер

Sputnik Грузия

Порт Анаклия является важнейшей инфраструктурой, которая будет способствовать росту транспортной функции нашей страны, заявил вице-премьер 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T22:06+0400

2024-06-03T22:06+0400

2024-06-03T22:06+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

ираклий кобахидзе

анаклия

китай

порт анаклия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24611/88/246118827_0:23:1591:918_1920x0_80_0_0_e97f162e58e5cd90b20792c9c3cbc17f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Проект строительства первого глубоководного порта в Грузии – в черноморском городе Анаклия пытаются политизировать, как и все важные проекты в стране, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. В оппозиционной партии "Лело для Грузии" заявили, что Китайско-сингапурский консорциум, который вероятнее всего станет частным партнером государства в проекте строительства порта, внесен в черные списки США и Всемирного банка. В ответ на это посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь заявил, что финансируемые из США и Тайваня т. н. аналитические центры распространяют дезинформацию против консорциума. Согласно распространившейся информации, НПО супруги одного из лидеров партии "Лело" Давида Усупашвили Тины Хидашели "Гражданская идея" финансируется тайваньскими организациями. По его словам, эти попытки ничего не принесут, и власти будут планомерно развивать порт. Давиташвили отметил, что это будет важный экономический и стратегический проект для Грузии, так как транспорт и связность являются важными приоритетами экономики для страны. "Эти отрасли в целом играют огромную роль в экономическом росте и развитии экономики. Порт Анаклия является важнейшей общественной инфраструктурой, которая будет способствовать росту транспортной функции нашей страны и будет направлена на повышение конкурентоспособности не только Грузии, но и стран "Среднего коридора" в целом", – отметил он. Грузия скоро подпишет договор с китайской компанией о строительстве порта Анаклия >>Как пояснил вице-премьер, когда в свое время шла речь о развитии проекта, считалось, что он будет международным, в который были бы включены разные экономические субъекты, включая Китай и Иран. Поэтому естественно, что сегодня этот вопрос только политизирован и не имеет ничего общего с результатом и эффективностью реализации проекта, – сказал Давиташвили. По его словам, тот факт, что в проекте будет задействована китайская сторона, создаст дополнительные преимущества. Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Кроме того, Давиташвили отметил, что проект порта очень комплексная экосистема, поэтому он не видит проблем, если в нем примут участие и другие партнеры из разных стран. Первый важный совместный проект Грузии и Китая – посол о порте Анаклия>> Также глава Минэкономики в очередной раз пояснил, что международные санкции на компанию, входящую в китайско-сингапурский консорциум, не распространяются. По его словам, это одна из 500 ведущих крупнейших компаний мира, которая имеет возможность свободно осуществлять этот проект в Грузии, а также осуществлять аналогичные проекты практически во всех странах мира. Давиташвили отметил, что китайская компания не ограничена в каких-либо финансовых переводах, транзакциях, реализации проектов и прочем. "Это не означает санкции, это четко определено, в том числе в юридическом заключении, представленном нам", – отметил вице-премьер. Власти Грузии решили возобновить проект строительство порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. По итогам тендера, до последнего времени претендентами были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур. Потенциальный инвестор порта Анаклия осуществляет проекты в ЕС – замглавы Минэкономики>>После подписания соглашения между государством и частным инвестором будет создана совместная компания. В китайско-сингапурский консорциум входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd. Параллельно тендеру по отбору партнера государства в проекте Анаклия был проведен тендер на строительные работы по правилам Всемирного банка. Премьер отметил, что совсем скоро начнутся работы по строительству морской инфраструктуры порта Анаклия. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через порт в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), который находится примерно в 70 километрах от Анаклия. Потийский морской терминал на сегодняшний день может принимать 400 тысяч контейнеров в год, а в 2026 году после углубления дна объем должен увеличиться до 1 миллиона TEU. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, анаклия, китай, порт анаклия