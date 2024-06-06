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Разозлить избирателей или хозяев? Папуашвили о дилемме оппозиции в Грузии
Разозлить избирателей или хозяев? Папуашвили о дилемме оппозиции в Грузии
Sputnik Грузия
В центре внимания проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий пропаганду ЛГБТ* 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T15:20+0400
2024-06-06T15:20+0400
2024-06-06T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Если оппозиция откажется поддерживать законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*, получит соответствующий ответ от избирателей, а если поддержит – реакция последует от их зарубежных хозяев, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*. По его словам, избиратели "вынесут приговор" парламентской оппозиции, если она объявит бойкот поправкам по вопросу ЛГБТ*.Папуашвили отметил, что до прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" страной управляли люди, которых волновало только то, что скажут их хозяева за рубежом. "До 2012 года именно это и было самой большой трагедией "Национального движения", когда они зависели от хозяев, поэтому и совершали то, что совершали... Этих хозяев как раз-таки устраивало, чтобы здесь у них было покорное государство, которое затем беспрекословно выполняло бы их соответствующие указания", – заявил Папуашвили. Обнародованы законопроекты против пропаганды ЛГБТ* и о защите семейных ценностей в Грузии>>По его словам, если бы бывшая правящая партия "Единое национальное движение" была подотчетна перед народом, она не смогла бы внедрить систему пыток в тюрьмах, не смогла бы закрывать телевидения, издеваться и отбирать имущество у людей. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента. Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – какие сферы затронут новшества?>>С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт
Разозлить избирателей или хозяев? Папуашвили о дилемме оппозиции в Грузии
15:20 06.06.2024 (обновлено: 15:47 06.06.2024)
В центре внимания проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий пропаганду ЛГБТ*
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Если оппозиция откажется поддерживать законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*, получит соответствующий ответ от избирателей, а если поддержит – реакция последует от их зарубежных хозяев, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*.
"Они (оппозиционеры – ред.) хорошо знают, что если скажут, что не согласны с этим законом, то получат соответствующую реакцию от своих избирателей. Но если скажут, что поддерживают этот закон, то получат реакцию от своих хозяев. Видимо, они больше боятся своих покровителей и хозяев, чем избирателей. Это самая большая трагедия", – сказал Папуашвили.
По его словам, избиратели "вынесут приговор" парламентской оппозиции, если она объявит бойкот поправкам по вопросу ЛГБТ*.
Папуашвили отметил, что до прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" страной управляли люди, которых волновало только то, что скажут их хозяева за рубежом.
"До 2012 года именно это и было самой большой трагедией "Национального движения", когда они зависели от хозяев, поэтому и совершали то, что совершали... Этих хозяев как раз-таки устраивало, чтобы здесь у них было покорное государство, которое затем беспрекословно выполняло бы их соответствующие указания", – заявил Папуашвили.
По его словам, если бы бывшая правящая партия "Единое национальное движение" была подотчетна перед народом, она не смогла бы внедрить систему пыток в тюрьмах, не смогла бы закрывать телевидения, издеваться и отбирать имущество у людей.
Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.
Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы.
Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России