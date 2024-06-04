https://sputnik-georgia.ru/20240604/papuashvili-nazval-bessmyslennymi-razgovory-o-sanktsiyakh-protiv-gruzii-288248530.html

Папуашвили назвал бессмысленными разговоры о санкциях против Грузии

Папуашвили назвал бессмысленными разговоры о санкциях против Грузии

Sputnik Грузия

Разговоры о санкциях не имеют никакого значения для властей Грузии, сказал глава парламента 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T15:16+0400

2024-06-04T15:16+0400

2024-06-04T15:40+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Неправильно разговаривать со стратегическим партнером на языке шантажа и угроз, власти Грузии действуют согласно интересам грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявления главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера. Миллер заявил, что США еще не объявляли об индивидуальных санкциях, добавив, что США ясно дали понять, что введут их без колебаний. В конце мая на фоне принимаемого в Грузии т. н. закона об "иноагентах" Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. По его словам, Грузию не удивить санкциями. Она десятки лет находились под разными санкциями, в том числе Россия пыталась таким образом оказать воздействие на Грузию."Граждане, председатели парламентов и депутаты независимых стран не строят свои решения на заявлениях, а также решениях пресс-секретарей министров иностранных дел других стран. Мы действуем по заказу и мандату грузинского народа. Наша задача – действовать согласно интересам грузинского народа", – сказал Папуашвили. Он подчеркнул, что Грузии не нужны власти, которые будут принимать решения исходя из решений других стран, шантажа и угроз с их стороны. Такие власти, по его словам, уже были в стране до 2012 года. США вновь угрожают Грузии санкциями из-за закона об "иноагентах">>"Это ведь позорно. На 33-ю годовщину независимости у нас есть каста политиков, не говоря уже о неправительственных организациях, которые прямо говорят, что их цель – служить другой стране. Это менталитет вассала. Они хотят не независимого государства, а вассального государства, которое строит свою политику на решениях других стран", – отметил Папуашвили. Главное, по его словам, проведение интересов своего народа. "Какая разница, что скажет другая страна. Зачем вообще нам такие политики, которые будут действовать не интересами грузинского народа, а на основании решений и угроз от другой страны", – сказал Папуашвили. Как только грузинский политик поддастся на шантаж из-за рубежа, он перестанет быть грузинским политиком. И таковыми полна грузинская оппозиция, отметил глава парламента Грузии. Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и НПО, принял резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он уже вступил в силу. Скандальный законопроект Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах