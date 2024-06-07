https://sputnik-georgia.ru/20240607/vyzyvaet-ulybku--gensek-gruzinskoy-mechty-o-sanktsiyakh-ssha-288314841.html

Вызывает улыбку – Генсек "Грузинской мечты" о санкциях США

Вызывает улыбку – Генсек "Грузинской мечты" о санкциях США

Sputnik Грузия

Мы хотим сохранить мир и спокойствие в стране, способствовать экономическому развитию и укреплению страны, сказал Каладзе 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T15:22+0400

2024-06-07T15:22+0400

2024-06-07T15:26+0400

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сша

грузинская мечта - демократическая грузия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Введение визовых ограничений для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц несерьезно и вызывает улыбку, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии. По его словам, власти Грузии защищают интересы страны для сохранения мира. "У нас есть заявленная политика, что защищаем интересы страны. Мы хотим сохранить мир и спокойствие в стране, способствовать экономическому развитию и укреплению страны", – сказал Каладзе. Он отметил, что Грузия и дальше будет следовать своим интересам. Он отметил, что Грузия остается приверженцем партнерства с США, но при условии здоровых отношений. "Я вчера тоже говорил об этом, что мы готовы к сотрудничеству, дружбе, мы готовы к перезагрузке отношений стратегического партнерства, чтобы были настоящие, здоровые отношения, что важно для нас", – сказал Каладзе. Власти Грузии не раз говорили, что стремящаяся вернуться к власти партия "Единое национальное движение" со своими соратниками из оппозиции и ее хозяева за рубежом стремятся втянуть Грузию в вооруженный конфликт, открыв "второй фронт" против России. Почему США ввели санкции? Вице-премьер Грузии назвала реальную причину >>За всем этим, как утверждают власти Грузии, стоит некая "глобальная партия войны", которая оказывает "критическое влияние" на официальные структуры США и Евросоюза. Называть тех, кто представляет собой "глобальную партию войны" власти Грузии отказываются. Это может отрицательно сказаться на интересах национальной безопасности Грузии, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюза, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, сказал в свою очередь почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Скандальный законопроект Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Визовые ограничения – очередная ошибка США, сказала вице-премьер Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах