https://sputnik-georgia.ru/20240606/razozlit-izbirateley-ili-khozyaev-papuashvili-o-dilemme-oppozitsii-v-gruzii-288295737.html

Разозлить избирателей или хозяев? Папуашвили о дилемме оппозиции в Грузии

Разозлить избирателей или хозяев? Папуашвили о дилемме оппозиции в Грузии

Sputnik Грузия

В центре внимания проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий пропаганду ЛГБТ* 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T15:20+0400

2024-06-06T15:20+0400

2024-06-06T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Если оппозиция откажется поддерживать законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*, получит соответствующий ответ от избирателей, а если поддержит – реакция последует от их зарубежных хозяев, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*. По его словам, избиратели "вынесут приговор" парламентской оппозиции, если она объявит бойкот поправкам по вопросу ЛГБТ*.Папуашвили отметил, что до прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" страной управляли люди, которых волновало только то, что скажут их хозяева за рубежом. "До 2012 года именно это и было самой большой трагедией "Национального движения", когда они зависели от хозяев, поэтому и совершали то, что совершали... Этих хозяев как раз-таки устраивало, чтобы здесь у них было покорное государство, которое затем беспрекословно выполняло бы их соответствующие указания", – заявил Папуашвили. Обнародованы законопроекты против пропаганды ЛГБТ* и о защите семейных ценностей в Грузии>>По его словам, если бы бывшая правящая партия "Единое национальное движение" была подотчетна перед народом, она не смогла бы внедрить систему пыток в тюрьмах, не смогла бы закрывать телевидения, издеваться и отбирать имущество у людей. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента. Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – какие сферы затронут новшества?>>С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт