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Глава парламента Грузии назвал дезинформацией заявление конгрессмена США о Саакашвили

Глава парламента Грузии назвал дезинформацией заявление конгрессмена США о Саакашвили

Sputnik Грузия

Конгрессмен Стив Коэн заявил, что Саакашвили политзаключенный и с ним ужасно обращаются 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T20:32+0400

2024-06-05T20:32+0400

2024-06-05T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Тяжело слышать, когда люди в Конгрессе США повторяют антигрузинскую дезинформацию касательно осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление конгрессмена Стива Коэна.На слушании в Конгрессе, где обсуждался принятый парламентом Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", Стив Коэн, как специальный представитель ОБСЕ по делам политзаключенных, выразил обеспокоенность по поводу состояния Саакашвили. Коэн назвал Саакашвили политзаключенным, отметив, что с ним ужасно обращаются. Он также не исключил, что жизнь Саакашвили может быть в опасности. По его словам, властям Грузии два года пришлось бороться с дезинформацией. Правоту властей подтвердил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который сначала не нашел оснований в переводе Саакашвили на лечение за границу, а после признал неприемлемыми иски экс-президента против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел. "Страсбург сказал, видите, Михаил Саакашвили здоров, энергичен. Кроме того, мы все знаем, с какой симуляцией, манипуляцией, ложью, антигрузинской волной мы имели дело. После этого тяжело слышать, когда мы видим, как люди в Конгрессе повторяют антигрузинскую дезинформацию", – отметил Папуашвили. Соратники и сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами уже более двух лет утверждают, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. Европарламент принял четыре резолюции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав его политическим заключенным. Первая резкая резолюция по Грузии была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 25 апреля 2024 года. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Спикер парламента: решение ЕСПЧ по Саакашвили подтвердило правоту властей Грузии>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Сарказм и острые вопросы о Саакашвили - директор клиники "Вивамеди" дала показания в суде>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии>>В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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